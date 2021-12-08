Pantene Altın Kelebek’in “en”leri

Zeynep Bastık’ın eşi ve Edis’in menajeri Tolga Akış, geçen yıl Bomonti’de Blok adında bir bistro açmıştı. Blok’un ikinci şubesi geçen hafta Maçka’da G-Mall’un içine geldi. Şimdiden ünlü müdavimleri var.

Blok Maçka küçük ama bahçeli bir mekân. Zaten asıl numarası da bu bahçe. Hem açık hava hem de etrafı yeşilliklerle tamamen sarıldığı için dışarıdan izole. Renkli florasanlardan dolayı etraf kıpkırmızı.

Bir köşesinde samimi bir bar, diğer köşesinde basamaklı oturma bölümü... Tırmanıp bilhassa burada oturmak isteyenler var. Ortada 4 küçük, 2 de uzun masa.

Salı akşamı olması ve lodos fırtınasına rağmen saat 21.00 itibariyle hepsi dolu. Uzun masalardan birini Eser Yenenler ve arkadaşları kapatmış. Diğer yerler paylaşımlık. Masanın bir ucunda siz, ortasında başka bir çift, en ucunda ayrı bir çift oturuyor. Merhabalaşıp sohbet edebiliyorsunuz.

Amaç sosyalleşmek tabii. Aynı sosyallik o samimi barda ve tırmanılan basamaklarda da devam ediyor. Elektronik müzik çalıyor ama volüm buna müsait. Yaş ortalaması 25-35. Ağırlıkla Nişantaşı, Harbiye, Bomonti, Beyoğlu sakinleri.

AVM’deki MAC spor merkezine girmeden uğrayan da var, çıkışta iki laflamak için takılan da. Kılık kıyafet rahat yani.

ELİNİ SALLASAN FENOMENE ÇARPIYOR

Sahibi menajer ve dijital iletişim uzmanı Tolga Akış olunca ünlü müdavimlerin yanında Dilara Aydın, Ala Tokel, Aleyna Şen gibi sosyal medya fenomenlerine de rastlıyorsunuz. Tolga’ya eşi Zeynep Bastık ve Edis’in bu yeni yeri görüp görmediklerini soruyorum. Görmüşler, ikisi de çok sevmiş ama Edis daha Bomontici, Zeynep daha Maçkacıymış. Peki hayranları onlarla karşılabilmek için şanslarını hangi gün, hangi saatlerde denemeliler?