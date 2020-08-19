Geçenlerde Cağaoğlu’ndaki Cinius Yayınlarına uğradım. Cinius Yayınları “destekli kişisel yayıncılık” adlı sistemi, Türkiye’de başlatan yayınevlerinden birisi. Zeynep Aytekin, bu yayınevinin oluşumunda önemli bir isim.
Destekli kişisel yayıncılık yazarın yayınevi konumunda olduğu, kendi kitabı için bütün kararları verebildiği bir sistem.
Yazarlara hayallerini gerçekleştirme yolunda şans veriyor, klasik sistemdeki bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.
Yayınlanan kitabın satışında da yazar kâr ortağı olabiliyor.
Zeynep Aytekin, Cinius Yayınları’nın farkını şöyle ifade ediyor: “Cinius Yayınları olarak bu piyasada marka değerimiz gerçekten çok yüksek. Rakiplerimiz bizi yakından takip ediyor. Serbest piyasada herkes bu işi yapabilir ama biz işimizin dürüstlükle ve bağlılıkla yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bizi farklılaştıran en önemli konu da bence işimize verdiğimiz önem ve etik anlayışımız.”
Aşka ve kıskançlığa dair
Yazar ve editör Kevser Aycan Aşkım Saroğlu’nun Doğan Novus’tan çıkan, aşk, kıskançlık ve mistik öğeler taşıyan, zehirli bir aşk hikayesi sloganıyla tanınan romanı “Kötülükçü”, “Malicious A Poisonous Love Story” adıyla İngilizceye çevrildi.
Cosmopublishing etiketiyle Amazon.com’da 14 ülkede yabancı okurlarla buluşan kitap aynı zamanda Türkiye’de de heryerdekitap.com’da İngilizce olarak satılıyor.
Kapağıyla da dikkat çeken romanın hacmi küçük ama tahrip gücü yüksek.
Maria Suphi romanı geliyor
Kenan Karabağ yeni kitabıyla dikkat çekecek gibi. Kendi deyimiyle bu kitapla beraber 100 yıllık bir sır aydınlanıyor. Romana konu olan olay, Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi kadın cinayeti olarak tarihe geçti.
Karabağ, “10 yıl süren bir araştırma sonunda romanı yazdım. Bu yıl sonunda yüz yıllık sırrın üstündeki perde aralanacak ve arkadaşları öldürülüp kendisi ölümlerin en ağırını yaşayan Maria Suphi’nin üstündeki tüm karanlık kalkacak” diyor.
KİM NE OKUYOR?
Oyuncu Sema Öztürk, “Bir Tereddüdün Romanı”nı okuyor, yazarı Peyami Safa.
Gazeteci Emre Oral, Ishiguro’dan “Günden Kalanlar”ı okuyor.
Oyuncu Şahnaz Çakıralp, Jung’un “Kırmızı Kitap”ını okuyor.
Sanat danışmanı Sabiha Merkür, Yukio Mişima’dan “Aşka Susamış”ı okuyor.
Gazeteci Fulya Soybaş Işık, Jose Saramago’nun yazdığı “Körlük”ü okuyor.
Mona Kitap’ta neler oluyor?
Arzu Çağlan (Mona Kitap Yayın Yönetmeni)
Yıl sonunda Türkiye’de ilk kez satışa çıkacak olan hem de dünyanın en iyi şamanlarından Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid ve Marcela Lobos’un hazırladığı Şaman kehanet kartlarımız var.
Gwyneth Paltrow’un da yaşam koçu olan Şaman Durek’in şamanizm ve matris teorileri hakkında yazdığı kitabı “Ruhunun Şifrelerini Çöz”ün de çok ilgi göreceğini düşünüyorum.
“Rodham” adlı Hillary Clinton temalı romanımız dizi oluyor.
Şükran Kozalı’nın Atatürk’ün gizli bir sevdasından yola çıkarak yazdığı “Derin Mavi Bir Destan”, “Yaşlanmaya Vaktim Yok” adlı otobiyografisi ile Haldun Dormen, Almula Merter Churm’dan “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır” adlı yeni bir roman, Nihat Güneri’den “Gökyüzü Gri Değil Maviymiş” de diğer yayımlanacak kitaplarımız arasında...
