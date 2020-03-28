Karantina günlerinde 'uygulama'lı EV PARTİSİ

Gençler biliyordu, korona krizinde 30 yaş üstü de keşfetti. House Party ile evinizde arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla sosyalleşmeye hazır mısınız?
House party’ yani ev partisi uygulaması, aslında yeni değil. 2016’da lanse edilmiş.
Üniversiteliler ve gençler arasında yaygınken karantina günlerinde birden patladı ve 30 yaş üstü de keşfetti.
Marie Claire, Vogue gibi dergiler uygulamayı ‘Karantina günlerinin aplikasyonu’ ilan etti.
Demeye kalmadan eşimden dostumdan “Hâlâ house’ta yok musun?” soruları gelmeye başladı.
Acaba ne kaçırıyor olabilirdim ki?
Son derece basit
Uygulamayı indirmek ve kullanmaya başlamak son derece basit.
Özünde bir görüntülü grup konuşması. Farkı, arama ya da davet gerektirmemesi. Sizle ben görüşürken sizin listenizdeki ya da benim listemdeki biri ortama dahil olabiliyor.Bu kadar popüler olmasının nedeni de bu zaten.
Tıpkı dışarıda bir etkinliğe katılmışsınız da bir tanıdıkla karşılaşmışsınız... Onun da yanında başka bir arkadaşı varmış gibi...
Tam da aradığım şey. Çünkü normal tanıdıklarınız zaten cepte. İsterseniz ararsınız, sorarsınız.
Bana asıl gereken ikinci ve üçüncü çemberler. Yani onun arkadaşı, onun arkadaşının arkadaşı...
Yani ‘yarı yabancılar’...
Normalde o kişiye durduk yere görüntülü arama yapmazsınız.
Ama bir mekânda ya da partide karşılaşsanız nasıl merhabalaşıp iki çift laf edeceksiniz, aynen o durum oluşuyor.
Sarkıntılık etmiş pozisyonuna düşmeden sosyalleşme imkânı sağlıyor.
Aa Mehmet Yaşin!
Mesela gurme Mehmet Yaşin benim ya da sizin listenizde olabilir.
Ama ikimiz muhabbete başlayınca bir bakıyorsunuz çat Mehmet Yaşin de katılmış mavraya.
Mehmet’ti, Ahmet’ti; Vedat’tı, Sedat’tı derken bir bakıyorsunuz evinizde bir gurme, bir PR’cı, bir gazeteci, bir tasarımcı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, geyik yapmaya başlamışlar.
Öyle sonsuz sayıda insan değil tabii: En fazla sekiz kişi.
Eğer tanımadığınız birilerinin sohbetinizi istila edip eğlencenizi bozmasını istemiyorsanız, odanızı kilitleme imkânınız da var.
Uyarmış olayım da...
Bu yazının yazıldığı saatler itibariyle uygulamanın acemisiyim. Biraz daha vakit geçirip deneyimledikçe işin inceliklerini, kabalıklarını, hoş ve nahoş yanlarını yazmaya devam ederim.
İhtiyatlı yaklaşıyorum: House Party’ye, nasıl bir şeymiş, deneyimleyip yazı yazmak için girdim. Yoksa bu tür ücretsiz uygulamaların rehber gibi özel bilgilere erişebilmesine daima ihtiyatlı yaklaşıyorum. Siz de uygulamaya katılacaksanız, aklınızın bir kenarında bulunsun.
Karantina günlerinde 'uygulama'lı EV PARTİSİ
Gençler biliyordu, korona krizinde 30 yaş üstü de keşfetti. House Party ile evinizde arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla sosyalleşmeye hazır mısınız?
House party’ yani ev partisi uygulaması, aslında yeni değil. 2016’da lanse edilmiş.
Üniversiteliler ve gençler arasında yaygınken karantina günlerinde birden patladı ve 30 yaş üstü de keşfetti.
Marie Claire, Vogue gibi dergiler uygulamayı ‘Karantina günlerinin aplikasyonu’ ilan etti.
Demeye kalmadan eşimden dostumdan “Hâlâ house’ta yok musun?” soruları gelmeye başladı.
Acaba ne kaçırıyor olabilirdim ki?
Son derece basit
Uygulamayı indirmek ve kullanmaya başlamak son derece basit.
Özünde bir görüntülü grup konuşması. Farkı, arama ya da davet gerektirmemesi. Sizle ben görüşürken sizin listenizdeki ya da benim listemdeki biri ortama dahil olabiliyor.Bu kadar popüler olmasının nedeni de bu zaten.
Tıpkı dışarıda bir etkinliğe katılmışsınız da bir tanıdıkla karşılaşmışsınız... Onun da yanında başka bir arkadaşı varmış gibi...
Tam da aradığım şey. Çünkü normal tanıdıklarınız zaten cepte. İsterseniz ararsınız, sorarsınız.
Bana asıl gereken ikinci ve üçüncü çemberler. Yani onun arkadaşı, onun arkadaşının arkadaşı...
Yani ‘yarı yabancılar’...
Normalde o kişiye durduk yere görüntülü arama yapmazsınız.
Ama bir mekânda ya da partide karşılaşsanız nasıl merhabalaşıp iki çift laf edeceksiniz, aynen o durum oluşuyor.
Sarkıntılık etmiş pozisyonuna düşmeden sosyalleşme imkânı sağlıyor.
Aa Mehmet Yaşin!
Mesela gurme Mehmet Yaşin benim ya da sizin listenizde olabilir.
Ama ikimiz muhabbete başlayınca bir bakıyorsunuz çat Mehmet Yaşin de katılmış mavraya.
Mehmet’ti, Ahmet’ti; Vedat’tı, Sedat’tı derken bir bakıyorsunuz evinizde bir gurme, bir PR’cı, bir gazeteci, bir tasarımcı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, geyik yapmaya başlamışlar.
Öyle sonsuz sayıda insan değil tabii: En fazla sekiz kişi.
Eğer tanımadığınız birilerinin sohbetinizi istila edip eğlencenizi bozmasını istemiyorsanız, odanızı kilitleme imkânınız da var.
Uyarmış olayım da...
Bu yazının yazıldığı saatler itibariyle uygulamanın acemisiyim. Biraz daha vakit geçirip deneyimledikçe işin inceliklerini, kabalıklarını, hoş ve nahoş yanlarını yazmaya devam ederim.
İhtiyatlı yaklaşıyorum: House Party’ye, nasıl bir şeymiş, deneyimleyip yazı yazmak için girdim. Yoksa bu tür ücretsiz uygulamaların rehber gibi özel bilgilere erişebilmesine daima ihtiyatlı yaklaşıyorum. Siz de uygulamaya katılacaksanız, aklınızın bir kenarında bulunsun.