Sahne kostümü tartışmasında nerede durmalı?

Yunanların yoğurttan dolmaya her yemeğimizi sahiplenmesi yetmez gibi Kuzey Kore de dönerimize göz dikti.
Ülkede yayınlanan bir propaganda videosunda döner dürümün şimdiki başkan Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il tarafından bulunduğu iddia edildi.
İngiliz basınına göre videoda gösterilen yiyecek, Meksikalıların “burrito”sundan çok, Türklerin döner dürümü.
Döner kesen makineler falan gösteriliyor videoda.
Kuzey Kore’ye gitmiştim.
1 hafta kadar kaldım, geleneksel yemeklerinin çoğunu da tattım.
Ne dönere... Ne de dürüm, pilav üstü, iskender gibi hallerine denk geldim.
Bildiğiniz, bol keseden üfürüyor devlet medyası.
◊ Nefesinizi tutup maviliklere daldığınızda kendinizi şu akciğerli su canlılarından hangisine daha çok benzetiyorsunuz: Deniz kaplumbağası mı, yunus mu?
- Deniz canlısına benzemekten öte, yepyeni bir tür gibi. İnsanımsı bir balık gibi. Yunusa benziyor bu yönüyle. Nefesimi tutup daldığımda iç alanıma doğru bir yolculuk başlıyor. Anlatılmaz bir duygu. Hem hiçlik hem de bir bütünlük. Derine indikçe hisler, vücudumdaki fizyoloji değişiyor. Orada artık basınç var, narkoz kafası var, başka türlü bir hal. Dalışın sonunda yüzeyde aldığım her nefes yeniden doğmak gibi.
◊ 11 yıldır milli forma giyiyorsunuz. Bilerek mi geç kaldınız, kaderin cilvesi mi?
- Kader diyelim ama serbest dalışın mazisi yeni zaten ülkemizde. Bu spora ilk kez 2004’te tesadüfen başladım ve başarılı oldum. Beni dalışa başlatmaya çalışan bir antrenörümüz vardı. Yeteneğimi görmüş, altı yıl boyunca yarışmalara davet etmişti. Kısmet diyelim, zamanı 2010’da geldi. Evet, altı yıl kadar geciktim. Çünkü sualtı fotoğrafçılığıyla tutkulu bir aşk yaşadık öncesinde.
◊ Tuzlu su mu, tatlı su mu?
- Her türlü su! (Gülüyor) Meditatif olan tuzlu. Ama tatlı suyun da berraklık gibi eşsiz güzellikleri var. Bunları ayıramam, ikisinin de yeri ayrı bende.
◊
Ocak ayının ilk pazarına bu isim veriliyormuş. 2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun. Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var... Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
Yılın en çok flört edilen ayının ocak olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni, yalnızların yeni bir yılla birlikte yeni bir ilişkiye başlama isteğiymiş.
Üfürme değil, sayılar konuşuyor: Arkadaşlık sitesi OkCupid’in verilerine göre; 2 Ocak’ta kullanıcı etkinliğinde yüzde 70’lik bir artış yaşanmış.
Ocak ayının bu ilk pazarına “flörtöz pazar” adı veriliyormuş.
2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun.
Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var...
Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
- Belediye yeni yıla sıkı hazırlanmıştı. Kutlamalar 18 Aralık’ta bandolarla başladı, meydanlarda DJ ve müzisyen performanslarıyla devam etti. Bazı yağmurlu akşamlara rağmen hepsi kalabalıktı. Yeni yıl gecesi Sertab Erener konseri vardı. Saat tam 00.00 olunca gökyüzüne 2022 ışıklı balon bırakıldı.
- Mekânlar yazı aratmayacak kadar cıvıl cıvıl ve kalabalıktı. Gekko’da kokteylciler, Zazu’da sirtakiciler, Gemibaşı’nda balıkçılar, Bohemia’da iki ayrı sahne ve particiler... Maçakızı’nda 8.500 liralık konaklamalı paket alan sosyetikler... Levent Kızıl parti için Bursa’nın ünlü dönercisi Cemal Usta’yı getirtmiş.
