Pantene Altın Kelebek’in “en”leri

3 yaşında davul,5 yaşında piyano ve “Büyük İskender” ismiyle ilk single, konserler... Çocuk star olmak eğlenceli mi, yorucu mu?
- Tek yorucu yanı sürekli piyano ve solfej çalışmaktı. Onun dışında çok eğlenceliydi. Sahneye, konsere çıkmak, stüdyoda şarkı söylemek, benim için bir oyun gibiydi. Çünkü 5 yaşında, 7 yaşında yorulmak nedir bilmeyen bir dünyam vardı.
Hangisinin üzerinizde daha çok etkisi vardır: Orkestra şefi ve saksafoncu babanız Muhittin Paydaş mı, üstadınız Kayahan mı?
- Babamın müzik dünyasına doğdum aslında. Temel şekillenmem babam sayesinde oldu. Ama bununla adımlar atmak, kariyer yapmak, kendime has, özgün bir şeyler yapmak tamamen Kayahan sayesinde. Her ikisinin de etkisi eşit üzerimde.
Babanızın küçükken trafikteki kornaları, çay kaşığının sesini dinletip notalarını sorduğu... Efsane mi, doğru mu?
Serdar Ortaç’la ayrıldıktan 2 yıl sonra Türkiye’ye gelen Chloe Loughnan, eski eşinin sağlık ve maddi sıkıntılarını soran muhabirlere “Hayatımda dram istemiyorum” dedi.
Bu açıklamada hakkaniyet duygumu zedeleyen, beni rahatsız eden bir şey var.
Halbuki etmemesi lazım. Çift ayrılalı 2 yıl olmuş.
Kimsenin dönüp eski eşinin sorunlarıyla uğraşmak gibi mecburiyeti olamaz.
Vefa güzel bir şeydir ama zorunluluk değil.
Yine de şeytan ayrıntıda gizli. Mesela seçilen sözcük:
Dram.
Blok Maçka küçük ama bahçeli bir mekân. Zaten asıl numarası da bu bahçe. Hem açık hava hem de etrafı yeşilliklerle tamamen sarıldığı için dışarıdan izole. Renkli florasanlardan dolayı etraf kıpkırmızı.
Bir köşesinde samimi bir bar, diğer köşesinde basamaklı oturma bölümü... Tırmanıp bilhassa burada oturmak isteyenler var. Ortada 4 küçük, 2 de uzun masa.
Salı akşamı olması ve lodos fırtınasına rağmen saat 21.00 itibariyle hepsi dolu. Uzun masalardan birini Eser Yenenler ve arkadaşları kapatmış. Diğer yerler paylaşımlık. Masanın bir ucunda siz, ortasında başka bir çift, en ucunda ayrı bir çift oturuyor. Merhabalaşıp sohbet edebiliyorsunuz.
Amaç sosyalleşmek tabii. Aynı sosyallik o samimi barda ve tırmanılan basamaklarda da devam ediyor. Elektronik müzik çalıyor ama volüm buna müsait. Yaş ortalaması 25-35. Ağırlıkla Nişantaşı, Harbiye, Bomonti, Beyoğlu sakinleri.
AVM’deki MAC spor merkezine girmeden uğrayan da var, çıkışta iki laflamak için takılan da. Kılık kıyafet rahat yani.
ELİNİ SALLASAN FENOMENE ÇARPIYOR
Sahibi menajer ve dijital iletişim uzmanı Tolga Akış olunca ünlü müdavimlerin yanında Dilara Aydın, Ala Tokel, Aleyna Şen gibi sosyal medya fenomenlerine de rastlıyorsunuz. Tolga’ya eşi Zeynep Bastık ve Edis’in bu yeni yeri görüp görmediklerini soruyorum. Görmüşler, ikisi de çok sevmiş ama Edis daha Bomontici, Zeynep daha Maçkacıymış. Peki hayranları onlarla karşılabilmek için şanslarını hangi gün, hangi saatlerde denemeliler?
◊ Manisa’dan burs kazanıp Amerika’ya lise okumaya gittiniz. Biraz o maceranızı anlatır mısınız? Sizi en çok neler zorladı?
