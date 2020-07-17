Kent hayatında yaprak dökümü

Salgın sürecini atlatamayan, atlatsa da bundan sonra bu koşullarda ayakta kalamayacağına inanan işletmeler kapanıyor. İnsanın içi acıyor, aralarında yılların ikon mekânları var.
◊ BEYOĞLU ZENCEFİL: Kebap cenneti, etobur obası Türkiye’nin tam anlamıyla ilk vejetaryen restoranı olarak açıldı. 28 senede ne ekonomik krizler, ne badireler geçirdi ama salgına dayanamadı, bugün kapanıyor. Müdavimleri gidip küçük hatıralar alıyorlar evlerine.
◊ NİŞANTAŞI TOUCHDOWN: Milli Reasürans Pasajı’ndan 1993’ten beri küçücük, fıçıcık, içi dolu müdavimcik bir bardı. Montunuz elinizde kalsa bir müşteri alıp portmantoya asardı. Kalabalık zamanlarında önündeki merdivenlere taşılırdı. Salgının başında bir kapandı, kapanış o kapanış. Eğer açılmazsa Nişantaşı kent hafızasından çok şey silinecek.
◊ BEŞİKTAŞ KAZAN: Yılların Çarşı grubu mekânıydı. Deniz Müzesi’nin karşısında şehrin en bilinen birahanelerinden biriydi.
Çünkü yalnız gelen kadına bile kimse salça olmazdı. Umarım bir formül bulunabilir.
◊ NİŞANTAŞI ATİYE: Ajda Pekkan’lı, Zeki Müren’li modern meyhaneydi. Rezervasyon yapılan cep numarasını arayınca “Küçük mekân olduğumuz için yaz süresince kapalıyız” diyorlar. Kış için hâlâ umut var mı dersiniz?
Bu sıraladıklarım gibi salgında kepenk indirip sonra bir daha açılmayan çok yer var.
Ama hangilerinin tekrar açılıp hangilerinin bir daha hiç açılmayacağını asıl eylül-ekim döneminde anlayacağız.
Aralarından bazıları da aynı isimle fakat başka işletmeler, başka ortaklarla yola devam edecek.
Beren Saat yine özel hayatını konuştu
Türkiye’nin en ünlü çiftlerinden biri. Doğal olarak da “gak” deseler sosyal medyaya düşüyor, “guk” deseler gazetelere haber oluyor.
Sonra Kenan Doğulu çıkıyor, özel hayatlarıyla ilgili yapılan yalan yanlış yorumlara çok üzüldüğünü söylüyor.
İyi de Beren Saat susmuyor ki... Yine bir YouTube kanalına konuk olmuş, özel hayatından bahsetmiş.
Pandemiden sonra Kenan Doğulu’yla yeni bir seviyeye geçtiklerini söylemiş. Nasıl arkadaş olmayı başardıklarını, dostluk kurduklarını anlatmış.
Bunun bile sağda solda 50 ayrı yere çekilebileceğini bile bile.
Beren Saat, Aslı İnandık’ın devamlı eşinden bahseden komik karakteri “Eşim Salkım”a benziyor.
Yahu ne gerek var? Madem bu kadar etkileniyorsunuz, “Ben özel hayatımdan konuşmak istemiyorum, bu sorulara cevap vermiyorum” demek bu kadar mı zor?
Bensu Soral’ın Dalyan gustosu
Bu yaz tatil yapabildiniz mi? Ben daha sezonu açamadım. Sosyal medyada falan insanların Bodrum, Çeşme, Bozcaada, Bozburun’da tatil hallerini gördükçe biraz içim gıcıklanıyor tabii ama kimseyi de kıskandığım falan yok. Tek bir kişi hariç: Bensu Soral. Daha doğrusu Soral Ailesi.
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, erkek kardeşleri Bedirhan Soral, anne ve babaları dahil tüm aile Dalyan’da çiftlik evi kiralamışlar.
Ne zevkli insanlar...
Dalyan, değil Türkiye’nin, hasbelkader yarısından çoğunu gördüğüm dünyanın en özel yeri bence.
Öyle güzel bir yer ki hayalim, ileride oraya yerleşmek. Ha tabii, onlar gibi haftalığı 40 bin lira olan çiftlikte oturmam da gerekmiyor. Nehri, nehirden geçen tekneleri, olursa bir de Kaya Mezarları’nı görsün, yeter.
