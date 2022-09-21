Neden o kadar zayıfladığı anlaşıldı

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En son grubun 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’daki konserinde görüntülenmişti.

Çok fazla kilo verdiği hemen göze çarpıyordu.

Tam taburcu olduğu haberini duyduk, sevinecektik ki rahatsızlığının lenfoma, yani lenf kanseri olduğu yazıldı.

Bu zor hastalık en basit haliyle “vücudun savunma hücreleri lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi” olarak tanımlanıyor.

Belirtileri arasında büyüyen ve çoğalan lenf bezleri, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, solunum zorlukları, şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı var zaten.

Taburcu edildiğine göre belli ki Özoğuz tedaviye olumlu cevap vermiş ve hastalığa karşı mevzi kazanmış.

Umarız her süreci en iyi şekilde tamamlayıp en sağlıklı haliyle tekrar sahnedeki enerjisine geri döner Hakan Özoğuz.

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Sosyal medyada şort mavrası

TikTok’ta daha önce kadınların kıyafeti hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Kenan Hoca adlı kullanıcı bu kez de şort giyen erkekleri hedef aldı:

“Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Ne hale geldik.”

Bunun üzerine sosyal medyada büyük mavra başladı.

Çoğunlukla da daha önce kadınların kılık kıyafeti üzerinden söylenen sözlere atfen yapılıyor bu paylaşımlar.

∆ “Şort giyen erkek aranıyordur. O şortu giydikten sonra tacize uğradığında bas bas bağırmayacaksın” diyen var...

∆ “Şort giyen erkek perdesiz eve benzer, ya kiralıktır ya satılık” diyen...

∆ “Susma, sustukça sıra bize geldi” diyen...

∆ “Benim bedenim, benim kararım” diyen...

∆ Erkekte şort boyu şeması paylaşan var:

Diz altıysa “düzgün erkek”, diz hizasındaysa “flörtöz erkek”, diz üstüyse “aranan erkek”...

Galiba bu şamatanın tek iyi yanı, erkeklerin bu tür tartışmalar yapıldığında kadınların nasıl hissettiğini daha iyi anlaması.

Kıyafet değil kafa ütülüyor

Oyuncu Selen Görgüzel, yönetmen Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra değişen hayatını anlattı:

“Eskiden evde yardımcılarım vardı, ben hep yönettim. İlk kez hiç personelim yok. Ütümü ve kahvemi bile kendim yapıyorum.”

Görgüzel’in milyonlarca insanın her gün yaptığı işleri, “ütü bile” diyerek marifet gibi anlatması neresinden baksanız ayıp.

Anlamadım ki kahvesini kendi yapıyor diye bizden aferin mi bekliyor?

Farkında değil belki ama bu boş boş laflarla kıyafetten ziyade kafa ütülüyor Selen Görgüzel.

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Bir serum mu taktırsalar?

Serenay Sarıkaya ocak ayında takıntılı bir hayranının saldırısına uğrayınca bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Umut Evirgen ile tekrar bir araya gelmişti.

Ünlü işletmeci, korumalarını Sarıkaya’nın kapısına dikmişti.

Aradan geçen 9 ayı da Yunan adaları tatilleriyle falan gayet güzel geçirdiler.

Ama sezon başlayıp Sarıkaya’nın yeni dizisi için sık sık Adana’ya gitmesi gerekince, çift yeniden ayrıldı: “Yorulduk, yürütemedik...”

Bu yorgunluk “dizi temposu” yorgunluğu mu, dinlenince geçer mi, tekrar barışırlar mı, orası şimdilik meçhul ama hiçbir zaman ihtimal dışı değil tabii.

Çünkü işin şöyle bir yanı var: Brad Pitt-Angelina Jolie çiftine kısaca “Brangelina”, Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftine kısaca “Hanker” dedikleri gibi, Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çiftine de kısaltma yapılsa ortaya çıkan isim ne derseniz?

Serum...