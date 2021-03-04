Mars ikizler burcunda: Motivasyon eksikliği bitiyor.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Mart Ayına hızlı bir giriş yaptık. Yeni dünya düzeni ve yeni kararlar tam düşündüğümüz gibi başak dolunayı zamanı içinde açıklandı. Her karara adapte olmak ve yeniden değerlendirmek çok kolay olmuyor olsa da en azından bireysel olarak ne katkımız olur bunu düşünmeden edemiyoruz.

Önümüzdeki günler aydınlık mı karanlık mı? diye düşünüyoruz.

Bunun için gökyüzüne bakıyoruz. Aydınlık görmek isteyende karanlık görmek isteyende baktığı penceresinden kendi hayat görüşü kadar görüyor. Ben aydınlık yarınlara yürümek istediğim için bunu böyle değerlendirmeyi seviyorum. Olur ya da olmaz. Bu kısmı ile ilgilenmiyorum. Benim pencerem aydınlık günlere bakıyor. Bu türbülanstan sağ salim çıkacağımızdan eminim. Tabi bunun için gerekli olanların yapılması gerekir.

Yorgun gezegen Mars, 04 Mart’ta İkizler burcuna geçiş yapacak.

Mars gezegeni artık son derecelerinde ve boğa burcundan çıkış yapıp 4 martta ikizler burcuna geçiş yapacak. Tabi bir de Mars şu sıralar Algol sabit yıldızı ile de kavuşum gerçekleştirmektedir. Mars’ın zaten dermanı kalmamıştır ve algol yıldızı artık son travmaları önümüze sermektedir. Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz.