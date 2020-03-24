Karantina günlerinde Kelebek Apartmanı

Kelebek sayfalarında her gün gördüğünüz ünlüler aynı binada otursaydı... Biraz dedikodu yapalım mı? Bakın halleri nice olurdu...
◊ 3 numaradaki sportif Hülya...
Teras katta oturan Murat Boz ile 3 numaradaki Hülya Avşar’ı evinde tutamıyoruz. Murat hiç olmazsa site içinde geziyor. Hülya kaçıp kaçıp doğru Bebek sahiline. Bir de kapüşonu kapatınca tanınmayacağım zannediyor.
◊ 7 numaradaki vicdanlı Ezgi...
Ezgi Mola akıllı kız. Parasını tutuyor, iki daire aldı apartmandan. Ama tutumlu olduğu kadar da insaniyetli. Koronadan dolayı nisanda ikisinden de kira almayacakmış. Afferim be!
◊ 11 numaradaki terzi Hadise...
Ezgi’nin kiracılarından biri Hadise. Beş konseri iptal olunca zararı 1 milyonu aşmış. Zaten kirayı nasıl ödesin? Ekibine demiş ki; “Bir süre sadece şarkı sözü yapıp kıyafet tasarlayacağım”.
◊ 12 numaradaki İbrahim’e ev hapsi...
Öbür kiracı da karşı dairedeki İbrahim Tatlıses. İnsanlara örnek olsun diye ev halini paylaşmış sosyal medyadan.
İyi de güzel abim, sen zaten 68 yaşındasın.
Çıkamıyorsun ki örnek olsun. İnşallah evde mangal falan yapıp kızın evini mahvetmez.
◊ 4 numaradaki neşeli Saba...
Şu korona çıktı çıkalı Saba Tümer’in de ne neşesi kaldı ne kahkahası.
Sabah akşam video çekip sokağa çıkanlara sallıyor. Bakın ben size söyleyeyim, böyle giderse bunlar yoluşurlar Hülya ile. Hülya Bebek’ten her döndüğünde fıs fıs fıs apartmanı ilaçlıyormuş.
◊ Giriş dubleksindeki havalı Hacı...
Evi büyük ya, Hacı Sabancı kendisini bir bahçede bir havuzda çekip milleti çıldırtıyor. Sakin ol şampiyon, bahçeye çıkma yasağı da gelirse asıl o zaman görürüz seni...
En çok çocuklara ve gençlere üzülüyorum
Siz nereye doğdunuz be yavrum?
Biz Soğuk Savaş çocuklarıyız. Bırak çatışmayı, öyle kafana göre silahını bile yağlayamazdın. Dünya ayağa kalkardı...
Bizim zamanımızda da salgınlar vardı.
Mesela AIDS... Ama eşini aldatmadığın sürece hastalanma ihtimali çok düşüktü.
Şimdi asansörde korona kapıyorsun...
Çevre mi?
En büyük korkumuz ozon tabakasının delinmesiydi.
Spreyleri değiştirdik, kendi kendini tamir etti.
Şimdiyse toptan küresel iklim değişiyor...
Klimamız yoktu.
Serinlemek için gecede üç kere duş aldığımı hatırlıyorum.
Vantilatör vardı ama en fazla boynun tutulurdu. Şimdi akıllı bina havalandırmasından uçak sistemlerine kadar hepsi virüs obası...
İnternet, sosyal medya, bu kadar kanal yoktu. Düşünce, felsefe daha yavaş ilerler, trend topic olmazdı. Ama kötü niyetli insanlar, dolandırıcılar, provokatörler insanlarımıza bu kadar kolay ulaşamazdı.
Siz nereye doğdunuz be yavrum?
Niye böyle?
◊ Her yerde THY’nin 65 yaş üstüne uçuş izni vermediği haberleri veriliyor. İyi de zaten yasak. Evinden çıkamayan insanlar uçağa nasıl gidecek?
◊ Sabah akşam gelişmeleri takip edip uzmanları dinliyoruz.
Ama “virüs” yerine “virus” diyenlerde dikkatim dağılıyor, takibi bırakıyorum. Sanki Latince yaşayan bir dil...
◊ Evde kal politikası için de şanslı semtler var. Mesela Cihangir/Kasımpaşa gibi bir yerde otursan hiç olmazsa müzisyeni/müziksyeni bol. Bizim Sütlüce’de balkonlardan sadece silah atılıyor.
◊ Bütün etkinlikler iptal, 30-40 yıl sonra 2020’ye bakanlar çok tuhaf bir yıl görecekler.
Bir önceki yazımda “Sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi” diye yazmıştım. Şimdi Alman ve İtalyan başbakanları da aynı şeyi söylüyor.
