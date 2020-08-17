Tek başıma ağlarım insan kendi yarasını en iyi kendisi sarar

İkilemli soruları bu hafta “Başkomiser Nevzat”, “Beyoğlu Rapsodisi”, “Sis ve Gece” gibi unutulmaz polisiyelerin yazarı Ahmet Ümit yanıtladı... Katil karakterinin maktulden daha zor olduğunu düşünüyor. Rus edebiyatını Fransız edebiyatından daha kıymetli buluyor. Bir erkeğin kendini tam olarak 50’lerinde bulduğunu düşünüyor. “Aşk Köpekliktir” diye kitabı var ama o kedileri tercih ediyor. “Göz kırpmaktansa göz kaçırmak” diyor...
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı, sonbahar mı?
- Sonbahar. Çünkü gerçek romantizm, bir gün kaybolacağını bildiğin güzelliğe tutkuyla bağlanmaktır.
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geleceğe. Çünkü insan denen bu aptal türün ne kadar daha yaşayacağını merak ediyorum.
◊ “Aşk Köpekliktir” diye kitabınız var. Peki hayvanlardan... Kedi mi, köpek mi?
- Kedi. Çünkü kediler şahsiyetli hayvanlardır. Sizi severler ama bir parça yiyecek için yalakalık yapmazlar.
◊ Virüs günlerinde risk altında olmak mı, taşıyıcı olmak mı?
- Risk altında olmayı tercih ederim. İnsanlara zarar vermek daha korkunç geliyor.
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?
- Geç kalmak. Çünkü başkasını rahatsız etmek ya da üzmek, benim rahatsız olmamdan ve üzülmemden daha korkunç.
◊ 60 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzel? 20’ler mi, 50’ler mi?
- Sanırım 50’ler. Bir erkek 35 yaşında olgunlaşmaya başlıyor. Yani kendimi tam olarak 50’lerde bulduğumu söylersem abartı olmaz.
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Güzel doğmak. Çünkü güzellik yoksa yaşamanın da bir manası yok.
YAŞANACAK TATİLLERİN
EN GÜZELİ GELECEKTEDİR
◊ Sizde hangisi daha gerçek?
Bir önceki yazı delice özlemek mi, bir sonraki için sabırsızlanmak mı?
- Sabırsızlanmak. Çünkü yaşanacak tatillerin en güzeli gelecektedir.
◊ Bodrum âşığı olduğunuzu biliyoruz. Evinizin olduğu merkez mi, dostlarınızın olduğu Torba mı?
- Dostlarımın olduğu Torba. Tatil demek biraz da dostlarla vakit geçirmek demek.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mı?
- Aslında teknelerle pek aram yok. Ama olacaksa kendi teknem olsun isterim. Başkasının eşyasını kullanmayı sevmem.
Hele eğlence için hiç!
◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak. Çünkü çok daha güçlü bir duygunun dışavurumudur.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Severken mi, sevilirken mi?
- Sevdiğim zaman. Çünkü aşk dünyanın en iyi mazeretidir.
◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz?
Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma ağlamak. İnsan kendi yarasını en iyi kendisi sarar.
Beyoğlu’nda abi olmak
kardeş olmaktan daha zordur
◊ Kütüphane yanıyor. Hangi seksiyonu kurtarırsınız? Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
- Rus edebiyatını. Çünkü Tolstoy ve Dostoyevski var.
◊ İkisi hakkında da yazıp çizdiniz. Kafka mı, Dostoyevski mi?
- Dostoyevski. Çünkü Dostoyevski, insan ruhunu büyük bir cesaretle anlatan yazarlardan biridir. Kafka ise aksine imgelerle, metaforlarla...
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Elbette Külkedisi. İnsanı kendi yaşıtlarının aşağılamasından daha korkunç bir şey yoktur.
◊ Şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz. İyi bir roman mı, güzel bir film mi?
- Roman. Çünkü roman demokratiktir. Filmde hepimiz, yönetmenin gösterdikleriyle yetinmek zorundayız. Karakterin kim olacağına o karar verir, giysileri, mekânları o seçer...
◊ Polisiye yazarı olarak, sizce hangi karakter daha zordur? Katil olmak mı, maktul olmak mı?
- Katil olmak. Maktul olmak pasif bir durumdur. Biri sizi öldürür ve süreç biter. Ama öldürmek için ruhsal ve bedensel çaba gerekir. Üstelik vicdan azabı diye bir bela hiç bırakmaz yakanızı.
