Eftalya’yla çok iyi komşu olurduk

Ocak ayının ilk pazarına bu isim veriliyormuş. 2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun. Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var... Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
Yılın en çok flört edilen ayının ocak olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni, yalnızların yeni bir yılla birlikte yeni bir ilişkiye başlama isteğiymiş.
Üfürme değil, sayılar konuşuyor: Arkadaşlık sitesi OkCupid’in verilerine göre; 2 Ocak’ta kullanıcı etkinliğinde yüzde 70’lik bir artış yaşanmış.
Ocak ayının bu ilk pazarına “flörtöz pazar” adı veriliyormuş.
2 Ocak’ı kaçırdık tabii ama ocak uzun.
Daha bunun 9’u, 16’sı, 23’ü, 30’u var...
Var, var da çöpçatan siteleri bunu söylerken astrologlar tam tersini salık veriyor.
- Belediye yeni yıla sıkı hazırlanmıştı. Kutlamalar 18 Aralık’ta bandolarla başladı, meydanlarda DJ ve müzisyen performanslarıyla devam etti. Bazı yağmurlu akşamlara rağmen hepsi kalabalıktı. Yeni yıl gecesi Sertab Erener konseri vardı. Saat tam 00.00 olunca gökyüzüne 2022 ışıklı balon bırakıldı.
- Mekânlar yazı aratmayacak kadar cıvıl cıvıl ve kalabalıktı. Gekko’da kokteylciler, Zazu’da sirtakiciler, Gemibaşı’nda balıkçılar, Bohemia’da iki ayrı sahne ve particiler... Maçakızı’nda 8.500 liralık konaklamalı paket alan sosyetikler... Levent Kızıl parti için Bursa’nın ünlü dönercisi Cemal Usta’yı getirtmiş.
Surfer (solda) ve Yula
- Kışın gündüz trendi sahildeki Yula, Surfer Caravan, Müdavim gibi yerlerin plajına masa atmak. Bir önceki gece Gülsüm Sağlamer’in bahçe partisinde tanıştığınız insanlar gelip yan masanıza oturuveriyor mesela. Buralarda dress code (kıyafet zorunluluğu): Güneş gözlüğü. Müzik az, deniz sesi kâfi. Güzel havalarda yüzen çok.
İKİ YENİ PARTİ KONSEPTİ
Dükkân buluşmaları
Burcu Güneş sosyal medya hesabından müzik dünyasını topa tuttu. Sapıklık, sapkınlık, teşhircilik, pespayelik... Ne ararsanız var açıklamada:
“Kadının değerini ve özgür ruhunu ortaya çıkaracak duruş; çıplaklık, teşhir, seksi fotoğraflar ve şovlar değildir. Hatta aksine, değerini düşüren bu yaklaşımlardır. Sapkınlıktır. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhlarıdır. Ha bir de popu siz kurtarmayın biraz n’olur...”
Bu sözlerin kimlere olduğu belli değil. Uzun yazısında hiç isim vermemiş.
Çıplaklık, seksi şovlar denince akla sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener, Hadise, Gülşen gibi meslektaşları geliyor.
Ama bunu kastettiğini sanmam.
Mantıksız çünkü. Google’a “Burcu Güneş” yazdığınızda süper minilisinden bikinilisine, transparanından derin dekoltelisine bir sürü fotoğrafı düşüyor önünüze.
En sondaki “Popu siz kurtarmayın” lafı da “Popu kurtarmaya geldim” diyen Atiye’yi çağrıştırıyor biraz ama...
Onu da sanmam.
365 güne bölersek:
Günde ortalama 50.6 kere aramış.
8 saat uykuyu düş:
Saatte ortalama 3.1 kere. Yani bir yıl boyunca cumartesi-pazar, bayram-seyran demeden, yaklaşık 20 dakikada bir 112’yi aramış. Çok tuhaf değil mi?
İnsanın işi bu olsa aksatır yahu. Arada hastalanır, izin kullanır... Belki kullanıyordu da, sonra telafi ediyordu eksik kalanı.
Yetkililerin açıklamasına göre gelen ihbarların yüzde 80’i böyle boş beleş işlermiş.
İnsanoğlu yanılabilir tabii. Şüpheli bir paket görürsün. Yahut hiç olmaması gereken bir yerde şüpheli biri dolaşıyordur... Sonradan bir şey çıkmaz, amenna.Düşünsenize, kaç tane ünlümüz uzaylı gördüğünü, hatta kaçırıldığını iddia etti.
Bakınız: Reyhan Karaca.
◊ FAUL 1:
Daha 6 ay olmadı. Durduk yere bir sosyal medya tezgâhı kurup Seda Sayan’a saldırdı. Karşı taraf çetin ceviz tabii. Eski defterleri bir açtı, Mali’nin ne tacizciliği, ne yalancılığı kaldı. Geri vites yaptı Mehmet Ali Erbil. Hastalığına sığındı, kullandığı ilaçlar yüzünden böyle bir şey yaptığını, özür dilediğini açıkladı. Tahminimce hatırlı kişilerin araya girmesiyle konu kapandı.