- Türkiye’de hayatım çok kolaydı. Bana her an, her adımımda destek olan ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın KL YES bursuna ailemden habersiz başvurmuştum. Sınavları geçip Amerika’ya gideceğim netleştiğinde evde büyük bir kaos yaşandı. Herkes çok endişeliydi. Bir şekilde onları ikna edip kendimi Amerika’da buldum.
◊ Daha lise çağındasınız, tek başınıza, hiç bilmediğiniz bir ülke...
- Artık ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmek zorundaydım. Beyaz baston benim için bağımsızlığın sembolüne dönüştü. Kendi kararlarımı alıyor, kendi sorunlarımı çözüyor, kendi başıma var olmayı öğreniyordum. Evet, gerçekten çok zorlandım ama şimdi geçmişe baktığımda her şey için “iyi ki” diyorum.
◊ Sonra Türkiye’ye döndünüz, Boğaziçi’ni bitirdiniz ve...
Üniversitede tanıştık. O zaman da köpeği vardı ama ailesiyle yaşadığı için bir tane: Sarp. Okuldan sonra Kıbrıs’ta turizme başladı, o sıralar da hâlâ normal.
Sonra İstanbul’a döndü. Dört köpekle. Çamlıca’da bahçeli bir ev tuttu. Fakat o kadar çok hayvanla mümkün değil, olmuyordu.
Hayvanlardan vazgeçeceğine, evini taşıdı. Daha uzakta, civarda tek tük ev olan, ormana yakın, bomboş bir çiftlik evine.
Başka hayvanseverlerle organize olmuşlardı. Ormana bırakılan aç köpeklere yiyecek götürüyorlardı.
Bu gezilerin birçoğundan bakıma muhtaç yeni bir hayvanla dönüyordu çiftliğe.
Babs özünde bir Anadolu krebi. Ama teflon tava yerine, ızgara sacın üzerine hamur akıtma tekniğiyle yapılıyor. Ülkenin farklı yerlerinde değişik değişik isimleri mevcut. Söylenen o ki en güzellerinden biri de Antalya-Alanya Yörüklerinin elinden çıkıyor.
Gastronomi tutkunu iki genç kafadar, arkalarına ünlü şef Fatih Tutak’ı da aldılar, Antalya yaylalarının bu lezzetini Şişli Bomonti’ye getirdiler.
Babs’ın dört ayrı çeşidini çıkarıyorlar. En sevileni kuzu babs.
Mekânın adı Bebab. Tarif etmesi biraz zor bir bistro. Mesela yemekler füzyon kebap. Kebaba değişik bir bakış açısı getirmek iddiasındalar. Ama aynı zamanda bir kokteyl bar. Menüde muhammara, humus var. Filistinli, Lübnanlı müşterilerden tam not almış. Buna mukabil akşamları DJ’li partiler yapıyorlar.
Bu konseptin mucit ve sahipleri Berk Kaymak ile Emir Alpat. Alanlarında en iyi okullardan mezunlar. Dünyanın farklı yerlerinde deneyimler kazanmışlar. En son fine dining restoran Turk’te, şef Fatih Tutak’la çalışmışlar. Şimdi Bebab...
Tam zamane kafası: Kent hayatına kazandırdıkları bu yöresel lezzetin patentini de almışlar.
◊ “Kalemimin Ucundaki Düşler”, “Bulimia Sokağı”, “Altın Aşk Vuruşu” kitaplarının yazarısın. Kartvizitinde tek bir hakkın olsa... Müzisyeni mi, yazarı mı kullanırdın?
- Müzisyen. Net.
◊ TRT Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı oldun. Sonra Başkent Üniversitesi’ni birincilikle bitirdin. Altın çocuk musun, hırs küpü mü?
- Bende hırs pek yok, ama altına benzetilmek de istemem. Ne zaman düşüp yükseleceğin belli olmaz çünkü.
◊ Şimdi bakınca, müzik için New York State University bursunu reddetmek... Pişmanlık mı, doğru karar mı?
- Doğru karar tabii ki. Paralel evrende edebiyat profesörü, Amerika’da daha prestijli ve zengin koşullarda yaşayan bir Aydilge vardır belki ama ben daha mutluyum ondan.