◊ O dönemde gazeteci olsaydınız... Orient Express mi, Pera Palas Oteli mi?
- Orient Express. Çünkü bir yerde kapalı kalmaktansa seyahat etmeyi daha çok severim.
◊ “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” diye kitabınız var. Beyoğlu’nda hangisi güvenlidir? Abi olmak mı, kardeş olmak mı?
- Kardeş olmak. Çünkü birileri sizi korur. Abi olursanız koruyacağınız insan sayısı artar. Beyoğlu’nda bu kadar insanı korumak zor iştir.
◊ Sofrada hangisiyle daha lezzetli tartışılır? Dan Brown mu, Grangé mi?
- Grangé. Hatta TÜYAP Kitap Fuarı’nda birlikte panel yapmıştık kendisiyle...
Sezen Aksu ile düet yapmak isterdim
◊ İlkinde 96 bin, ikincisinde 791 bin takipçiniz var... Instagram mı, Twitter mı?
- Instagram. Çünkü daha az saldırganlık var. Twitter’daki üslup çok çirkin. Herkes için söyleyemem ama bazı ruh sağlığı bozuk insanlar kendi mutsuzluklarını yayma gayreti içinde.
◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Avrupa yakası. Çünkü Beyoğlu orada. Ve benim yazıhanem de Beyoğlu’nda.
◊ Hangisi daha zor? Kışın üşümek mi, yazın sıcaklamak mı?
- Yazın sıcaklamak. Çünkü üşümek bunaltmaz ama sıcak, insanı canından bezdirir.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı, iskender mi?
- İskender. Çünkü bir Antepli, eninde sonunda eti tercih eder.
◊ Çok güzel şarkı söylüyorsunuz... Kiminle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı, Sezen mi?
- Sezen Aksu’yla. Çünkü Sezen benim kuşağımın en güzel şarkılarını yapan sanatçı. Onun şarkılarını hayatımızdan çıkarırsak epeyce bir şeyler eksilir.
◊ Hangi seriyi ıssız adaya götürürdünüz? “Gırgıriye” mi, “Hababam” mı?
- “Hababam”ı. Çok küçük yaşta okuduğum bu kitap çocukluğumu renklendiren eserlerden biriydi.
Tek başıma ağlarım insan kendi yarasını en iyi kendisi sarar
İkilemli soruları bu hafta “Başkomiser Nevzat”, “Beyoğlu Rapsodisi”, “Sis ve Gece” gibi unutulmaz polisiyelerin yazarı Ahmet Ümit yanıtladı... Katil karakterinin maktulden daha zor olduğunu düşünüyor. Rus edebiyatını Fransız edebiyatından daha kıymetli buluyor. Bir erkeğin kendini tam olarak 50’lerinde bulduğunu düşünüyor. “Aşk Köpekliktir” diye kitabı var ama o kedileri tercih ediyor. “Göz kırpmaktansa göz kaçırmak” diyor...
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı, sonbahar mı?
- Sonbahar. Çünkü gerçek romantizm, bir gün kaybolacağını bildiğin güzelliğe tutkuyla bağlanmaktır.
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geleceğe. Çünkü insan denen bu aptal türün ne kadar daha yaşayacağını merak ediyorum.
◊ “Aşk Köpekliktir” diye kitabınız var. Peki hayvanlardan... Kedi mi, köpek mi?
- Kedi. Çünkü kediler şahsiyetli hayvanlardır. Sizi severler ama bir parça yiyecek için yalakalık yapmazlar.
◊ Virüs günlerinde risk altında olmak mı, taşıyıcı olmak mı?
- Risk altında olmayı tercih ederim. İnsanlara zarar vermek daha korkunç geliyor.
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?
- Geç kalmak. Çünkü başkasını rahatsız etmek ya da üzmek, benim rahatsız olmamdan ve üzülmemden daha korkunç.
◊ 60 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzel? 20’ler mi, 50’ler mi?
- Sanırım 50’ler. Bir erkek 35 yaşında olgunlaşmaya başlıyor. Yani kendimi tam olarak 50’lerde bulduğumu söylersem abartı olmaz.
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Güzel doğmak. Çünkü güzellik yoksa yaşamanın da bir manası yok.
YAŞANACAK TATİLLERİN
EN GÜZELİ GELECEKTEDİR
◊ Sizde hangisi daha gerçek?
Bir önceki yazı delice özlemek mi, bir sonraki için sabırsızlanmak mı?
