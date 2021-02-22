Wuhan yıldızı (3206) bize pandemi hakkında ne demeye çalışıyor?

Günaydın yıldız savaşçıları;

Güvenmek, bilgeleşmek ve sürekli kendi gelişimimize katkı içinde olmak ne farklı şeyler değil mi?

Güvenmek kelimesini ele alacak olursak sanki her şey burada başlıyor gibi.

Kendine güvenmek, ilişkiye güvenmek, patronunuzun size güvenmesi ya da çalıştığınız insanların siz güvenmesi…

Birey olmak için ne kadar önemli bir özelik değil mi kendine güvenmek…

Çok gerekli özellik olsa da fazlası olduğunda komik duruma düştüğünüz ama kendinizi sevebilmek ve akabinde başkalarını sevebilmek için gerekli olmazsa olmaz bir davranış biçimi…

İnsan kendisine güvendiğinde başkalarına ne kadar güvenmesi gerektiğini daha kolay ayarlayabiliyor. Müzik bilmeyen biri enstrüman akorttu yapabilir mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz.