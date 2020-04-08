Şu anda iş görüşmesinde olduğunuzun farkında mısınız?

Birçok kişi farkında değil ama yeni bir çalışma düzenine geçiyoruz, korona vesilesiyle de provasını yapıyoruz. Beyaz yakalılar bunun ne kadar farkında?
Beyaz yakalı kısmı bir süredir evinden çalışıyor, biliyorsunuz.
İşler yazışmayla, toplantılar görüntülü konuşmalarla yapılıyor.
Birçok şirket için ne kadar kârlı bir şey olduğu ortaya çıktı.
Servis, ulaşım, yemek, internet, elektrik gibi masrafları azaldı.
Koronayla geçirdiğimiz bu dönemi ileride geçilecek yeni çalışma tarzının provası olarak görenler çok.
Geç bile kalındığını düşünenler hiç az değil.
“Acaba bu kriz bittikten sonra haftada üç gün çalışma düzenine mi geçsek?” diye kafa kaşıyan insanlar tanıyorum.
Peki bu yeni durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Adapte olup verimliliğinizi, hızınızı artırabildiniz mi?
Yoksa “tatil” olarak mı değerlendiriyorsunuz?
Görüntülü toplantılarda tam vaktinde hazır ve nazır mısınız?
Tıraşınız, kılığınız, kıyafetiniz gerçek toplantıymış gibi yerinde ve düzgün mü?
Beyaz yakalının evi dediğin kaç metrekare olabilir canım?
O telefona her çaldığında cevap veriyor musunuz?
Artık her şey “gelen evrak/giden evrak” düzeninde ve daha yavaş. Yüz yüze görüşmeyince yapılacak, takip edilecek iş yükü arttı. Aksatmadan, gecikmeden ne kadar götürebiliyorsunuz?
Yoksa taca çıkan top durumunda mısınız?
Sıkışık anlarda stres yönetimini becerebiliyor musunuz?
WhatsApp gruplarında “insani tatlışlıkları” sürdürebiliyor musunuz?
Yoksa fazla mesafeli ya da fazla yüzgöz bir hâl mi aldınız?
İçinde bulunduğumuz, geleceğin çalışma modeli.
Ve maaşlarınızı almaya devam etmek istiyorsanız, o modelde işe yarıyor olmanız gerek.
“Filanca çok iyi, falanca beceremiyor” diye konuşan müdürler yok mu sanıyorsunuz?
Hemen yarın için olmasa bile aslında bir iş görüşmesinde, yeni bir deneme sürecinde olduğunuzun farkında mısınız?
Hava kurşun gibi ağır
Bizim psikolojimiz zaten kurşun gibi de havalar da bir tuhaf değil mi? Bilim insanlarının bir kısmı sıcaklık arttıkça virüsün gerileyeceğinden umutlu.
Ama ocakta kış yapmayan havaların tam salgının yayıldığı günlerde mevsim normallerine döneceği tuttu.
Tek avantajı, milleti bir nebze daha içeride tutması.
Koronacı geldi hanııım
Berberler, güzellik salonları kapandı ya, kendi çevremde gördüğüm, evlere servisin patladığı.
Daha bugün bir arkadaşım anlattı; kendisine diye eve bakım uzmanı çağırmış, sonra o komşu bu komşu derken apartmanda toplu manikür, pedikür, kuaför seansı başlamış.
Erkekler kişisel bakımlarını bir şekilde hallediyor. Bizim ekipten iki kişi saçlarını sıfıra vurdu mesela.
Asıl mesele kadınlarda. Kendileri beceremedikleri ve bu alışkanlıklarından vazgeçemedikleri gibi gündüz kocalar gittikten sonra evler “korona bohçacıları”na açılıyor.
Ondan aldığını öbürüne, şundan aldığını berikine...
Bunu yapanlar da gayet aklı başında, eğitimli falan insanlar.
Takibi tabii ki çok zor ama yetkililerin bunu da ciddiye almaları
gerekiyor.
Sevdiğim bir laf
“Dışarı çıkana para cezası değil de evinde kalana para ödülü verilse beş güne kalmaz virüsü yeneriz.”