Surfer (solda) ve Yula
- Kışın gündüz trendi sahildeki Yula, Surfer Caravan, Müdavim gibi yerlerin plajına masa atmak. Bir önceki gece Gülsüm Sağlamer’in bahçe partisinde tanıştığınız insanlar gelip yan masanıza oturuveriyor mesela. Buralarda dress code (kıyafet zorunluluğu): Güneş gözlüğü. Müzik az, deniz sesi kâfi. Güzel havalarda yüzen çok.
İKİ YENİ PARTİ KONSEPTİ
Dükkân buluşmaları
Burcu Güneş sosyal medya hesabından müzik dünyasını topa tuttu. Sapıklık, sapkınlık, teşhircilik, pespayelik... Ne ararsanız var açıklamada:
“Kadının değerini ve özgür ruhunu ortaya çıkaracak duruş; çıplaklık, teşhir, seksi fotoğraflar ve şovlar değildir. Hatta aksine, değerini düşüren bu yaklaşımlardır. Sapkınlıktır. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhlarıdır. Ha bir de popu siz kurtarmayın biraz n’olur...”
Bu sözlerin kimlere olduğu belli değil. Uzun yazısında hiç isim vermemiş.
Çıplaklık, seksi şovlar denince akla sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener, Hadise, Gülşen gibi meslektaşları geliyor.
Ama bunu kastettiğini sanmam.
Mantıksız çünkü. Google’a “Burcu Güneş” yazdığınızda süper minilisinden bikinilisine, transparanından derin dekoltelisine bir sürü fotoğrafı düşüyor önünüze.
En sondaki “Popu siz kurtarmayın” lafı da “Popu kurtarmaya geldim” diyen Atiye’yi çağrıştırıyor biraz ama...
Onu da sanmam.
365 güne bölersek:
Günde ortalama 50.6 kere aramış.
8 saat uykuyu düş:
Saatte ortalama 3.1 kere. Yani bir yıl boyunca cumartesi-pazar, bayram-seyran demeden, yaklaşık 20 dakikada bir 112’yi aramış. Çok tuhaf değil mi?
İnsanın işi bu olsa aksatır yahu. Arada hastalanır, izin kullanır... Belki kullanıyordu da, sonra telafi ediyordu eksik kalanı.
Yetkililerin açıklamasına göre gelen ihbarların yüzde 80’i böyle boş beleş işlermiş.
İnsanoğlu yanılabilir tabii. Şüpheli bir paket görürsün. Yahut hiç olmaması gereken bir yerde şüpheli biri dolaşıyordur... Sonradan bir şey çıkmaz, amenna.Düşünsenize, kaç tane ünlümüz uzaylı gördüğünü, hatta kaçırıldığını iddia etti.
Bakınız: Reyhan Karaca.
◊ FAUL 1:
Daha 6 ay olmadı. Durduk yere bir sosyal medya tezgâhı kurup Seda Sayan’a saldırdı. Karşı taraf çetin ceviz tabii. Eski defterleri bir açtı, Mali’nin ne tacizciliği, ne yalancılığı kaldı. Geri vites yaptı Mehmet Ali Erbil. Hastalığına sığındı, kullandığı ilaçlar yüzünden böyle bir şey yaptığını, özür dilediğini açıkladı. Tahminimce hatırlı kişilerin araya girmesiyle konu kapandı.
◊ FAUL 2:
Bu kez sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay çıktı, Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı. Erbil önce reddetti, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Sonra apar topar Ece Ronay’ın nişanlısını buldu, yan yana fotoğraf çektirip, “Biz kardeşimle anlaştık, sorun kalmadı” mesajı verdi. Sanki nişanlıyla anlaşınca sorun kalmayacakmış gibi... O nişanlı oraya niye gitti, ayrı mesele tabii.