◊ FAUL 2:
Bu kez sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay çıktı, Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı. Erbil önce reddetti, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Sonra apar topar Ece Ronay’ın nişanlısını buldu, yan yana fotoğraf çektirip, “Biz kardeşimle anlaştık, sorun kalmadı” mesajı verdi. Sanki nişanlıyla anlaşınca sorun kalmayacakmış gibi... O nişanlı oraya niye gitti, ayrı mesele tabii.
◊ FAUL 3:
Mahkemeleri oldu. Mali duruşmaya tekerlekli sandalyede geldi. Ronay’ın “vicdan sömürüsü yapıyor” suçlaması tamamen asılsız değildi. Çünkü aynı dönemde Belarus’ta sandalyesiz, tekerleksiz, gününü gün ederken fotoğrafları var. Sahneye çıktı, sunuculuk yaptı. Yaptığı esprilerle izleyenleri güldürdü. 24 yaşındaki Belaruslu sevgilisi Kristina’yı görmeye gittiği de yazıldı.
◊ FAUL 4:
Son olarak Ece Ronay’a iftira ve kişilik haklarını zedelemekten 100 bin liralık karşı dava açtı. Ece Ronay’ın açık saçık kıyafetlerle kendisine kumpas kurduğu iddiasını yineledi. Bir kadını en çaresiz bırakan saldırı biçimi bu. Çünkü sonu yok, neye göre, kime göre açık? Ama cevap gecikmedi. Ece Ronay kıyafet konusunda “
◊ Dünyada size verilen isimlerden hangisi daha çok hoşunuza gidiyor: “Mr. Magic” (Bay Sihir) mi, “The Turkish Prince” (Türk Prensi) mi?
- Çok takılmam bunlara. Açıkçası en çok Semih denmesi hoşuma gidiyor. “Mister Magic” teknik bir şeye denk geldiği için daha makul belki. Yaptığım şeylere sihir diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
◊ Abiniz size masa başı bir iş ararmış. Sonuçta dünyanın en masa başı işlerinden birini yapıyorsunuz. Kaderin cilvesi mi, abinizi yanlış mı anlamışsınız?
- (Gülüyor) Ben bunu espriyle anlatıyorum. Bir işim olsun istiyorlardı. Bilardo da neymiş? Benim başladığım dönemde böyle bir algısı yoktu Türkiye’de. Bilardo oynayana serseri gözüyle bakılırdı. Aileler iyi para kazanılan meslekleri istiyor. İyi ama o zaman kim heykeltıraş olacak bu memlekette? Ben de bunu ti’ye alıyorum. Evet, en masa başı iş bizimki.
◊ Diğer bütün sporcuların yanında bilardocuların papyona, smokine düşkünlük gibi bir “007” halleri var. Bilardo mu böyle yapıyor, yoksa salon insanları mı bilardoyu seçiyor?
- Avrupa’da ilk başta kılık kıyafet bir kod oluyor. Hatta ceketle oynanırmış. Salon insanlarının, aristokratların sporu gibi bir algı varmış. Sportif kıyafetlerle oynuyoruz artık ama başlangıcı böyle.
Hande Yener, Two’da arkadaşı Aylin Coşkun’un doğum günü partisine gidiyor, Saba Tümer’in Korto Live’daki doğum gününeyse Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte katılıyor. İrem Sak, Birce Akalay, Hazal Kaya, Zeynep Bastık öteden beri Alafçı. Hacı Sabancı’nın müdavimi olduğu komşu Goose’daysa rezervasyonlar bir ay sonrasına veriliyor.
Sadece ünlüler mi? Yan yana yeni yerlerin sıralandığı Kuruçeşme’de kalabalık, akşamları mekânlardan dışarı taşıyor, ortam bahçe sobalarının altında sokak partisine dönüşüyor. Nothing Cocktail ve Old School da güzel müzik yapıyor ama bu konuda en büyük rağbet, hepsinin tam ortasında duran Scatola’ya. Açılalı henüz üç hafta olan Ruud’da indigo kokteylini yudumlayan müdavim Filiz Türkmenoğlu “Burası artık yeni Arnavutköy oldu” diyor.
Bunlar yoldan geçerken görebilecekleriniz. Bir de içini göremeyip kapısında kuyruk oluşan Oligark, Sortie, Ena, Boaz gibi ‘dışarıya kapalı’ mekânlar var. Ezcümle Kuruçeşme yıllar süren ıssızlığından kurtuldu, yeni yıla kentin en popüler semti olarak girmeye hazırlanıyor.
BİLMEMİZ GEREKEN DİĞER TRENDLER
CANLI MÜZİK...