Kent hayatında yaprak dökümü
Salgın sürecini atlatamayan, atlatsa da bundan sonra bu koşullarda ayakta kalamayacağına inanan işletmeler kapanıyor. İnsanın içi acıyor, aralarında yılların ikon mekânları var.
◊ BEYOĞLU ZENCEFİL: Kebap cenneti, etobur obası Türkiye’nin tam anlamıyla ilk vejetaryen restoranı olarak açıldı. 28 senede ne ekonomik krizler, ne badireler geçirdi ama salgına dayanamadı, bugün kapanıyor. Müdavimleri gidip küçük hatıralar alıyorlar evlerine.
◊ NİŞANTAŞI TOUCHDOWN: Milli Reasürans Pasajı’ndan 1993’ten beri küçücük, fıçıcık, içi dolu müdavimcik bir bardı. Montunuz elinizde kalsa bir müşteri alıp portmantoya asardı. Kalabalık zamanlarında önündeki merdivenlere taşılırdı. Salgının başında bir kapandı, kapanış o kapanış. Eğer açılmazsa Nişantaşı kent hafızasından çok şey silinecek.
◊ BEŞİKTAŞ KAZAN: Yılların Çarşı grubu mekânıydı. Deniz Müzesi’nin karşısında şehrin en bilinen birahanelerinden biriydi.
Çünkü yalnız gelen kadına bile kimse salça olmazdı. Umarım bir formül bulunabilir.
◊ NİŞANTAŞI ATİYE: Ajda Pekkan’lı, Zeki Müren’li modern meyhaneydi. Rezervasyon yapılan cep numarasını arayınca “Küçük mekân olduğumuz için yaz süresince kapalıyız” diyorlar. Kış için hâlâ umut var mı dersiniz?
Bu sıraladıklarım gibi salgında kepenk indirip sonra bir daha açılmayan çok yer var.
Ama hangilerinin tekrar açılıp hangilerinin bir daha hiç açılmayacağını asıl eylül-ekim döneminde anlayacağız.
Aralarından bazıları da aynı isimle fakat başka işletmeler, başka ortaklarla yola devam edecek.
Beren Saat yine özel hayatını konuştu
Türkiye’nin en ünlü çiftlerinden biri. Doğal olarak da “gak” deseler sosyal medyaya düşüyor, “guk” deseler gazetelere haber oluyor.
Sonra Kenan Doğulu çıkıyor, özel hayatlarıyla ilgili yapılan yalan yanlış yorumlara çok üzüldüğünü söylüyor.
İyi de Beren Saat susmuyor ki... Yine bir YouTube kanalına konuk olmuş, özel hayatından bahsetmiş.
Pandemiden sonra Kenan Doğulu’yla yeni bir seviyeye geçtiklerini söylemiş. Nasıl arkadaş olmayı başardıklarını, dostluk kurduklarını anlatmış.
Bunun bile sağda solda 50 ayrı yere çekilebileceğini bile bile.
Beren Saat, Aslı İnandık’ın devamlı eşinden bahseden komik karakteri “Eşim Salkım”a benziyor.
Yahu ne gerek var? Madem bu kadar etkileniyorsunuz, “Ben özel hayatımdan konuşmak istemiyorum, bu sorulara cevap vermiyorum” demek bu kadar mı zor?
Bensu Soral’ın Dalyan gustosu
Bu yaz tatil yapabildiniz mi? Ben daha sezonu açamadım. Sosyal medyada falan insanların Bodrum, Çeşme, Bozcaada, Bozburun’da tatil hallerini gördükçe biraz içim gıcıklanıyor tabii ama kimseyi de kıskandığım falan yok. Tek bir kişi hariç: Bensu Soral. Daha doğrusu Soral Ailesi.
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, erkek kardeşleri Bedirhan Soral, anne ve babaları dahil tüm aile Dalyan’da çiftlik evi kiralamışlar.
Ne zevkli insanlar...
Dalyan, değil Türkiye’nin, hasbelkader yarısından çoğunu gördüğüm dünyanın en özel yeri bence.
Öyle güzel bir yer ki hayalim, ileride oraya yerleşmek. Ha tabii, onlar gibi haftalığı 40 bin lira olan çiftlikte oturmam da gerekmiyor. Nehri, nehirden geçen tekneleri, olursa bir de Kaya Mezarları’nı görsün, yeter.