◊ FAUL 3:
Mahkemeleri oldu. Mali duruşmaya tekerlekli sandalyede geldi. Ronay’ın “vicdan sömürüsü yapıyor” suçlaması tamamen asılsız değildi. Çünkü aynı dönemde Belarus’ta sandalyesiz, tekerleksiz, gününü gün ederken fotoğrafları var. Sahneye çıktı, sunuculuk yaptı. Yaptığı esprilerle izleyenleri güldürdü. 24 yaşındaki Belaruslu sevgilisi Kristina’yı görmeye gittiği de yazıldı.
◊ FAUL 4:
Son olarak Ece Ronay’a iftira ve kişilik haklarını zedelemekten 100 bin liralık karşı dava açtı. Ece Ronay’ın açık saçık kıyafetlerle kendisine kumpas kurduğu iddiasını yineledi. Bir kadını en çaresiz bırakan saldırı biçimi bu. Çünkü sonu yok, neye göre, kime göre açık? Ama cevap gecikmedi. Ece Ronay kıyafet konusunda “
◊ Dünyada size verilen isimlerden hangisi daha çok hoşunuza gidiyor: “Mr. Magic” (Bay Sihir) mi, “The Turkish Prince” (Türk Prensi) mi?
- Çok takılmam bunlara. Açıkçası en çok Semih denmesi hoşuma gidiyor. “Mister Magic” teknik bir şeye denk geldiği için daha makul belki. Yaptığım şeylere sihir diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
◊ Abiniz size masa başı bir iş ararmış. Sonuçta dünyanın en masa başı işlerinden birini yapıyorsunuz. Kaderin cilvesi mi, abinizi yanlış mı anlamışsınız?
- (Gülüyor) Ben bunu espriyle anlatıyorum. Bir işim olsun istiyorlardı. Bilardo da neymiş? Benim başladığım dönemde böyle bir algısı yoktu Türkiye’de. Bilardo oynayana serseri gözüyle bakılırdı. Aileler iyi para kazanılan meslekleri istiyor. İyi ama o zaman kim heykeltıraş olacak bu memlekette? Ben de bunu ti’ye alıyorum. Evet, en masa başı iş bizimki.
◊ Diğer bütün sporcuların yanında bilardocuların papyona, smokine düşkünlük gibi bir “007” halleri var. Bilardo mu böyle yapıyor, yoksa salon insanları mı bilardoyu seçiyor?
- Avrupa’da ilk başta kılık kıyafet bir kod oluyor. Hatta ceketle oynanırmış. Salon insanlarının, aristokratların sporu gibi bir algı varmış. Sportif kıyafetlerle oynuyoruz artık ama başlangıcı böyle.
Hande Yener, Two’da arkadaşı Aylin Coşkun’un doğum günü partisine gidiyor, Saba Tümer’in Korto Live’daki doğum gününeyse Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte katılıyor. İrem Sak, Birce Akalay, Hazal Kaya, Zeynep Bastık öteden beri Alafçı. Hacı Sabancı’nın müdavimi olduğu komşu Goose’daysa rezervasyonlar bir ay sonrasına veriliyor.
Sadece ünlüler mi? Yan yana yeni yerlerin sıralandığı Kuruçeşme’de kalabalık, akşamları mekânlardan dışarı taşıyor, ortam bahçe sobalarının altında sokak partisine dönüşüyor. Nothing Cocktail ve Old School da güzel müzik yapıyor ama bu konuda en büyük rağbet, hepsinin tam ortasında duran Scatola’ya. Açılalı henüz üç hafta olan Ruud’da indigo kokteylini yudumlayan müdavim Filiz Türkmenoğlu “Burası artık yeni Arnavutköy oldu” diyor.
