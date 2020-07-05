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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Haftanın testi

5 Temmuz 2020

Magazin sözlüsüne Deniz Akkaya’yı kaldırdım. İnce ince kinayeler, açık açık topa tutmalar, yekten suçlamalar, bodoslama girişmeler, ben de şaştım kaldım.

1 - Adı kadına şiddet vakasına karışan hangi ünlü erkek, olay sırasında kendisinin de darp edildiğini ileri sürdü?
a) Yönetmen Sermiyan Midyat
b) Oyuncu Ahmet Kural
c) Oyuncu Ozan Güven
d) Hepsi

Cevap C, Ozan Güven. Fakat diğer şıklar da tahmin ederim ki ayrı süreçten, aynı yollardan geçtiler. Ben biliyorsunuz, yıllar önce benzer bir şey yaşadım. O günden bugüne kadar değişen çok bir şey olmadı. Erkeklerin söylemleri aynı.

2 - Modacı Cemil İpekçi Bodrum’daki evini neden satın almış?
a) Bahçesinde 250 yıllık kaktüs varmış
b) Terasta 250 yıllık şömine varmış
c) Salonda 250 yıllık dikiş makinesi varmış
d) Holde 250 yıllık yatır varmış

Bildiğim kadarıyla cevap A. Evi bahçesindeki 250 yıllık kaktüs için almış. Biliyorsunuz, kaktüsler kötü enerjiyi toplar. Cemil Bey de ‘pozitif bir insan’ olduğu için bence doğru adresi bulmuş. Şaşırtmadı bizi bu seçimi.

3 - Geçen yazki fit görünümü ve pandemi sonrası göbekli hali kıyaslanan oyuncu Rıza Kocaoğlu bu duruma ne diyerek tepki verdi?
a) Benimki göbek değil, bana ödem büyüsü yaptılar
b) Çağatay Ulusoy gibi tarihi bir rol için kilo aldım
c) Aya benzer göbeğim, doğal olarak da rejimdeyim
d) Ne var yani, bir gram et bin ayıp örter

Rıza Kocaoğlu’nu ilk kez “Kürklü Merkür”de izledim. Bence Türkiye’nin en iyi beş aktöründen biri. Tabii o zaman A şıkkındaki gibi bir ayva göbeği yoktu. Fark etmez, göbekli, göbeksiz onu seviyoruz.

Haftanın testi

4 - Merve Bayraktar’ı aldattığı ortaya çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, eşinden hangi hayvanları kullanarak özür diledi?
a) Kumrular gibiydik, yalnız kurda dördüm
b) Ben çakalın tekiyim, kuzunun şehvetine kapıldım
c) Çiçek çiçek gezen arıyım, atın ölümü arpadan olsun
d) Bir eşeklik yaptım, it gibi pişmanım

Konuya vakıf olmadığım için hangi hayvanı böyle bir hayvanlıkta aracı yaptığını bilmiyorum. Dört ayaklı sessiz dostlarımızı böyle bir ihanete konu etmek son derece trajikomikmiş.

Haftanın testi

5 - Karantina döneminde YKS’ye hazırlandığını açıklayan Merve Boluğur’un sınavı nasıl geçmiş?
a) 20 net ancak yapıp barajı zar zor geçecekmiş
b) Matematik sorularının hepsini çözmüş, derece bekliyormuş
c) Hepsi hava cıvaymış, sınava mınava girmemiş
d) Kızın günahı yok, “örtmen ona takmış”

İnsan ergenlikteki heyecanını kaybedince, 30’undan sonra sınav işleri biraz hava cıva oluyor. Taş yerinde ağırdır. Her şey zamanında güzel. 30’dan sonra üniversite olmaz mı, olur tabii ama biraz zor. 

6 - 10 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu arasında kaç yaş fark var?
a) Nuri Alço, Burcu Hanım’dan 9 yaş 10 ay küçük
b) Nuri Alço, Burcu Hanım’dan 33 yaş büyük
c) Aslında akranlar, aralarında sadece ay farkı var
d) Cumartesi-pazarları, bayram tatillerini düşebiliyor muyuz?

B şıkkı... Bu kadar yaş farkı olan evlilikler “evlilik” değil, başka isimle anılmalı.

Haftanın testi

7 - Pandemiden dolayı geçinemediğini açıklayan Demet Akalın’a, fenomen Murat Övüç hangi sözlerle taciz atışı yaptı?
a) Her gün biftek yiyorlar, iki gün de makarna yiyin
b) Kız çok güzel suşi yapıyorum, bir akşam bana gelin
c) Yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin
d) Ekmek yoksa pasta yesinler

Cevap A. “Her gün biftek yiyorlar, iki gün de makarna yesinler” demiş bu beyefendi. Kendisine tavsiyem bol bol protein tüketsin, çünkü çok makarna yemenin sonu kendi gibi olur. Bir de tribünlere oynamayı bıraksın.

CEVAP ANAHTARI: 1)D, 2)A, 3)C, 4)D, 5)C, 6)B, 7)A

 

 

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