◊ Kariyerinde hangisi daha önemli: “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildiğin ilk albümün “Küçük Şarkı Evreni” mi, “Kiralık Aşk” dizisine yazdığın “Sen misin İlacım” şarkısı mı?
Pandemide Fethiye’ye yerleşen Göksel de artık aramızda. “Köy evini kapattım, İstanbul’u ve iş hayatını çok özlemişim” diyor. Şehir kaçkınları arasında en dayanıklısı Özlem Tekin çıktı.
Önce Bodrum’a, oradan da 2018’de arazi satın aldığı Milas’a yerleşti biliyorsunuz.
Ne güttüğü küçükbaş hayvanlarından ne de günlük kıyafeti haline gelen şalvarından vazgeçiyor.
Sırf bu dirayetinden dolayı bile kocaman bir bravoyu hak ediyor.
Hülya neden böyle?
Araçları çamura saplanmıştı ama gelip geçenlerden kimse yardım etmiyordu.
Levent Çarşı, Çalıkuşu Sokak’ta açılan Hill&Chill bir dünya mutfağı restoranı. Kapaklı tabakta kuru buz dumanıyla servis ettikleri kahveli et (150 lira), böğürtlen püresi ve cinle yaptıkları ‘Harika’ kokteyli (110 lira) gibi ürünleri var.
Kahveli et
Müşterilerin çoğunluğu Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka gibi ülkelerde yaşayan Türkler.
“Açılalı daha 1 ay olmadı. Nereden duyup da geliyorlar” derseniz bunun sebebi işletmeci Emre Altun. Kariyerini yurtdışında yaşayan Türkleri Türkiye’ye geldiklerinde ağırlamak üzerine kurmuş. Zaten Instagram’daki yaklaşık 50 bin takipçisinin yüzde 80’i de Avrupalı Türkler.
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Bu 250 kişilik restoranda haftanın 7 günü öğlen 12.00’den gece 3.00’e kadar onlara hizmet ediyorlar.
Hill&Chill’in ilginçliği bununla bitmiyor. Mekânın lobisine girdiğinizde sağ tarafta merdivenler görüyorsunuz. Bu merdivenlerden bir üst kata vardığınızda, karşınıza raflarında kitaplar dizili olan bir kütüphane çıkıyor. İttiğinizde, kütüphane kendi etrafında dönüyor ve 150 kişilik bir gece kulübüne açılıyor: Nommo. Siz girdikten sonra tekrar kapanıyor ve dışarısıyla bir alakanız kalmıyor. Giriş ücreti yok ama rezervasyonsuz müşteri alınmıyor.
Evvelsi gece Bursa... Hava kararmış. Eli bıçaklı bir adam genç kadını takip ediyor. Kadın evine gelince zili çalıyor, neyse ki hemen otomatiğe basılıyor da kendini içeri atıyor.
Katilin elinde bıçakla rahat rahat dolaşırken görüntüleri kamerada.
Verilmiş sadakası varmış.
Belki o otomatik biraz gecikse...
Sonu 2 yıl önce Ordu’da apartmanın girişinde katledilen balerin Ceren Özdemir gibi olacaktı.
Önceki gece İstanbul... Metroya binen eli bıçaklı bir adam, onlarca kişinin gözü önünde bir kadına ağza alınmayacak hakaretler edip bıçak sallıyor. Vagondaki kimse hiçbir şey yapamıyor. Belki korkuyorlar.
Korkmakta haklı da insanlar.
Ünlülerin dış görünüşünü, kılık kıyafetlerini konuşmak ayıp değil.
Zaten bunun için çıkmıyorlar mı arenaya?
Görünmek, medya ve sosyal medyada dönmek, bunun karşılığında da filmi varsa filmine, albümü varsa albümüne katkı olsun; sonra da reklamlar, sponsorluklar gelsin diye hepsi...
Yani ünlülüğe soyunmak demek, bütün bunlara baştan razı olmak demek aslında.
Sibel Can’ın son konserinde giydiği kırmızı kıyafeti de bu minvalde.