Bunlar yoldan geçerken görebilecekleriniz. Bir de içini göremeyip kapısında kuyruk oluşan Oligark, Sortie, Ena, Boaz gibi ‘dışarıya kapalı’ mekânlar var. Ezcümle Kuruçeşme yıllar süren ıssızlığından kurtuldu, yeni yıla kentin en popüler semti olarak girmeye hazırlanıyor.
BİLMEMİZ GEREKEN DİĞER TRENDLER
CANLI MÜZİK...
Geçen seneden bakiyeler
◊ İnsanlarımı daha sık arayıp soracağım... Daha vefalı bir dost, daha hayırlı akraba, daha yardımsever bir komşu, vatandaş olacağım. (Kolay)
◊ Bayramları tatil değil, sosyalleşme zamanı olarak kullanacağım... Jenerik tebrik mesajlarına sinirlenmeyip tek tek cevap yazacağım. (Biraz yaş)
◊ Afetlerde, felaketlerde “Ah ah, vah vah” paylaşımları yerine sahada olacağım...
Mesela AFAD gönüllüsü olmak için kursa katılacağım. (Yap artık!)
Paçama yapışanlar
◊ Halletmediğim mezuniyet işlemlerimi, el konulan ehliyetimi, süresi dolan pasaport ve vizelerimi, unuttuğum şifrelerimi yeniden çıkaracağım. (Şimdiden ya sabır...)
◊
KAZANAN SEMT: KURUÇEŞME
Sortie, Oligark, Alaf zaten vardı. Ama son bir senede bunlara Korto, Boaz, Ena, Novikov, Nothing Coctail gibi yenileri katıldı. İşin ilginç tarafı Kuruçeşme eskiden içine kapalıydı. Yani yüksek duvarlı bir eğlence mekânına girerdiniz. Şimdi trafik ışıkları mevkisindeki yan yana mekânlarda dışarı masalar atılıyor, kalabalık gece caddeye taşıyor.
ÜÇÜ BİR ARADA!
Eskiden bir konsere gidileceği akşam, öncesinde bir yerde yemek yenir, sonrasında eğlenmek için bir mekâna geçilirdi. Bu üç ayak artık birleşti. Trafik, fiyat ve salgın gibi nedenlerle insanlar tek ortamda yemek, müzik, dans, hepsini halletmek istiyor. Yeni konseptler ortaya çıkmaya başladı. Örnek mi? Çeşme’de akşam ocakbaşından gece Reina’ya dönen Cabbar... Yahut Taksim’de fine dining ile konseri birleştiren Private...
BEYRUT’A HOŞGELDİNİZ
Hem damak tadımıza yakın, hem maliyeti düşük, hem yükselen vejetaryenlik gibi akımlara uygun hem de rakı gibi alternatif içkilerle uyumlu... İstanbul yakında Lübnan mutfağının başkenti ilan edilirse şaşırmayın. Taksim’in ara sokaklarından otellerin roof’larına her segmentte Lübnan lokantaları açılıyor. Karaköy’deki Ajda Club işi iyice abarttı; fettuş, tabule gibi lezzetlerin üstüne dansözlü, zenneli eğlence de yapıyor.
Ne yalan söyleyeyim, SMA hastalığından bundan 2 yıl önce bu illete yakalanmış bebekler için başlatılan kampanyalardan sonra haberim oldu. Omurilikteki sinir hücrelerini etkileyip hareket kabiliyetini yok eden nadir bir kas hastalığı.
Dünyada görülme oranı 10 bin kişide bir. Türkiye’de oran daha yüksek: 6 binde bir.
Tedavisi çok zor bir hastalık.
Daha doğrusu tedavi zor değil, bebeğe altı üstü yarım saatlik bir serum bağlanıyor ama bu serumlar çok pahalı.
Çocukların tedavi için ya Dubai’ye, ya Almanya’ya ya da ABD’ye gitmesi gerekiyor.
