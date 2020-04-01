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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Neden çok gezegenli bir  uygarlık olmak zorundayız?

1 Nisan 2020

Bakın paranız olsa bile işe yaramıyor. Yeryüzünde gidecek güvenli bir yer yok. Hatta en gelişmiş, en müreffeh ülkeler en büyük risk altında. 

Dünya’da ilelebet yaşayamayız. En iyi ihtimalle bir gün Güneş’imiz sönecek.
Çünkü her yıldızın bir ömrü var. Ama ondan önce gezegenimize bir meteor çarpabilir ya da bir salgın dünya nüfusunu kırıp geçirebilir.
Son korona salgını bu son ihtimalin ne kadar da mümkün olduğunu gözler önüne serdi.
Bakın paranız olsa bile işe yaramıyor. Yeryüzünde gidecek güvenli bir yer yok.
Hatta en gelişmiş, en müreffeh ülkeler en büyük risk altında. 
Çağımızın dahisi, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın derdi de bu: Mars’ta yaşam kurmak.
Sahibi olduğu SpaceX şirketi, deneme üzerine deneme yapıyor. Hedef, 2030’da ilk yerleşimcileri Mars’a yollamak.
Bir kere Mars’ta becerebilirsek ondan sonra başka gezegenleri de deneyebiliriz.
Ve böylece Dünya’nın başına bir şey gelirse insan neslinin devamı için kendimize “yeni yuvalar” kurabiliriz. 

Daha yakın tehlike: Ekonomi

Turizm, yeme-içme, ulaşım gibi birçok sektör durdu.
Salgına karşı alınan bunca önlemin elbette hepimize bir ekonomik faturası olacak.
Sağlıklı kalmamızın bedelinin bize eninde sonunda işsizlik, pahalılık, daha fazla dayanışma, daha fazla fedakarlık olarak dönebileceği tahmin etmesi zor bir şey değil.
Hükümetler programlar açıklıyorlar ama başka ülkelerde maaşlar eksik ödenmeye başladı bile.
Böyle bir küresel durgunluğa hazırlıklı mısınız? 
Ben değilim.
Bence çok zengin olmayan kimse de hazırlıklı değil.
Kendime bir korona anayasası hazırladım. Belki kulak vermek istersiniz.

Korona anayasası

◊ Küçülün.
Küçülebildiğiniz kadar küçülün. “1929 Buhranı” gibi şeyler telaffuz ediliyor. “O da ne ki?” diyenler Google’lasın. En kısası şöyle: Dünya ekonomisi öyle durmuştu ki Wall Street’te işadamları kendilerini gökdelenlerden aşağı atıp intihar ediyordu. Gencecik cumhuriyetimiz de işte bu fırtınaya tutulmuştu.
◊ Bütün harcamalarınıza dikkat edin. Anne usullerine dönün. Zaten evdesiniz, gerekirse yıkama usulü bebek bezine geçin.
Ne kaybedersiniz ki? Kartınızda çok limitiniz, cebinizde çok paranız varsa sonra yarın yine harcarsınız. Aklınızdan çıkarmayın, bugün elinizdeki 10 lira, üç ay sonra çok kıymetli olabilir. 
◊ Kredi kartına yüklenmek ne demek?
Mümkünse ne borcunuz varsa kapatmaya, kiracıysanız iki-üç aylık kiranızı garanti almaya gayret edin.
Unutmayın, siz zora düşerseniz, size yardım edebilecek insanlar da zora düşmüş demektir.
Sizden daha kötü durumda olabilecek insanlara nasıl yardımcı olacaksınız, şimdiden onu hesaplayın.
◊ Aşı çalışmaları, ilaç denemeleri sürüyor.
Ola ki buldular; bize KOVID-19’dan sonra KOVID-20, 21, 22, 23’ün çıkmayacağını kim garanti ediyor? Hiç mi akıllanmayacağız, tüketime endeksli mutluluklarımızda değişiklik yapmayacağız?
Belki burnumuz sürtülecek ama emin olun: Biz bu salgından tekrar “dünyanın kendi kendine yeten 7 ülkesi”nden biri olarak çıkacağız. Dua edin, şükredelim ki bu güzel coğrafyanın çocuklarıyız.

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