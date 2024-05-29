Meral Güven’in yıldız haritası

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Gelin bu hanımın yıldız falına da biz bakalım. Ondan daha kötü öngörü yapamayız ne de olsa...

◊ Hanım hanım... Eline, beline, diline mukayet ol, bu aralar Merkür kodes evinde retro yapıyor, ben sana söyleyeyim, ne olur ne olmaz.

◊ Hanım hanım... Sana bir iş değişikliği görünüyor. Böyle yaptığın bir işle, iddia ettiğin bir şeyle haksız falan mı çıkmışsın ki, sanki bundan sonra pek kimse sektöründe seni kaale almayacak gibi.

◊ Hanım hanım... Senin geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu gibi mevzular oldu mu hiç? Bu konular tekrar gündeme gelebilir.

◊ Hanım hanım... Kim öğretti sana bu astrolojiyi. Kimseye kızma, git hocanı sorgula. Kendine faydan yok, elaleme ne bilgiçlik yapacan?

Küçük Emrah, Küçük Ceylan ve Küçük Aleyna

Eskiden Küçük Emrah’ımız vardı, Küçük Ceylan falan. Gümümüzde Aleyna Tilki var genç yaşta şöhret olan.

Erken yaşta şöhret olmanın bedelini şöyle açıklamış:

“Bedelini çocuk olmayarak ödedim. Erkek arkadaşım olmadı. Elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekânda kimse beni çekmeden eğlenemedim. Amerika’da bile rahat edemedim ünümden dolayı...”

Tam üzülüp ağlayacaktım “Küçük Aleyna Acıların Kızı” için... Aklıma Barış Berber, Rap’çi Uzi, Kadir Güneş gibi birlikte anıldığı isimler geldi aklıma.

Sonra yine niyetlendim şu Amerika’da eğlenememe olayına ağlayayım bari diye...

Sonra Türkiye ve dünyada çok zor koşullarda yaşayan diğer çocuklar geldi gözümün önüne. Yine vazgeçtim.

Emrah en azından ağlatıyor ya. Bilet parasını hak ediyordu. Aleyna’nın dramasındansa bir tek Alaska Frigo kalıyor geriye.