Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca

29 Ağustos 2020

Bodrum’da, defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza’ya gitmediyseniz bile ismini duymuşsunuzdur. Peki size neredeyse yarı fiyatına tıpatıp benzeri var desem?

Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca
İskelesi denizle ha deseniz aynı seviyede. Biraz yüksek bir dalga gelse ayaklarınız ıslanacak...

Salaş bir çardağın altında ahşap masalar, tepeden kabaktan yapılmış avizeler sarkıyor.

Gümüşlük’ün en ucunda, koya şahane bir yerden bakıyor. Denize diktikleri kuru ağaçları ışıklandırmışlar, gece cıvıl cıvıl ışıklar suya yansıyor.

Defalarca ‘Türkiye’nin en romantik restoranı’ seçilen Mimoza bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. (0252) 394 31 39

Tek kusuru çok pahalı olması. Mekân tanıtım uygulamalarında kişi başı 300 lira yazdığına bakmayın. Altındaki yorumları okursanız fiyatın içkisiz kişi başı 500’lere çıktığını göreceksiniz.

Mimoza’nın bu inanılmaz ambiyansının çok ama çok benzeri Torba’da da var: Gonca.

Yine denize sıfır, yine benzer aydınlatmalar, yine denizde ışıklandırılmış kuru ağaçlar...

Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca
Torba sahilinin en cool balık restoranı. Yemekleri de Mimoza’dan hiç geri kalmaz, hatta bazı tabaklarda geçer bile.

Önce hazzın zirvesi sonra kendini denize atma

Tereyağında karidesine ekmek banmadan, barbununu yemeden, Gonca börekle hazzın zirvesine çıkmadan ve üçüncü kadehten sonra kendini denize atmadan kalkılmıyor. Mezeler fazla güzel, doymayın ki sonra lagosla barbun arkanızdan ağlamasın. Sahibi Zeki Bey’in her müşterisini kapıda ismen karşılaması, servis elemanı Yunus’un ‘yunus sevimliliği’ de cabası.

“İyi, güzel de Torba biraz ters yerde kalıyor” diyenler olabilir. Ama unutmayın, fiyatlar da Mimoza’nın yarısı.

Mezeler 28, salatalar 30, ara sıcaklar ortalama 60 lira. Balıklar sezonuna ve çeşidine göre fiyatlandırılıyor.
(0532) 615 84 18Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da Gonca‘İhtiyar Adam ve Deniz’ kitap kapağı değil, Gonca’nın keyfini çıkaran tiyatro araştırmacısı Bogos Çalgıcıoğlu. Geçen perşembe akşamı Acun Ilıcalı da Gonca’daydı...

DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

  • Galata Mevlevileri’nin bu akşam 19.00’da Sirkeci Hocapaşa Kültür Merkezi’nde sema gösterisi olduğunu...
  • Biletleri 250 ve öğrenci 150 lira olan gösteriye gidenlerin Semazen Dünyası Sergisi’ni de ücretsiz gezebildiğini...
  • Veliefendi Kahve Dünyası’nda bugün 13.00’te kişi başı 180 liraya çikolata kursu düzenlendiğini...
  • Kahveli, trüflü, tablet ve crunch çikolata yanında sıcak çikolata yapmayı da öğrenebileceğinizi...
  • Ataşehir’deki Metropol AVM’nin dünyanın en ünlü balon müzesi Animal Ballon World’ü ağırlayacağını...
  • 30 Eylül’e kadar gezilebilecek sergide 20 ünlü balon sanatçısının 150 bin balonla yapılmış eserlerinin sergileneceğini...

50 TL: Bu akşam 18.00’de Burgazada Cennet Bahçesi’nde, Bulutsuzluk Özlemi, Kesmeşeker ve Taner Öngür’ün sahnede olacağı Burgazada Progresif Müzik Günleri’nde bir bahçe minderinin fiyatı...

CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?

Kenan Doğulu Çeşme Açıkhava’da, Can Bonomo Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde, Linet Harbiye Açıkhava’da, Halil Sezai Bartın Villa Park’ta, Gazapizm Yalova Tatilpark’ta, Ayta Sözeri Bodrum Antik Tiyatro’da, Niran Ünsal Kuşadası Ephesia Hotel’de...

Gümüşlük’te Mimoza, Torba’da GoncaLinet

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
En büyük şans hayat boyu sürecek evlilikGüzin AblaEn büyük şans hayat boyu sürecek evlilik29.08.2020
Tarlada açan gurur çiçekleriNuran ÇAKMAKÇITarlada açan gurur çiçekleri29.08.2020
Ahmet Midhat’ı neden okumalıDoğan HIZLANAhmet Midhat’ı neden okumalı?29.08.2020
Bin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyorDeniz SİPAHİBin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyor29.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.