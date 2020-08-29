Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca

Bodrum’da, defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza’ya gitmediyseniz bile ismini duymuşsunuzdur. Peki size neredeyse yarı fiyatına tıpatıp benzeri var desem?
İskelesi denizle ha deseniz aynı seviyede. Biraz yüksek bir dalga gelse ayaklarınız ıslanacak...
Salaş bir çardağın altında ahşap masalar, tepeden kabaktan yapılmış avizeler sarkıyor.
Gümüşlük’ün en ucunda, koya şahane bir yerden bakıyor. Denize diktikleri kuru ağaçları ışıklandırmışlar, gece cıvıl cıvıl ışıklar suya yansıyor.
Defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. (0252) 394 31 39
Tek kusuru çok pahalı olması. Mekân tanıtım uygulamalarında kişi başı 300 lira yazdığına bakmayın. Altındaki yorumları okursanız fiyatın içkisiz kişi başı 500’lere çıktığını göreceksiniz.
Mimoza’nın bu inanılmaz ambiyansının çok ama çok benzeri Torba’da da var: Gonca.
Yine denize sıfır, yine benzer aydınlatmalar, yine denizde ışıklandırılmış kuru ağaçlar...
Torba sahilinin en cool balık restoranı. Yemekleri de Mimoza’dan hiç geri kalmaz, hatta bazı tabaklarda geçer bile.
Önce hazzın zirvesi sonra kendini denize atma
Tereyağında karidesine ekmek banmadan, barbununu yemeden, Gonca börekle hazzın zirvesine çıkmadan ve üçüncü kadehten sonra kendini denize atmadan kalkılmıyor. Mezeler fazla güzel, doymayın ki sonra lagosla barbun arkanızdan ağlamasın. Sahibi Zeki Bey’in her müşterisini kapıda ismen karşılaması, servis elemanı Yunus’un ‘yunus sevimliliği’ de cabası.
“İyi, güzel de Torba biraz ters yerde kalıyor” diyenler olabilir. Ama unutmayın, fiyatlar da Mimoza’nın yarısı.
Mezeler 28, salatalar 30, ara sıcaklar ortalama 60 lira. Balıklar sezonuna ve çeşidine göre fiyatlandırılıyor.
(0532) 615 84 18‘İhtiyar Adam ve Deniz’ kitap kapağı değil, Gonca’nın keyfini çıkaran tiyatro araştırmacısı Bogos Çalgıcıoğlu. Geçen perşembe akşamı Acun Ilıcalı da Gonca’daydı...
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
- Galata Mevlevileri’nin bu akşam 19.00’da Sirkeci Hocapaşa Kültür Merkezi’nde sema gösterisi olduğunu...
- Biletleri 250 ve öğrenci 150 lira olan gösteriye gidenlerin Semazen Dünyası Sergisi’ni de ücretsiz gezebildiğini...
- Veliefendi Kahve Dünyası’nda bugün 13.00’te kişi başı 180 liraya çikolata kursu düzenlendiğini...
- Kahveli, trüflü, tablet ve crunch çikolata yanında sıcak çikolata yapmayı da öğrenebileceğinizi...
- Ataşehir’deki Metropol AVM’nin dünyanın en ünlü balon müzesi Animal Ballon World’ü ağırlayacağını...
- 30 Eylül’e kadar gezilebilecek sergide 20 ünlü balon sanatçısının 150 bin balonla yapılmış eserlerinin sergileneceğini...
50 TL: Bu akşam 18.00’de Burgazada Cennet Bahçesi’nde, Bulutsuzluk Özlemi, Kesmeşeker ve Taner Öngür’ün sahnede olacağı Burgazada Progresif Müzik Günleri’nde bir bahçe minderinin fiyatı...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?
Kenan Doğulu Çeşme Açıkhava’da, Can Bonomo Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde, Linet Harbiye Açıkhava’da, Halil Sezai Bartın Villa Park’ta, Gazapizm Yalova Tatilpark’ta, Ayta Sözeri Bodrum Antik Tiyatro’da, Niran Ünsal Kuşadası Ephesia Hotel’de...
Linet
Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca
Bodrum’da, defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza’ya gitmediyseniz bile ismini duymuşsunuzdur. Peki size neredeyse yarı fiyatına tıpatıp benzeri var desem?
İskelesi denizle ha deseniz aynı seviyede. Biraz yüksek bir dalga gelse ayaklarınız ıslanacak...
Salaş bir çardağın altında ahşap masalar, tepeden kabaktan yapılmış avizeler sarkıyor.
Gümüşlük’ün en ucunda, koya şahane bir yerden bakıyor. Denize diktikleri kuru ağaçları ışıklandırmışlar, gece cıvıl cıvıl ışıklar suya yansıyor.
Defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. (0252) 394 31 39
Tek kusuru çok pahalı olması. Mekân tanıtım uygulamalarında kişi başı 300 lira yazdığına bakmayın. Altındaki yorumları okursanız fiyatın içkisiz kişi başı 500’lere çıktığını göreceksiniz.
Mimoza’nın bu inanılmaz ambiyansının çok ama çok benzeri Torba’da da var: Gonca.
Yine denize sıfır, yine benzer aydınlatmalar, yine denizde ışıklandırılmış kuru ağaçlar...
Torba sahilinin en cool balık restoranı. Yemekleri de Mimoza’dan hiç geri kalmaz, hatta bazı tabaklarda geçer bile.
Önce hazzın zirvesi sonra kendini denize atma
Tereyağında karidesine ekmek banmadan, barbununu yemeden, Gonca börekle hazzın zirvesine çıkmadan ve üçüncü kadehten sonra kendini denize atmadan kalkılmıyor. Mezeler fazla güzel, doymayın ki sonra lagosla barbun arkanızdan ağlamasın. Sahibi Zeki Bey’in her müşterisini kapıda ismen karşılaması, servis elemanı Yunus’un ‘yunus sevimliliği’ de cabası.
“İyi, güzel de Torba biraz ters yerde kalıyor” diyenler olabilir. Ama unutmayın, fiyatlar da Mimoza’nın yarısı.
Mezeler 28, salatalar 30, ara sıcaklar ortalama 60 lira. Balıklar sezonuna ve çeşidine göre fiyatlandırılıyor.
(0532) 615 84 18‘İhtiyar Adam ve Deniz’ kitap kapağı değil, Gonca’nın keyfini çıkaran tiyatro araştırmacısı Bogos Çalgıcıoğlu. Geçen perşembe akşamı Acun Ilıcalı da Gonca’daydı...
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
50 TL: Bu akşam 18.00’de Burgazada Cennet Bahçesi’nde, Bulutsuzluk Özlemi, Kesmeşeker ve Taner Öngür’ün sahnede olacağı Burgazada Progresif Müzik Günleri’nde bir bahçe minderinin fiyatı...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?
Kenan Doğulu Çeşme Açıkhava’da, Can Bonomo Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde, Linet Harbiye Açıkhava’da, Halil Sezai Bartın Villa Park’ta, Gazapizm Yalova Tatilpark’ta, Ayta Sözeri Bodrum Antik Tiyatro’da, Niran Ünsal Kuşadası Ephesia Hotel’de...
Linet