Ünlü şarkıcı kilolu bulundu, seçtiği kıyafetin o kiloya uygun olmadığı yazılıp çiziliyor.
Haftanın fon müziği:
“Türkan yok mu o Türkan / Yine öptürmedi dudaktan”...
Neden mi?
İlki, “Seviyorsan Git Ayrıl” adlı tiyatro.
Başrol oyuncusu İrfan Kangı, oyunun galasında rol icabı Selen Görgüzel’i öpmeden önce oyunu kesti ve...
Dönüp seyirciler arasındaki eşi Hamdi Alkan’dan izin istedi:
“Abi sıkıntı olmaz değil mi?”
◊ İtalya’da doğdun ama soyadın İngilizce. Babadan mı, eşten mi?
- İtalya’nın Vicenza şehrinde doğdum. Ama İtalyan vatandaşı değilim. Babam Amerikalı, annem Türk. Ondan dolayı. Hem Amerikan vatandaşıyım hem Türk.
◊ İlk konserini Avusturya Kültür Merkezi’nde 6 yaşında verdin. Klasik müzik mi, popüler müzik mi?
- Zor soru. Eğer Klasik Batı Müziği okumasaydım ve enstrümanımla profesyonel bir yere gelmeseydim bu kararı veremezdim. Ülkemde kemanı sevdirmek istediğim için popüler müziği seçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Bana en çok gelen sorulardan biri de neden orada kalmadığım... Nedeni, vatan hasreti. Saçlarım dökülmeye başladığında doktora gittim. Tüm kan sayımları yapıldı. Sonunda doktor bunun psikolojik vatan özlemi olduğunu söyledi.
◊ Bombay Filarmoni, Salzburg Üniversitesi Orkestrası gibi ekiplerde başkemancılık yaptın. Eğitim mi, yetenek mi?
- Yetenek olmadan eğitimin bir anlamı olamaz. Yetenekliysen de eğitimsiz bir yere kadar ilerleyebilirsin. O yüzden ikisi de şart.
◊ Keman çalmak mı, şarkı söylemek mi?
Yeni nesil’ ya da ‘modern meyhane’ lafı bundan 10 sene önce Asmalımescit’te açılan Safi ile girdi kent hayatımıza. Mey sponsorluğunda yapılan bu projede küçük dokunuşlarla yine geleneksel meyhane mezeleri servis edilecekti ama dekor biraz daha güncel, müzikler biraz daha popüler, ortam biraz daha ‘kadınlı’ olacaktı. Hatta siparişler bile tabletten veriliyordu. Tablet işi tutmadı, ‘daya mezeyi-ver müziği’ konsepti tuttu; yıllar içinde yer gök modern meyhane oldu.
Bunun geldiği son aşama Kuruçeşme’de yeni açılan Ena. İş öyle bir boyuta geldi ki meyhane demeye bin şahit lazım.
Dekor tamamen siyah. Ortam gece kulübü gibi loş. Tek parlayan şey aynalardan yansıyan aydınlatmalar. Üstü açılabiliyor. Pencerelerde fotoğraf gibi bir köprü manzarası. Önlerindeki pervazlar üstüne çıkılıp dans edilebilsin diye yarım metre genişliğinde.
150 kişilik Ena açılalı üç hafta olmasına rağmen cumartesi akşamı tıklım tıklım. Mekân biraz erken, 20.00 gibi hareketleniyor. Yaş ortalaması 25-45. Kılıklar meyhane: Kravatını gevşetmiş genç işinsanı da var, kazak içine gömlek giyen de... Müzik El Classico: Levrek marin, atom, Girit ezme, acılı ezme gibi mezelere önce Sezen’ler, Ajda’lar, Kayahan’lar eşlik ediyor.
Ena’da masaya levrek marin, atom, Girit ezme gibi mezeler geliyor.Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Siz ara sıcaklara geçerken Yaşar’lar, Çelik’ler, Tarkan’larla devam ediyor. Dört peynirli patlıcan tandır çok ilginç. Ara sıcaklardan sonra balık, tavuk ya da et. 23.00 gibi ana yemeğinizi de bitirdiğinizde DJ artık ‘Havam Yerinde, Oynamadan Duramam’a geçmiş oluyor.
