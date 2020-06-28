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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Haftanın Testi

28 Haziran 2020

Magazin sözlüsüne bu kez lifestyle yazarı Ebru Erberdi’yi aldım. İki soruda şaşaladı ama dersini iyi çalışmış. Otur Ebru, yıldızlı pekiyi...

1 - Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun 46. yaş gününü hangi paylaşımla kutladı?
a) Doğum günün kutlu olsun
b) Yeter ki gönüller bir olsun
c) Samanlık seyran olsun
d) Beceremediğimiz evlilik olsun

Bence cevap D... Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun beceremediği evlilik olsun... Yıllardır ayrıldılar, barıştılar ama kopamadılar... Demek ki vazgeçemedikleri ortak bir tutkuları var.

2 - Aydan Şener güzelliğini korumak için hangisinden faydalanıyormuş?
a) Yüzüne limon ve pirinç suyu sürerek
b) Yüzüne greyfurt ve makarna suyu sürerek
c) Yüzüne sucuklu pizzadan maske yaparak
d) Yüzüne Türk kahvesiyle peeling yaparak

Aydan Şener’in güzelliğinin genlerinden geldiğini düşünüyorum. Yaşantısını da düzenli ve sistemli götürdüğüne inananlardanım. Cevap D: Türk kahvesine devam...

3 - Yemek Sepeti’nin marka yüzü olan Bülent Ersoy bu reklam karşılığında ne alacakmış?
a) Sınırsız sipariş hakkı
b) 30 kürk
c) 3 milyon lira
d) Son model araba

Hiçbiri değil. Cevap E) Hepsi. Hatta üstüne bir de mücevher istemediğine şaşırmak lazım. Şöyle Kaşıkçı Elması falan... Yakışırdı Diva’ya.

4- Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi’de ne dükkânı açtı?
a) Baba mesleği olan pastane
b) Nohut-pilavcı
c) Otomobil tamirhanesi
d) Ferforje ve demir atölyesi

Cevap C. Klasik otomobillere düşkünlüğü var, orada restorasyon yapacak. Eski güzelliklere günümüzün teknolojisiyle hayat vermek bir zanaat. Kıvanç Tatlıtuğ çok güzel bir hobi edinmiş.

5 - Eski sevgilisi Sevcan Yaşar’la birbirlerini karşılıklı olarak şiddet uygulamakla suçlayan yönetmen Sermiyan Midyat son olarak ne yaptığını açıkladı?
a) Annesine televizyon izlemeyi yasaklamış
b) Ablasının internetine sınırlama getirmiş
c) Kızının cep telefonuna el koymuş
d) Halasının elektriklerini kesmiş 

Cevap A. Annesine televizyon izlemeyi yasaklamış. Anadolu ananeleriyle yetişmiş Midyat, Cihangir’in marjinal hayatına girdikten sonra dengeyi kurmakta sanırım zorlandı. Ama yönetmen demek, her ikisini de yönetebilmek demek. Demek ki daha gidecek yolu var.

6 - Marmaris’teki tekne tatillerinde sevgilisi Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’u ne diyerek çimdirdi?
a) Çağırma beni, seviyorum seni
b) Çıldırtma beni, koparırım etini
c) Unutma beni, bu daha başlangıç
d) Üzerzen beni, üzerim seni

Cevap, “Çıldırtma beni, koparırım etini”. Sanırım yeni filminden bir replik. Ama bu reyting yükseltmez.

7 - Armağan Çağlayan’ın canlı yayınına konuk olan şarkıcı Çatlak Şanzel hangi itirafta bulundu?
a) Çocukken mahallede ne kadar zil varsa basıp kaçardım
b) Gençken arayıp arayıp telefonda yaşlı insanları işletirdim
c) Konu komşunun bahçelerinden çok elma, armut aşırdım
d) Bir doktor öldürdüm, alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim

Cevabı biliyorum, maalesef D. Bu olay toplumumuzun kanayan yaralarından biri. Farklı kültür yapılarından oluşan bir toplum olduğumuz için sonuçlar çok üzücü oluyor. Ama hiçbir olay insanın yaşam hakkından daha kutsal değildir.

CEVAP ANAHTARI:
1)D, 2)A, 3)C, 4)C, 5)A, 6)B, 7)D

 

 

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