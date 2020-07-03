Kadınlara yapılınca kıyamet kopuyor

Bir erkeğin karın kaslarını “baklava”ya benzetmek nasıl bir gurme bakış açısının ürünü? Sibel Can’a yapılınca haksızlık, peki Engin Öztürk’e, Rıza Kocaoğlu’na reva mı bu muamele?
İki ünlü erkek dış görünüşleri nedeniyle fena metalaştırıldı hafta sonu. İlki, Çeşme’de tatil yapan oyuncu Engin Öztürk’tü.
Plajda yürürken fotoğrafı çekilmişti ve o karede “baklava” tabir edilen karın kasları görünüyordu.
Vezirparmağı, dilberdudağı gibi tatlılar söz konusu olunca kıyamet kopuyor, cinsiyetçilik, metalaştırma söylemlerinin sonu gelmiyor.
Peki bir erkeğin karın kaslarını “baklava”ya benzetmek nasıl bir gurme bakış açısının ve iştahın ürünü?
Yetmedi, ünlü oyuncuyu o kaslara sahip olmak için iğne yaptırmakla suçladılar. Vay efendim, vücudu o baklavalara sahip olmak için fazla yağlıymış.
Sibel Can’a yapılınca haksızlık, peki Engin Öztürk’e reva mı bu muamele?
İkinci metamız Rıza Kocaoğlu... Onun da geçen yazki fotoğrafları bulunmuş, bu sene sarkan göbeğiyle yan yana konulmuş, altına “pandemi kiloları”, “salgın göbeği”, “karantina obezi”, yazılmadık bırakılmamış...
Neyse ki erkekler daha rahat bu konularda.
Kocaoğlu durumu ti’ye alan bir paylaşım yaptı: “Aya benzer göbeğim, doğal olarak da rejimdeyim.”
Olay, Kocaoğlu’ndan gelen bu zeytin dalıyla cinsler arasında “tatlı”ya bağlandıysa sessizce dağılalım.
50 bin fiks, var mı artıran?
Önce Aras Bulut İynemli&Bige Önal’ın 50 bin liralık tatil haberi geldi.
Türkbükü’ndeki Amanruya Oteli’ne bir hafta konaklama karşılığında bu fiyatı ödedikleri anlaşıldı.
Demeye kalmadan bir başka 50 bin haberi duyduk. Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ&Başak Dizer çiftinden. Kiraladıkları taş evin gecelik kirasıymış bu. Ama haftalık değil, gecelik.
10 gün kalıp 500 bin ödeyeceklermiş.
Tatili biraz uzatsalar zaten bir villa parası.
Anlaşılan bu yaz tatil magazini haberlerini “50 bin ve katları” şeklinde okuyacağız.
Demet Akalın kar topluyor
Fenomen Murat Övüç, “Geçinemiyorum” açıklaması yapan Demet Akalın’ı hedef aldı: “Ne çabuk nereden geldiklerini unutuyorlar? Ne çabuk ne olduklarını unutuyorlar? Aç kalmış, vah vah vah ne üzüldük! Ne oldu iki gün makarna yiyin, ölür müsünüz? Her gün et, biftek yiyorlar. İnsanlar ekmek bulamıyor.”
Haklıdır, haksızdır o ayrı mesele. Murat Övüç de fenomenliğini sürdürebilmek için bir şekilde gündemde kalmak zorunda tabii.
Demet Akalın cephesinden henüz ses seda yok.
Ama en ufak bir olayda maşa koleksiyonunu sergiye/ziyarete açan Akalın’ın sessizliği hiç hayra alamet değil bence.
Murat Övüç tam da istediği gibi gündemde kalacak ama bakalım nasıl?
Kadınlara yapılınca kıyamet kopuyor
Bir erkeğin karın kaslarını “baklava”ya benzetmek nasıl bir gurme bakış açısının ürünü? Sibel Can’a yapılınca haksızlık, peki Engin Öztürk’e, Rıza Kocaoğlu’na reva mı bu muamele?
İki ünlü erkek dış görünüşleri nedeniyle fena metalaştırıldı hafta sonu. İlki, Çeşme’de tatil yapan oyuncu Engin Öztürk’tü.
Plajda yürürken fotoğrafı çekilmişti ve o karede “baklava” tabir edilen karın kasları görünüyordu.
Vezirparmağı, dilberdudağı gibi tatlılar söz konusu olunca kıyamet kopuyor, cinsiyetçilik, metalaştırma söylemlerinin sonu gelmiyor.
Peki bir erkeğin karın kaslarını “baklava”ya benzetmek nasıl bir gurme bakış açısının ve iştahın ürünü?
Yetmedi, ünlü oyuncuyu o kaslara sahip olmak için iğne yaptırmakla suçladılar. Vay efendim, vücudu o baklavalara sahip olmak için fazla yağlıymış.
Sibel Can’a yapılınca haksızlık, peki Engin Öztürk’e reva mı bu muamele?
İkinci metamız Rıza Kocaoğlu... Onun da geçen yazki fotoğrafları bulunmuş, bu sene sarkan göbeğiyle yan yana konulmuş, altına “pandemi kiloları”, “salgın göbeği”, “karantina obezi”, yazılmadık bırakılmamış...
Neyse ki erkekler daha rahat bu konularda.
Kocaoğlu durumu ti’ye alan bir paylaşım yaptı: “Aya benzer göbeğim, doğal olarak da rejimdeyim.”
Olay, Kocaoğlu’ndan gelen bu zeytin dalıyla cinsler arasında “tatlı”ya bağlandıysa sessizce dağılalım.
50 bin fiks, var mı artıran?
Önce Aras Bulut İynemli&Bige Önal’ın 50 bin liralık tatil haberi geldi.
Türkbükü’ndeki Amanruya Oteli’ne bir hafta konaklama karşılığında bu fiyatı ödedikleri anlaşıldı.
Demeye kalmadan bir başka 50 bin haberi duyduk. Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ&Başak Dizer çiftinden. Kiraladıkları taş evin gecelik kirasıymış bu. Ama haftalık değil, gecelik.
10 gün kalıp 500 bin ödeyeceklermiş.
Tatili biraz uzatsalar zaten bir villa parası.
Anlaşılan bu yaz tatil magazini haberlerini “50 bin ve katları” şeklinde okuyacağız.
Demet Akalın kar topluyor
Fenomen Murat Övüç, “Geçinemiyorum” açıklaması yapan Demet Akalın’ı hedef aldı: “Ne çabuk nereden geldiklerini unutuyorlar? Ne çabuk ne olduklarını unutuyorlar? Aç kalmış, vah vah vah ne üzüldük! Ne oldu iki gün makarna yiyin, ölür müsünüz? Her gün et, biftek yiyorlar. İnsanlar ekmek bulamıyor.”
Haklıdır, haksızdır o ayrı mesele. Murat Övüç de fenomenliğini sürdürebilmek için bir şekilde gündemde kalmak zorunda tabii.
Demet Akalın cephesinden henüz ses seda yok.
Ama en ufak bir olayda maşa koleksiyonunu sergiye/ziyarete açan Akalın’ın sessizliği hiç hayra alamet değil bence.
Murat Övüç tam da istediği gibi gündemde kalacak ama bakalım nasıl?