Ve rakamlar milyonlarla ölçülüyor.
Daha önce farklı SMA kampanyaları yürüten gönüllüler en sonunda bir araya geldi ve “Elim Sende Platformu”nu kurdu.
Bu bir dernek ya da vakıf değil.
Bazen eski bir fotoğrafa bakarsınız, o zamanki ruh halinize ışınlanırsınız.
O dönem yaşadıklarınız, hissettikleriniz, özlemleriniz, kaygılarınız...
Kimse, en yakınlarınız bile sizden daha iyi bilemez o halinizi.
Bir şefkat duygusu gelir içinize.
“Keşke konuşabilsem, söyleyebilsem, ‘Korkma bu kadar, hepsi geçecek’ diyebilsem o zaman olduğum kişiye” diye düşünürsünüz...
Tek teselli, bugün artık her şeyin geçip bittiğini bilmenizdir.
Günümüze dönersiniz ve bir sünger çekersiniz maziyle aranıza.
◊ Rize kızısınız. Peki çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaya âşıktım. Ta ki intoleransım olduğunu öğrenene kadar. (Gülüyor)
◊ 20 Mart, Balık kadını. En çok nesi zorluyor sizi: Sulu gözlülük mü, bazen aşırı hayalperestlik mi?
- Aslında Koç burcuyum. Çocukken “Hiç Balık’a benzemiyorsun” derlerdi, şimdi anlayabiliyorum. Ama yükselenim Yengeç. Sulu gözlülüğüm de yok sayılmaz yani.
◊ Lisedeyken tiyatro koluna girmek için bir arkadaşınızla yalandan kavga ederek öğretmeni kandırmışsınız. Sonra da “Kulübe kabul edildim mi?” diye sormuşsunuz. Hocanın yerinde siz olsaydınız... Kabul eder miydiniz, kızar mıydınız?
- Kesinlikle kabul ederdim. Çünkü yaptıkları role eğer gerçekten beni inandırırlarsa, bir saniye düşünmez öğrencimi alırdım kulübe.
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok şehirde konser alanları ve pub’ları var Jolly Joker’in.
Hayal Kahvesi’ni de dahil edebileceğimiz bu büyük zincir farklı şubelerinde her akşam Türkiye’nin en tanınmış müzisyenlerini ağırlıyor.
Fakat Jolly Joker, Taksim’de ilk kez fine dining-gazino formunda bir şey denedi: CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına yeni açılan JJ Private.
Bülent Ersoy’dan Gülşen’e, Hakan Altun’dan Yaşar’a ünlü isimler sahneye çıkıyor, siz de fiks menü eşliğinde konserinizi izliyorsunuz.
İlk kez geçen perşembe akşamı gördüğüm Private’tan birkaç küçük not...
- Bir kere gazinolar genelde giriş kat olduğu için çoğunda manzara olmaz. Teras kattaki Private’ın bu avantajı var. Köprüyü görüyor. Salon çok büyük ve ferah. Sahnesi de öyle. Her ikisi de abartısız ama şık dekore edilmiş. Kış sezonu için yanlarda terasları var. Yazın üstü tamamen açılabilecekmiş.
Geçirdiği kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’ün yaptığı paylaşım eleştiriliyor.
Neymiş? Daha 24 saat bile geçmeden böyle paylaşım yapılır mıymış?
Yazdığı da şu: “Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım.”
Hastanede olduğu için cenazesine bile katılamadığı sevgilisi için yazdığı bu cümlede kötü ne var, onu zaten anlamadım.
Diyelim ki hakikaten yakışıksız, zamansız bir paylaşım.
Bu kadar büyük bir travma yaşayan genç kadından yakışıklısını, zamanlısını kim bekleyebilir?
Belki durumu daha kendi bile kabullenemedi. Başına ne geldi, onu idrak etmeye çalışıyor.