Sonrasında siz güzelden anlar mısınız, yoksa Roma’yı da mı yakarsınız, peki bu asrın hatası mı olur? Kendi tercihiniz, keyfiniz...
Pazartesileri kapalı olan Ena’da çarşamba akşamları pop-arabesk repertuvarıyla Bade Derinöz, diğer gecelerse DJ çıkıyor. Fiks menü hafta içi 380, hafta sonu 440 lira.
Zaten doğal bir kadın.
Makyaj yaptırmak için bir güzellik merkezine gidiyor. Çıkışta “Bir fotoğrafınızı çekelim” diyorlar. Merkezin amacı da ünlü kişiyi sosyal medyada paylaşıp tanıtım yapmak.
Fakat çektikleri fotoğrafa öyle bir photoshop yapıyorlar ki, iki bambaşka kadın...
Sakallıoğlu isyan etti tabii: “Yaptığınız makyaja mı güvenmiyorsunuz? Madem shop yapacaktınız, neden makyaj yapıyorsunuz?”
Bazıları için bu hoş bir jest olabilir. “Sağ olsunlar, fotoğrafımı çok güzel yapıp beni öyle paylaşmışlar” diye düşünebilir. Ama bazıları için de bu şu anlama geliyor: “Biz güzelin ne olduğunu biliyoruz, e sen de güzel değilsin. O yüzden biraz düzelttik senin fotoğrafını...” Aslında bir çeşit hakaret. Yasemin Sakallıoğlu da böyle anlamakta son derece haklı.
Tarkan’ın sürpriz Mısır konseri
◊ Hayret ediyorum
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a 600 bin, bankaya 10 milyon borcu olmasına... Hâlâ da “Ayda 500 bin harcıyorum” diyor.
◊ Merak ediyorum
Boş taksiciler içeriden cep telefonlarını göstermeye başladı. “Bi Taksi’ye, Über’e gidiyorum” diye... Acaba kaçta kaçı doğrudur?
◊ Aşılanıyorum
Öğrenci görüntülerinin ardından Sefo’nun ortak konser teklifini Edis’in “Haydi kalk gidiyoruz” diye cevaplamasına... Gençlik aşısı gibiler.
◊ Sabırsızlanıyorum
Kanal D’nin fenomen dizisinde Kadir Şeker’e yapılan gönderme, “Yargı”yı birkaç başlıkta birden sosyal medyanın gündemine taşıdı.
Kadına şiddeti önleyeceğim derken hayatı kararan Kadir Şeker’in başına gelenler, o kadar sembol bir olay ki...
Sadece adalet, hakkaniyet gibi duygularımızı sarsmadı...
Aynı zamanda kitlelerin bakış açısını, davranış biçimini etkiledi.
Koca bir toplum travma yaşadı aslında:
Şiddet durumunda müdahale etmeli miyim, yoksa hiç karışmamalı mıyım?
Dizinin son bölümü işte bütün bunları aldı, tekrar önümüze getirdi.
Bambaşka bir hikâyeymiş gibi, Kadir Şeker vakasıyla tekrar yüzleşmeye bıraktı bizi.
◊ Üniversitedeyken harçlık için dövüşlere katılma, çalışmaktan sürmenaj geçirip bayılma... Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Benim hayatım hep aksiyon-macera. (Gülüyor)
◊ Babanız Türk, anneniz Amerikalı; dört erkek kardeşin en büyüğü olarak Colorado’da doğdunuz. Abi olmak bir avantaj mıydı, yoksa ailenin deney tahtası mı oluyorsunuz?
- İlk çocuk her zaman deney tahtası oluyor, yapacak bir şey yok. Ama abi olmak benim için öncelikle bir sorumluluk, hâlâ da öyle devam ediyor.
◊ Evde Türkçe mi konuşulurdu, İngilizce mi?
- Her iki dil de eşit oranda konuşulurdu. O da hâlâ öyle.
Açılalı daha bir ay olmasına rağmen canlı müzik mekânı Uluorta’nın farklı geceler için şimdiden farklı müdavimleri var. Mesela kadınlar daha Ayta’cı. Çiftler Rubato’cu...
