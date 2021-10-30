Mamut Art’ın hayatımıza soktuğu 7 soru

Yarışmacılarının ardından üçüncü kişiler de taciz iddiaları dile getirmeye başladı. Belki başkaları da çıkacak. Bu aşamadan sonra Best Model’ın bu haliyle devam etmesi imkânsızdır. Erkan Özerman yarışmanın salahiyeti için çekilmeli, yolu yordamı nasıl olur bilmiyorum ama işi artık bir başkasına devretmelidir.

“Aşk Doktoru” olarak bilinen davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, Best Model’a katılan genç bir danışanının, organizatör Erkan Özerman tarafından suiistimal edildiğini öne sürdü.

Durumun ciddiyetiyle kendisi baş edemeyince danışanını bir psikiyatr hocasına yönlendirmiş.

Önümüzdeki dönemde belki o hoca da konuşacak. Sonra belki başkaları da...

Aslında gerek de yok. Şu ana kadar söylenenler bile yeterince vahim.

Ülkeye hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük katkılar sağlayan dev bir marka Best Model.

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Deniz Akkaya gibi isimleri Türkiye’ye kazandırmakla kalmadı...

Başka ülkelere lisans vererek organizasyonun uluslararası olmasını sağladı. Şimdi gözümüzün önünde parça parça dökülüyor.