Gazetecilere “Silin o fotoğrafları”, zilini çaldığı diyafona da “Çabuk açın kapıyı” diye bağırmıştı.
Geçen günse Bebek’teki kuaföründeydi... Yine magazincilerden kaçmak için ön yerine arka kapıdan çıkmaya karar veriyor. Fakat arka kapı kilitli. Yüksek demir parmaklıklar var. Yılmıyor, parmaklıkların üstünden atlıyor.
Demirleri de aşınca var gücüyle koşmaya başlıyor ama bu sefer de çıkmaz sokak...
Bütün çabalar boşa gidiyor tabii, kameralar yakalıyor.
Yakalanınca “Bunun neresinden tutarsan tut, rezil olduk” diyor.
Rezil mezil olmadın, gülümsedik biraz sadece.
Hatta insana sempatik, sevimli de geliyor yaptıkların.
Hepsi Grubu’nun eski üyesi Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Balıkesir’de korkunç bir trafik kazası geçirdi.
Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde yaşamını yitirdi, Gülçin Ergül hastanede tedavi altında.
Umarım en kısa zamanda iyileşir.
Ama fiziken iyileşse ruhu ne olacak?
Sevdiği insanı trafik kazası gibi ani bir ölümle kaybedenler yıllar geçse de bu travmayı atlatamıyor.
En bilinen örneklerinden biri, Beren Saat ile her doğum gününde andığı eski sevgilisi Efe Güray’ın hikâyesi.
Üstelik burada aynı arabanın içinde, aynı kazada yaşanıyor kayıp...
Pandemide sanki herkese bir tevekkül gelmişti, “Popun kralı/kraliçesi kim?” atışmalarına ara verilmişti.
Uzunca bir dönem konser falan da yapılamayınca az daha unutayazdık seyircisi/taraftarı olmaya bayıldığımız bu polemikleri.
Müzik sektörünün tekrar canlanmasıyla Hande Yener imdada yetişip tazeledi hafızamızı.
Katıldığı bir programda sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti:
“Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi, ona siz karar verin.”
Açıklamanın içine serpiştirilmiş minik “şeytanlıkları” fark edince gülümsemeden edemiyor insan.
Bir kere açıklama Tarkan’ı tahttan indiriyor, yerine “Edis”i geçiriyor.
İki: Edis’e de büyük paye vererek kendini bir yere konumlandırıyor ama...
Sahne kostümü tartışmasında nerede durmalı?
Hepsinin yeri, kıymeti, alıcısı, hayranı farklı farklı. Biri şovuyla ön plana çıkacak, öbürü sesiyle, bir başkası besteleriyle, bir diğeri kimliği, kişiliğiyle. Zaten normali de bu. Bütün sanatçıları tek tip bir yer düşünebiliyor musunuz? Kuzey Kore mi burası?
Tartışmanın fitilini üç ay önce bir modacı ateşledi: Raşit Bağzıbağlı. Hande Yener, Demet Akalın, Hadise, Gülşen gibi popçular için “Giydikleri iç çamaşırına benziyor.
Bu da kalite algısını aşağıya çekiyor, basitleştiriyor” dedi.
Fakat yaklaşık bir ay sonra Defne Samyeli için öyle bir transparan sahne kıyafeti tasarladı ki birçok kişi benzer şeyleri ona da söyleyebilirdi.
Tartışmaya geçen hafta şarkıcı Burcu Güneş de katıldı:
“Sapkınlık. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhları. Kese dolduranların karşılıklı oyunlarını, pişkin egolarını izliyoruz.”
Burcu Güneş’i anlamakta zorluk çektiğimi belirten bir yazı yazdım.
Çünkü Google’a ismini yazdığınızda bahsettiği meslektaşlarını aratmayacak kıyafetleri olduğunu görüyorsunuz.