Burası Etiler’deki eski Civanım. Hani şu yıllarca Utku’nun sahnesiyle özdeşleşen, mimarisi kabareye benzeyen dükkân... Sahnenin yeri değişmiş ama localar, tavandan sarkan aydınlatmalarla falan o hava hâlâ devam ediyor.
Salı 22.00... Sahnede Rubato’nun ön grubu Çiçek Kızlar... Programa ‘Ehlen ve Sehlen Dostlar’la başlayıp klasik meyhane şarkılarıyla devam ediyorlar. 150 kişilik salonda kadın kadına masalar ve gruplar da var ama çiftler ağırlıkta... Yaş ortalaması 30-45. Mini gece kıyafetiyle gelen de mevcut, daha sade görünen de... Ama topuklu olmazsa olmaz. Çoğunluk rakı masası. Zaten sahnedeki Çiçek Kızlar’a masalarda mercimek köftesi, atom, pilaki gibi, hepsi çok temel ama lezzetleri standart üstü meyhane mezeleri eşlik ediyor. Canlı müzik mekânlarında bu biraz zor yakalanır.
Yalnız, Rubato sahne almadan önce ara sıcak ve balık, tavuk, kırmızı et seçmeli ana yemek servisini de yapıp bitirmeleri lazım. Bu arada hiç ucuz sayılmaz. Fiks menü için kişi başı arka masalara 600, faça masalara 1.500 lira ödeniyor.
Salıları Rubato çıkıyor, cumartesi Günel Zeynalova, pazar Cevher... “En şamatalı hangisi geçiyor” diye sordum, tereddüt etmeden “Ayta Sözeri geceleri...” dediler. Hangi gün, kimin çıkacağını Instagram hesapları üzerinden duyuruyorlar.
Yemek servisinin ve çatal-bıçak seslerinin kesilmesiyle Rubato, iki tonmayster, bir klarnet, iki gitar, bir davul, bir bateri ve bir orgla sahneye çıkıyor. Ha bir de solist Özer Arkun’un çaldığı çello var...
Pantene Altın Kelebek’in “en”leri
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◊ EN ŞIK ETKİNLİK:
Gecede herkesin dilinde aynı şey vardı: “Oh be ne kadar özlemişiz”. Geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan töreni kastetmiyorlardı sadece. Kadınlar gece kıyafetli, erkekler smokinli, özene bezene giyinmiş, bir salon dolusu insanı bir arada görmek bile iyi geldi insanlara. Sahneye çıkıp söz alanlar da bunu birkaç kez söyledi. Mesela Gülseren Budayıcıoğlu: “Öncelikle bu kadar güzel ve yakışıklı insanın bir arada olduğu bir topluluğa bakmak çok hoş.”
◊ EN ÇARPICI ELBİSE:
Törenin ilk anlarından itibaren Melis Sezen’in göğüs dekolteli kıyafetiydi. Çok da yakışmış; baktım, dönüp bir daha baktım. Hiç utanmadan yazıyorum çünkü törene katılan ünlü-ünsüz neredeyse bütün erkeklerin ortak fikriydi bu.
◊ EN YARATICI KIYAFET:
Fenomen Rachel Araz Kiresepi’nin siyah bir kelebeği andırdığı giysisiydi. Pantene Altın Kelebek’e gönderme yapan kostüm kanatları çıkıyor hissi veriyordu. O haliyle sahne merdivenlerini çıkıp inmekte zorlandı ama değer... Hakan Yıldırım tasarlamış, eline sağlık...
◊ EN TEKNOLOJİK HAREKET:
Oscarlar’da kullanılan Phantom kırmızı halı kamerası ilk kez Türkiye’ye getirildi. Bu sayede bütün bu şıklıkları biz canlı görürken, ekran başındakiler de sanki oradaymış gibi TV’den izleyebildi.
◊ EN İYİ DANS:
Gece, Demet Özdemir ve ekibinin ışıklı modern dans gösterisiyle başladı. Son derece iyi hazırlanılmış. Ama benim favorim Edis ve ekibinin şovuydu. Bir de sürpriz hazırlamışlar, “Martılar” şarkısına Latin bir bölüm eklemişler. Edis’in salonu yıkıp geçeceğini tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Harika iş! Ece Mumay’ı da unutmayalım, çok iyi gösteri yaptı.