Destekli kişisel yayıncılık
Geçenlerde Cağaoğlu’ndaki Cinius Yayınlarına uğradım. Cinius Yayınları “destekli kişisel yayıncılık” adlı sistemi, Türkiye’de başlatan yayınevlerinden birisi. Zeynep Aytekin, bu yayınevinin oluşumunda önemli bir isim.
Destekli kişisel yayıncılık yazarın yayınevi konumunda olduğu, kendi kitabı için bütün kararları verebildiği bir sistem.
Yazarlara hayallerini gerçekleştirme yolunda şans veriyor, klasik sistemdeki bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.
Yayınlanan kitabın satışında da yazar kâr ortağı olabiliyor.
Zeynep Aytekin, Cinius Yayınları’nın farkını şöyle ifade ediyor: “Cinius Yayınları olarak bu piyasada marka değerimiz gerçekten çok yüksek. Rakiplerimiz bizi yakından takip ediyor. Serbest piyasada herkes bu işi yapabilir ama biz işimizin dürüstlükle ve bağlılıkla yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bizi farklılaştıran en önemli konu da bence işimize verdiğimiz önem ve etik anlayışımız.”
Aşka ve kıskançlığa dair
Yazar ve editör Kevser Aycan Aşkım Saroğlu’nun Doğan Novus’tan çıkan, aşk, kıskançlık ve mistik öğeler taşıyan, zehirli bir aşk hikayesi sloganıyla tanınan romanı “Kötülükçü”, “Malicious A Poisonous Love Story” adıyla İngilizceye çevrildi.
Cosmopublishing etiketiyle Amazon.com’da 14 ülkede yabancı okurlarla buluşan kitap aynı zamanda Türkiye’de de heryerdekitap.com’da İngilizce olarak satılıyor.
Kapağıyla da dikkat çeken romanın hacmi küçük ama tahrip gücü yüksek.
Maria Suphi romanı geliyor
Kenan Karabağ yeni kitabıyla dikkat çekecek gibi. Kendi deyimiyle bu kitapla beraber 100 yıllık bir sır aydınlanıyor. Romana konu olan olay, Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi kadın cinayeti olarak tarihe geçti.
Karabağ, “10 yıl süren bir araştırma sonunda romanı yazdım. Bu yıl sonunda yüz yıllık sırrın üstündeki perde aralanacak ve arkadaşları öldürülüp kendisi ölümlerin en ağırını yaşayan Maria Suphi’nin üstündeki tüm karanlık kalkacak” diyor.
KİM NE OKUYOR?
Oyuncu Sema Öztürk, “Bir Tereddüdün Romanı”nı okuyor, yazarı Peyami Safa.
Gazeteci Emre Oral, Ishiguro’dan “Günden Kalanlar”ı okuyor.
Oyuncu Şahnaz Çakıralp, Jung’un “Kırmızı Kitap”ını okuyor.
Sanat danışmanı Sabiha Merkür, Yukio Mişima’dan “Aşka Susamış”ı okuyor.
Gazeteci Fulya Soybaş Işık, Jose Saramago’nun yazdığı “Körlük”ü okuyor.
Mona Kitap’ta neler oluyor?
Arzu Çağlan (Mona Kitap Yayın Yönetmeni)
Yıl sonunda Türkiye’de ilk kez satışa çıkacak olan hem de dünyanın en iyi şamanlarından Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid ve Marcela Lobos’un hazırladığı Şaman kehanet kartlarımız var.
Gwyneth Paltrow’un da yaşam koçu olan Şaman Durek’in şamanizm ve matris teorileri hakkında yazdığı kitabı “Ruhunun Şifrelerini Çöz”ün de çok ilgi göreceğini düşünüyorum.
“Rodham” adlı Hillary Clinton temalı romanımız dizi oluyor.
Şükran Kozalı’nın Atatürk’ün gizli bir sevdasından yola çıkarak yazdığı “Derin Mavi Bir Destan”, “Yaşlanmaya Vaktim Yok” adlı otobiyografisi ile Haldun Dormen, Almula Merter Churm’dan “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır” adlı yeni bir roman, Nihat Güneri’den “Gökyüzü Gri Değil Maviymiş” de diğer yayımlanacak kitaplarımız arasında...