Konserlere yüzde 150 korona zammı

Yeni normal kapsamında Türkiye’nin ilk arabalı konseri Kenan Doğulu’yla geliyor. İşte bilmeniz gereken ayrıntılar...
◊ 26-27 Haziran’da Kenan Doğulu ve 3-4 Temmuz’daki Sertab Erener konserleri Kerki Solfej Organizasyon tarafından Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapılıyor.
◊ Konserlere sadece aracınızla girebileceksiniz, araç içinde maksimum üç kişi olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak taksim edilen alana ancak 1400 araç sığabiliyor.
◊ Etkinlik alanına sadece sedan, hatchback, mini, station wagon, coupe tipi ufak binek araçları alınacak. SUV jeep ve benzeri yüksek araçlara izin verilmiyor.
◊ Girişte sizi trafik yönetim ekibi karşılayacak ve satın aldığınız bilet türüne göre park edeceğiniz yere yönlendirecek. Park halinde her aracın arasında 2 metre mesafe olacak.
◊ Kapı açılış 18.00, konser 21.15’te. Kapıda yığılma olmaması için konsere en geç iki saat kala alanda olmanız gerekiyor. Konser başladıktan sonra gelen araçlar alınan biletin kategorisine bakılmaksızın alan içinde bu durum için ayrılmış bölüme yönlendirilecek.
◊ Araç içindeki herkesin maske takması zorunlu. Otomobilin sadece ön sol camı açık kalabilir.
◊ Alanda yiyecek-içecek servisi olacak. İsteyen bilet alırken sunulan mönüleri önceden satın alabiliyor, bunlar etkinlik günü giriş anında kendilerine teslim edilecek. Konser alanına dışarıdan yiyecek ve içecek alınmayacak.
◊ Alanda tuvalet var ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Aracınızdan sadece tuvaletleri kullanmak için inebileceksiniz.
◊ Herkesin görebilmesi için 4 metre yüksekliğinde sahne kuruldu. Ayrıca LED ekranlar var. Müzik yayınıysa alana dağıtılmış kolonlardan yapılacak. Aracın radyosundaki RDS sisteminden faydalanarak da konseri dinleyebileceksiniz.
Geçen senenin iki misli
Gelelim fiyatlara... Konsere sadece sürücü giderse
1. kategori 387,
2. kategori 262,
3. kategori 202 lira.
Eğer sürücü ve
bir yolcu olursa
1. kategori 695,
2. kategori 470,
3. kategori 360 lira.
Sürücü artı iki
yolcu içinse fiyatlar
1. kategori 795,
2. kategori 570,
3. kategori 460 lira.
Yani 3. kategoride konseri üç kişi izlerseniz en ucuz bilet, 460’ı üçe bölerseniz yaklaşık 150 liraya geliyor.
Birebir kıyaslamak mümkün değil tabii ama fikir vermesi açısında Kenan Doğulu’nun geçen yıl aynı tarihte (26 Haziran) Harbiye Açıkhava’da verdiği konserin bilet fiyatlarına baktım.
Harbiye Açıkhava’nın kapasitesi yaklaşık 4 bin kişi.
Yenikapı’daki konsere 1400 araçta üç kişiden 4 bin 200 kişi girebiliyor.
Hadi diyelim ki bazı araçlarda üç değil de daha az kişi oldu...
Yani iki konserin alan kapasitesi üç aşağı beş yukarı kafa kafaya geliyor.
Sanatçı aynı, kapasite aynı ama en ucuz bilet bir yılda 60 liradan 150 liraya fırlamış durumda.
Benzer bir durum 2-3 Temmuz’daki Sertab konseri için de geçerli.
Bu da bize “korona efendi”nin yeni normaldeki son
kazığı.
Konserlere yüzde 150 korona zammı
Yeni normal kapsamında Türkiye’nin ilk arabalı konseri Kenan Doğulu’yla geliyor. İşte bilmeniz gereken ayrıntılar...
◊ 26-27 Haziran’da Kenan Doğulu ve 3-4 Temmuz’daki Sertab Erener konserleri Kerki Solfej Organizasyon tarafından Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapılıyor.
◊ Konserlere sadece aracınızla girebileceksiniz, araç içinde maksimum üç kişi olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak taksim edilen alana ancak 1400 araç sığabiliyor.
◊ Etkinlik alanına sadece sedan, hatchback, mini, station wagon, coupe tipi ufak binek araçları alınacak. SUV jeep ve benzeri yüksek araçlara izin verilmiyor.
◊ Girişte sizi trafik yönetim ekibi karşılayacak ve satın aldığınız bilet türüne göre park edeceğiniz yere yönlendirecek. Park halinde her aracın arasında 2 metre mesafe olacak.
◊ Kapı açılış 18.00, konser 21.15’te. Kapıda yığılma olmaması için konsere en geç iki saat kala alanda olmanız gerekiyor. Konser başladıktan sonra gelen araçlar alınan biletin kategorisine bakılmaksızın alan içinde bu durum için ayrılmış bölüme yönlendirilecek.
◊ Araç içindeki herkesin maske takması zorunlu. Otomobilin sadece ön sol camı açık kalabilir.
◊ Alanda yiyecek-içecek servisi olacak. İsteyen bilet alırken sunulan mönüleri önceden satın alabiliyor, bunlar etkinlik günü giriş anında kendilerine teslim edilecek. Konser alanına dışarıdan yiyecek ve içecek alınmayacak.
◊ Alanda tuvalet var ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Aracınızdan sadece tuvaletleri kullanmak için inebileceksiniz.
◊ Herkesin görebilmesi için 4 metre yüksekliğinde sahne kuruldu. Ayrıca LED ekranlar var. Müzik yayınıysa alana dağıtılmış kolonlardan yapılacak. Aracın radyosundaki RDS sisteminden faydalanarak da konseri dinleyebileceksiniz.
Geçen senenin iki misli
Gelelim fiyatlara... Konsere sadece sürücü giderse
1. kategori 387,
2. kategori 262,
3. kategori 202 lira.
Eğer sürücü ve
bir yolcu olursa
1. kategori 695,
2. kategori 470,
3. kategori 360 lira.
Sürücü artı iki
yolcu içinse fiyatlar
1. kategori 795,
2. kategori 570,
3. kategori 460 lira.
Yani 3. kategoride konseri üç kişi izlerseniz en ucuz bilet, 460’ı üçe bölerseniz yaklaşık 150 liraya geliyor.
Birebir kıyaslamak mümkün değil tabii ama fikir vermesi açısında Kenan Doğulu’nun geçen yıl aynı tarihte (26 Haziran) Harbiye Açıkhava’da verdiği konserin bilet fiyatlarına baktım.
Harbiye Açıkhava’nın kapasitesi yaklaşık 4 bin kişi.
Yenikapı’daki konsere 1400 araçta üç kişiden 4 bin 200 kişi girebiliyor.
Hadi diyelim ki bazı araçlarda üç değil de daha az kişi oldu...
Yani iki konserin alan kapasitesi üç aşağı beş yukarı kafa kafaya geliyor.
Sanatçı aynı, kapasite aynı ama en ucuz bilet bir yılda 60 liradan 150 liraya fırlamış durumda.
Benzer bir durum 2-3 Temmuz’daki Sertab konseri için de geçerli.
Bu da bize “korona efendi”nin yeni normaldeki son
kazığı.