◊ EN ÇALIŞKAN TAKDİMCİ:
Yarışma jürisinde de olan Demet Akbağ. Neredeyse sunucular Cem Davran ile Çağla Şıkel kadar sahnedeydi. Sunum yaptı, ödül verdi, aldı... Bir ara sahnenin bir ucundan diğerine kucağında heykelcikleri taşıdı. Neymiş efendim, kuliste ona “Boş durma işe yara” demişler. İlahi Demet Hanım...
◊ EN ASTROLOG TAKDİMCİ:
Ödülleri takdim edenlerden biri de yine jüri üyesi Nurgül Yeşilçay’dı. Onun sunumları sanki fal bakar gibiydi. Kazanan kişiyi ya da grubu açıklamadan önce uzun uzun tarif etti: Şöyle bir dizi, böyle bir oyunculuk, şu tür bir senaryo...
◊ EN UZUN KONUŞMA:
Senaryo demişken, kitaplarıyla son döneme damgasını vuran Gülseren Budayıcıoğlu’nu atlamak olmaz. ‘En iyi dizi’ ödülünü almak için “Camdaki Kız” ekibiyle sahneye çıktı. Yaptığı konuşmada sağlık sektöründen televizyoncululuğa geçişini anlattı. Sanırım yapılan konuşmalar arasında en uzunuydu. Sunucu Cem Davran dayanamadı, espriyi patlattı: “Gülseren Hoca buradan da bir dizi çıkardı...”
◊ EN SAMİMİ İTİRAF:
Sahneye çıkan herkes çok heyecanlıydı ama Müge Anlı’nınki bir başka. Yılların yayıncısının sesi gibi kendi de titriyordu konuşmasına yaparken. Derken herkesi şoke eden bir itirafta bulundu: “Benim aslında canlı yayın fobim var.” Böyle bir zorluk yaşamasına rağmen yaptığı işe saygım bir kat daha arttı.
◊ EN GÜNCEL ESPRİ:
Kimse akıl edemedi, Cüneyt Özdemir patlattı ve konuşmasına “Kestane balının diyarından” diye başlayıp salonu kahkahalara boğdu. Ödülünü elinden aldığı Fatih Çekirge’yle birlikte Mehmet Ali Birand’ı anmaları çok klas bir gazetecilik davranışıydı, hak ettiği alkışı da topladı.
◊ EN İYİ ÇIKIŞ:
Kurtuluş Kuş - Burak Bulut aldı bu ödülü. Bir ödül anlamını bu kadar mı bulabilir? İstanbul’a biri sekiz, diğeri daha dokuz ay önce gelmiş. Bir araya gelmelerinin hikâyesiyse topu topu beş ay. Ve bu kadar kısa sürede milyar dinlenme sayısı...
◊ EN BABA İTHAF:
İlginç bir şekilde bu yıl ödülünü babasına adayan çok oldu. Çoğunlukla da kaybettikleri babalarına. İçlerinde en etkileyicisi Ayça Ayşin Turan’dı. Henüz bir ay önce kaybetmiş babasını. Bu ithaf, herkesin boğazına bir yumru oturttu...
◊ EN ROMANTİK ÇİFT:
Girişte, kuliste, salonda sürekli el ele olan Hadise-Mehmet Dinçerler çiftiydi. Zaten Hadise sevgilisine teşekkür etti sahneden: “Sevgilim Mehmet’e teşekkür ediyorum, tüm gece elimi tuttun...” Mehmet Dinçerler tam bir centilmendi. Sahneye çıkıp inerken de yerinden fırlayıp sevgilisine yardım etti.
◊ EN KARMAŞIK KARİYER PLANI:
‘En iyi çocuk oyuncu’ ödülünü alan Aylin Akpınar’ınki. Aslında veteriner olmak istiyormuş. Ama oyunculuğu da çok sevmiş. Şu anda en büyük derdi, hem oyuncu olup hem de sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara yardım edip edemeyeceği...