Karantina günlerinde Kelebek Apartmanı
Kelebek sayfalarında her gün gördüğünüz ünlüler aynı binada otursaydı... Biraz dedikodu yapalım mı? Bakın halleri nice olurdu...
◊ 3 numaradaki sportif Hülya...
Teras katta oturan Murat Boz ile 3 numaradaki Hülya Avşar’ı evinde tutamıyoruz. Murat hiç olmazsa site içinde geziyor. Hülya kaçıp kaçıp doğru Bebek sahiline. Bir de kapüşonu kapatınca tanınmayacağım zannediyor.
◊ 7 numaradaki vicdanlı Ezgi...
Ezgi Mola akıllı kız. Parasını tutuyor, iki daire aldı apartmandan. Ama tutumlu olduğu kadar da insaniyetli. Koronadan dolayı nisanda ikisinden de kira almayacakmış. Afferim be!
◊ 11 numaradaki terzi Hadise...
Ezgi’nin kiracılarından biri Hadise. Beş konseri iptal olunca zararı 1 milyonu aşmış. Zaten kirayı nasıl ödesin? Ekibine demiş ki; “Bir süre sadece şarkı sözü yapıp kıyafet tasarlayacağım”.
◊ 12 numaradaki İbrahim’e ev hapsi...
Öbür kiracı da karşı dairedeki İbrahim Tatlıses. İnsanlara örnek olsun diye ev halini paylaşmış sosyal medyadan.
İyi de güzel abim, sen zaten 68 yaşındasın.
Çıkamıyorsun ki örnek olsun. İnşallah evde mangal falan yapıp kızın evini mahvetmez.
◊ 4 numaradaki neşeli Saba...
Şu korona çıktı çıkalı Saba Tümer’in de ne neşesi kaldı ne kahkahası.
Sabah akşam video çekip sokağa çıkanlara sallıyor. Bakın ben size söyleyeyim, böyle giderse bunlar yoluşurlar Hülya ile. Hülya Bebek’ten her döndüğünde fıs fıs fıs apartmanı ilaçlıyormuş.
◊ Giriş dubleksindeki havalı Hacı...
Evi büyük ya, Hacı Sabancı kendisini bir bahçede bir havuzda çekip milleti çıldırtıyor. Sakin ol şampiyon, bahçeye çıkma yasağı da gelirse asıl o zaman görürüz seni...
En çok çocuklara ve gençlere üzülüyorum
Siz nereye doğdunuz be yavrum?
Biz Soğuk Savaş çocuklarıyız. Bırak çatışmayı, öyle kafana göre silahını bile yağlayamazdın. Dünya ayağa kalkardı...
Bizim zamanımızda da salgınlar vardı.
Mesela AIDS... Ama eşini aldatmadığın sürece hastalanma ihtimali çok düşüktü.
Şimdi asansörde korona kapıyorsun...
Çevre mi?
En büyük korkumuz ozon tabakasının delinmesiydi.
Spreyleri değiştirdik, kendi kendini tamir etti.
Şimdiyse toptan küresel iklim değişiyor...
Klimamız yoktu.
Serinlemek için gecede üç kere duş aldığımı hatırlıyorum.
Vantilatör vardı ama en fazla boynun tutulurdu. Şimdi akıllı bina havalandırmasından uçak sistemlerine kadar hepsi virüs obası...
İnternet, sosyal medya, bu kadar kanal yoktu. Düşünce, felsefe daha yavaş ilerler, trend topic olmazdı. Ama kötü niyetli insanlar, dolandırıcılar, provokatörler insanlarımıza bu kadar kolay ulaşamazdı.
Siz nereye doğdunuz be yavrum?
Niye böyle?
◊ Her yerde THY’nin 65 yaş üstüne uçuş izni vermediği haberleri veriliyor. İyi de zaten yasak. Evinden çıkamayan insanlar uçağa nasıl gidecek?
◊ Sabah akşam gelişmeleri takip edip uzmanları dinliyoruz.
Ama “virüs” yerine “virus” diyenlerde dikkatim dağılıyor, takibi bırakıyorum. Sanki Latince yaşayan bir dil...
◊ Evde kal politikası için de şanslı semtler var. Mesela Cihangir/Kasımpaşa gibi bir yerde otursan hiç olmazsa müzisyeni/müziksyeni bol. Bizim Sütlüce’de balkonlardan sadece silah atılıyor.
◊ Bütün etkinlikler iptal, 30-40 yıl sonra 2020’ye bakanlar çok tuhaf bir yıl görecekler.
Bir önceki yazımda “Sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi” diye yazmıştım. Şimdi Alman ve İtalyan başbakanları da aynı şeyi söylüyor.