Sevgilim  

Fikri Karayel’in 2020 yılında yayınladığı ‘Öl De Öleyim’ ve önceki yazılarımda severek dinleyip bahsettiğim ‘İyi Geliyor’ teklilerinin ardından merakla beklenen ‘Uzaktan' isimli yeni albümünün çalışmaları tamamlanmış.

Yakında çıkacak olan ve toplam 9 şarkıdan oluşan albümden ‘Bitmezse Kış’ isimli şarkı önden girizgahı yaparak şimdi dinleyiciyi selamlıyor. Fikri Karayel’in söz ve bestesinde Ceren Deniz ve Serhan Bülbül ile ortak çalıştığı 'Bitmezse Kış' isimli mid tempo şarkı bana 2000’lerin başlarında sevdiğim pop r&b şarkılarının tadını verdi. Nakaratla birlikte sizi alıp götüren şarkının düzenlemesi Tolga Erzurumlu’ya ait.

Şarkı ve onun görsel anlatımına her zaman önem veren Fikri Karayel, ‘Bitmezse Kış’ın İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasında gayet şık bir işe imza atmış. Kapak ve imaj fotoğrafları için Fethi Karaduman ile çalışan Karayel, şarkısından videosuna yine özenli bir çalışma ile karşımızda. Heyecanla albümü beklerken, lapa lapa kar yağan şu günlerde fonda ‘Bitmezse Kış’ ile rüyalara dalacağız.

Kalpsiz

Efkar katsayınızı arttırmak istiyorsanız Cengiz Kurtoğlu ve Ayşen Birgör’ün birlikte seslendirdiği ‘ Kalpsiz’ isimli şarkıyı hiç düşünmeden dinleyebilirsiniz. Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Orçun Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu, Ferit Özkan ve Seçkin Özer'e ait olan şarkı sevgiliye duyulan öfkeyi ve sitemi nokta atışı sözlerle dile getirmiş.

Aşk söz konusu olunca kalpsiz kesilenlere mesaj niteliği taşıyan şarkı özellikle geçtiğimiz 14 Şubat günü ayrılan çiftlerin birbirine mesaj olarak yolladığı şarkılardan biri olmuştur diye düşünüyorum.