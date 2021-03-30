Dolu Kadehi Ters Tut

Ece Seçkin yeni şarkısı ‘Yastık’ için hayatının ikinci döneminin başlangıcı demiş. Yenilenirken geçmişin muhasebesini yapıp, kendine nelerin kötü, nelerin iyi geldiğini tespit eden Ece, sıfırlanıp yeni Ece Seçkin dönemine girmiş. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi ise Tanerman'a ait olan "Yastık" bu yeni dönemin ilk ürünü olma özelliği taşıyor.

Ece, “Gözlerinizin önünde hıçkıra hıçkıra ağlayarak kırdığım duvarlarımı izleyeceksiniz.” dediği klip çekimi için Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçmiş. Videoyu izlerken Ece’nin gözlerindeki acıyı , mutluluğu ve içini dökmenin verdiği rahatlığını ben gayet net gördüm.

Yeni dönem, yeni kararlar bana kalırsa Ece’ye çok iyi gelmiş. İşindeki azim ve özen her zaman ortaya koyduğu çalışmalarda kendini gösteriyor. Güncel kalabilmeyi, yeniyi kendi tarzı ile yoğurmayı iyi beceren Ece’nin ‘Yastık’ şarkısı şimdiden dillere düştü bile.

Kapıldım Gitti

Nükhet Duru’nun yeni şarkısı ‘Kapıldım Gitti’ içinde bulunduğumuz yağmurlu günlere inat dinlerken bahar havası estirmeye gelmiş. ‘Kapıldım Gitti’nin müziği aslında eski bir Balkan türküsüymüş. Nükhet Duru türküyü dinler dinlemez vurulmuş ve söz yazması için Şebnem Sungur’a götürmüş. Bütün bu hikaye 4 sene öncesine dayanıyor. Şarkı iyice demlenip tamamlandıktan sonra dinleyici ile buluşmuş.