@budur_bodur63K
Şu anda iş görüşmesinde olduğunuzun farkında mısınız?
Birçok kişi farkında değil ama yeni bir çalışma düzenine geçiyoruz, korona vesilesiyle de provasını yapıyoruz. Beyaz yakalılar bunun ne kadar farkında?
Beyaz yakalı kısmı bir süredir evinden çalışıyor, biliyorsunuz.
İşler yazışmayla, toplantılar görüntülü konuşmalarla yapılıyor.
Birçok şirket için ne kadar kârlı bir şey olduğu ortaya çıktı.
Servis, ulaşım, yemek, internet, elektrik gibi masrafları azaldı.
Koronayla geçirdiğimiz bu dönemi ileride geçilecek yeni çalışma tarzının provası olarak görenler çok.
Geç bile kalındığını düşünenler hiç az değil.
“Acaba bu kriz bittikten sonra haftada üç gün çalışma düzenine mi geçsek?” diye kafa kaşıyan insanlar tanıyorum.
Peki bu yeni durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Adapte olup verimliliğinizi, hızınızı artırabildiniz mi?
Yoksa “tatil” olarak mı değerlendiriyorsunuz?
Görüntülü toplantılarda tam vaktinde hazır ve nazır mısınız?
Tıraşınız, kılığınız, kıyafetiniz gerçek toplantıymış gibi yerinde ve düzgün mü?
Beyaz yakalının evi dediğin kaç metrekare olabilir canım?
O telefona her çaldığında cevap veriyor musunuz?
Artık her şey “gelen evrak/giden evrak” düzeninde ve daha yavaş. Yüz yüze görüşmeyince yapılacak, takip edilecek iş yükü arttı. Aksatmadan, gecikmeden ne kadar götürebiliyorsunuz?
Yoksa taca çıkan top durumunda mısınız?
Sıkışık anlarda stres yönetimini becerebiliyor musunuz?
WhatsApp gruplarında “insani tatlışlıkları” sürdürebiliyor musunuz?
Yoksa fazla mesafeli ya da fazla yüzgöz bir hâl mi aldınız?
İçinde bulunduğumuz, geleceğin çalışma modeli.
Ve maaşlarınızı almaya devam etmek istiyorsanız, o modelde işe yarıyor olmanız gerek.
“Filanca çok iyi, falanca beceremiyor” diye konuşan müdürler yok mu sanıyorsunuz?
Hemen yarın için olmasa bile aslında bir iş görüşmesinde, yeni bir deneme sürecinde olduğunuzun farkında mısınız?
Hava kurşun gibi ağır
Bizim psikolojimiz zaten kurşun gibi de havalar da bir tuhaf değil mi? Bilim insanlarının bir kısmı sıcaklık arttıkça virüsün gerileyeceğinden umutlu.
Ama ocakta kış yapmayan havaların tam salgının yayıldığı günlerde mevsim normallerine döneceği tuttu.
Tek avantajı, milleti bir nebze daha içeride tutması.
Koronacı geldi hanııım
Berberler, güzellik salonları kapandı ya, kendi çevremde gördüğüm, evlere servisin patladığı.
Daha bugün bir arkadaşım anlattı; kendisine diye eve bakım uzmanı çağırmış, sonra o komşu bu komşu derken apartmanda toplu manikür, pedikür, kuaför seansı başlamış.
Erkekler kişisel bakımlarını bir şekilde hallediyor. Bizim ekipten iki kişi saçlarını sıfıra vurdu mesela.
Asıl mesele kadınlarda. Kendileri beceremedikleri ve bu alışkanlıklarından vazgeçemedikleri gibi gündüz kocalar gittikten sonra evler “korona bohçacıları”na açılıyor.
Ondan aldığını öbürüne, şundan aldığını berikine...
Bunu yapanlar da gayet aklı başında, eğitimli falan insanlar.
Takibi tabii ki çok zor ama yetkililerin bunu da ciddiye almaları
gerekiyor.
Sevdiğim bir laf
“Dışarı çıkana para cezası değil de evinde kalana para ödülü verilse beş güne kalmaz virüsü yeneriz.”
@budur_bodur63K