Burcu Güneş aradı. Kısaltarak aktarıyorum, meramını şöyle anlattı (ya da benim aklımda bunlar kaldı):
“Siz medya olarak ‘popun kralı’, ‘popun kraliçesi’ diye sürekli aynı insanları öne sürüyorsunuz. Bu esnada diğer değerli müzisyenlere haksızlık oluyor.”
Söylediklerinde çok haklı olduğu bir nokta var ama o, ayrı bir yazının konusu.
Sahne kostümü tartışmasında topa en son İzzet Yıldızhan girdi:
“Burası Türkiye! Biraz topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Külotla da mayoyla da sahne çıkmayın bir zahmet.”
İzzet Yıldızhan’ın ne kadar “topluma göre” yaşadığına hiç girmeyeceğim.
Ama “Burası Türkiye” diye başlayan tavrı var ya... İşte bu en büyük dışlayıcılık.
Çünkü 80 milyonluk bir muazzam bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Orası Türkiye’yse, burası neresi?
Şurası Türkiye’yse, öbür taraf ne?
İbrahim Tatlıses ne kadar Türkiye’yse Zeki Müren de o kadar Türkiye.
Ahmet Özhan da Türkiye, Ajda Pekkan da...
Tarkan da, Yusuf Güney de.
Bir uçta Bülent Ersoy, öbür uçta Ahmet Kaya...
Bunlardan biri şovuyla ön plana çıkacak, öbürü sesiyle, bir başkası besteleriyle, bir diğeri kimliği, kişiliğiyle.
Hepsinin yeri, kıymeti, alıcısı, hayranı farklı farklı.
Zaten normali de bu. Bütün dünyada böyle.
Papyonlu Frank Sinatra da olacak, deri kıyafetli Michael Jackson da.
Lady Gaga etten kıyafet giyecek, Norah Jones ev haliyle sahne alacak...
Bırakalım insanlar nasıl var olmak istiyorlarsa öyle olsunlar.
Zaten bir yanlışları olursa o hatanın biletini yine izleyicileri keser.
Nihayetinde kimse kimseyi zorla konsere götürmüyor.
Hande Yener’in cevabı da yenilir yutulur cinsten değil
İzzet Yıldızhan ve Burcu Güneş’in bu açıklamalarına Hande Yener’den çok ağır bir cevap geldi:
“Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor. Bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar. En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın. Google’da geçmişi sildirin. Kostüm otoritecikleri...”
İzzet Yıldızhan’la Nihat Doğan’ın geçmişteki ‘otel macerası’nı işaret etti bu açıklamasıyla.
Keşke “Vitamin kullansınlar” deyip zekâlarıyla alay etmek yerine...
“Konserime gelip memnun kalmadılarsa bilet ücretlerini hemen iade edelim” profesyonelliğini gösterebilseymiş.
DiCaprio örneği
Bir sanatçı elbette öncelikle kendi kitlesine karşı sorumlu. Gidişini, gidişatını en başta hayranları, onu sevenler sorgular.
Ama bunun dışında topluma, hatta dünyaya karşı da sorumlulukları var.
Mesela Leonardo DiCaprio... “Diriliş” (The Revenant) filmiyle Oscar alan oyuncu, ödül konuşmasını iklim değişikliğine ayırmıştı.
Ayrıca #SaveEboForest (Ebo Ormanı’nı Kurtarın) kampanyasına destek vermiş, Kamerun’daki bu özel habitatın korunması için çaba sarf etmişti.
Bu öncü tavrından dolayı da bilim insanları yeni keşfettikleri bir ağaca onun ismini verdiler: “Uvariopsis dicaprio”...
Gönül ister ki bizim sanatçılarımızı da böyle vatana, millete, dünyaya hayırlı işlerde görelim.
Düşünsenize ne güzel olurdu: Yıldızhan papatyası, Hadise bülbülü, Gülşen mercanı...
Ama nerede? Tribünlere oynayan ucuz polemiklerle gündem olmak daha kolaylarına geliyor herhalde...