- Sabırsızlanmak. Çünkü yaşanacak tatillerin en güzeli gelecektedir.
◊ Bodrum âşığı olduğunuzu biliyoruz. Evinizin olduğu merkez mi, dostlarınızın olduğu Torba mı?
- Dostlarımın olduğu Torba. Tatil demek biraz da dostlarla vakit geçirmek demek.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mı?
- Aslında teknelerle pek aram yok. Ama olacaksa kendi teknem olsun isterim. Başkasının eşyasını kullanmayı sevmem.
Hele eğlence için hiç!
◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak. Çünkü çok daha güçlü bir duygunun dışavurumudur.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Severken mi, sevilirken mi?
- Sevdiğim zaman. Çünkü aşk dünyanın en iyi mazeretidir.
◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz?
Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma ağlamak. İnsan kendi yarasını en iyi kendisi sarar.
Beyoğlu’nda abi olmak
kardeş olmaktan daha zordur
◊ Kütüphane yanıyor. Hangi seksiyonu kurtarırsınız? Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
- Rus edebiyatını. Çünkü Tolstoy ve Dostoyevski var.
◊ İkisi hakkında da yazıp çizdiniz. Kafka mı, Dostoyevski mi?
- Dostoyevski. Çünkü Dostoyevski, insan ruhunu büyük bir cesaretle anlatan yazarlardan biridir. Kafka ise aksine imgelerle, metaforlarla...
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Elbette Külkedisi. İnsanı kendi yaşıtlarının aşağılamasından daha korkunç bir şey yoktur.
◊ Şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz. İyi bir roman mı, güzel bir film mi?
- Roman. Çünkü roman demokratiktir. Filmde hepimiz, yönetmenin gösterdikleriyle yetinmek zorundayız. Karakterin kim olacağına o karar verir, giysileri, mekânları o seçer...
◊ Polisiye yazarı olarak, sizce hangi karakter daha zordur? Katil olmak mı, maktul olmak mı?
- Katil olmak. Maktul olmak pasif bir durumdur. Biri sizi öldürür ve süreç biter. Ama öldürmek için ruhsal ve bedensel çaba gerekir. Üstelik vicdan azabı diye bir bela hiç bırakmaz yakanızı.
◊ O dönemde gazeteci olsaydınız... Orient Express mi, Pera Palas Oteli mi?
- Orient Express. Çünkü bir yerde kapalı kalmaktansa seyahat etmeyi daha çok severim.
◊ “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” diye kitabınız var. Beyoğlu’nda hangisi güvenlidir? Abi olmak mı, kardeş olmak mı?
- Kardeş olmak. Çünkü birileri sizi korur. Abi olursanız koruyacağınız insan sayısı artar. Beyoğlu’nda bu kadar insanı korumak zor iştir.
◊ Sofrada hangisiyle daha lezzetli tartışılır? Dan Brown mu, Grangé mi?
- Grangé. Hatta TÜYAP Kitap Fuarı’nda birlikte panel yapmıştık kendisiyle...
Sezen Aksu ile düet yapmak isterdim
◊ İlkinde 96 bin, ikincisinde 791 bin takipçiniz var... Instagram mı, Twitter mı?
- Instagram. Çünkü daha az saldırganlık var. Twitter’daki üslup çok çirkin. Herkes için söyleyemem ama bazı ruh sağlığı bozuk insanlar kendi mutsuzluklarını yayma gayreti içinde.
◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Avrupa yakası. Çünkü Beyoğlu orada. Ve benim yazıhanem de Beyoğlu’nda.
◊ Hangisi daha zor? Kışın üşümek mi, yazın sıcaklamak mı?
- Yazın sıcaklamak. Çünkü üşümek bunaltmaz ama sıcak, insanı canından bezdirir.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı, iskender mi?
- İskender. Çünkü bir Antepli, eninde sonunda eti tercih eder.
◊ Çok güzel şarkı söylüyorsunuz... Kiminle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı, Sezen mi?
- Sezen Aksu’yla. Çünkü Sezen benim kuşağımın en güzel şarkılarını yapan sanatçı. Onun şarkılarını hayatımızdan çıkarırsak epeyce bir şeyler eksilir.
◊ Hangi seriyi ıssız adaya götürürdünüz? “Gırgıriye” mi, “Hababam” mı?
- “Hababam”ı. Çok küçük yaşta okuduğum bu kitap çocukluğumu renklendiren eserlerden biriydi.