Geçen seneden bakiyeler
◊ İnsanlarımı daha sık arayıp soracağım... Daha vefalı bir dost, daha hayırlı akraba, daha yardımsever bir komşu, vatandaş olacağım. (Kolay)
◊ Bayramları tatil değil, sosyalleşme zamanı olarak kullanacağım... Jenerik tebrik mesajlarına sinirlenmeyip tek tek cevap yazacağım. (Biraz yaş)
◊ Afetlerde, felaketlerde “Ah ah, vah vah” paylaşımları yerine sahada olacağım...
Mesela AFAD gönüllüsü olmak için kursa katılacağım. (Yap artık!)
Paçama yapışanlar
◊ Halletmediğim mezuniyet işlemlerimi, el konulan ehliyetimi, süresi dolan pasaport ve vizelerimi, unuttuğum şifrelerimi yeniden çıkaracağım. (Şimdiden ya sabır...)
◊
KAZANAN SEMT: KURUÇEŞME
Sortie, Oligark, Alaf zaten vardı. Ama son bir senede bunlara Korto, Boaz, Ena, Novikov, Nothing Coctail gibi yenileri katıldı. İşin ilginç tarafı Kuruçeşme eskiden içine kapalıydı. Yani yüksek duvarlı bir eğlence mekânına girerdiniz. Şimdi trafik ışıkları mevkisindeki yan yana mekânlarda dışarı masalar atılıyor, kalabalık gece caddeye taşıyor.
ÜÇÜ BİR ARADA!
Eskiden bir konsere gidileceği akşam, öncesinde bir yerde yemek yenir, sonrasında eğlenmek için bir mekâna geçilirdi. Bu üç ayak artık birleşti. Trafik, fiyat ve salgın gibi nedenlerle insanlar tek ortamda yemek, müzik, dans, hepsini halletmek istiyor. Yeni konseptler ortaya çıkmaya başladı. Örnek mi? Çeşme’de akşam ocakbaşından gece Reina’ya dönen Cabbar... Yahut Taksim’de fine dining ile konseri birleştiren Private...
BEYRUT’A HOŞGELDİNİZ
Hem damak tadımıza yakın, hem maliyeti düşük, hem yükselen vejetaryenlik gibi akımlara uygun hem de rakı gibi alternatif içkilerle uyumlu... İstanbul yakında Lübnan mutfağının başkenti ilan edilirse şaşırmayın. Taksim’in ara sokaklarından otellerin roof’larına her segmentte Lübnan lokantaları açılıyor. Karaköy’deki Ajda Club işi iyice abarttı; fettuş, tabule gibi lezzetlerin üstüne dansözlü, zenneli eğlence de yapıyor.
Ne yalan söyleyeyim, SMA hastalığından bundan 2 yıl önce bu illete yakalanmış bebekler için başlatılan kampanyalardan sonra haberim oldu. Omurilikteki sinir hücrelerini etkileyip hareket kabiliyetini yok eden nadir bir kas hastalığı.
Dünyada görülme oranı 10 bin kişide bir. Türkiye’de oran daha yüksek: 6 binde bir.
Tedavisi çok zor bir hastalık.
Daha doğrusu tedavi zor değil, bebeğe altı üstü yarım saatlik bir serum bağlanıyor ama bu serumlar çok pahalı.
Çocukların tedavi için ya Dubai’ye, ya Almanya’ya ya da ABD’ye gitmesi gerekiyor.
Ve rakamlar milyonlarla ölçülüyor.
Daha önce farklı SMA kampanyaları yürüten gönüllüler en sonunda bir araya geldi ve “Elim Sende Platformu”nu kurdu.
Bu bir dernek ya da vakıf değil.
Bazen eski bir fotoğrafa bakarsınız, o zamanki ruh halinize ışınlanırsınız.
O dönem yaşadıklarınız, hissettikleriniz, özlemleriniz, kaygılarınız...
Kimse, en yakınlarınız bile sizden daha iyi bilemez o halinizi.
Bir şefkat duygusu gelir içinize.
“Keşke konuşabilsem, söyleyebilsem, ‘Korkma bu kadar, hepsi geçecek’ diyebilsem o zaman olduğum kişiye” diye düşünürsünüz...
Tek teselli, bugün artık her şeyin geçip bittiğini bilmenizdir.
Günümüze dönersiniz ve bir sünger çekersiniz maziyle aranıza.
◊ Rize kızısınız. Peki çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaya âşıktım. Ta ki intoleransım olduğunu öğrenene kadar. (Gülüyor)
◊ 20 Mart, Balık kadını. En çok nesi zorluyor sizi: Sulu gözlülük mü, bazen aşırı hayalperestlik mi?
- Aslında Koç burcuyum. Çocukken “Hiç Balık’a benzemiyorsun” derlerdi, şimdi anlayabiliyorum. Ama yükselenim Yengeç. Sulu gözlülüğüm de yok sayılmaz yani.
◊ Lisedeyken tiyatro koluna girmek için bir arkadaşınızla yalandan kavga ederek öğretmeni kandırmışsınız. Sonra da “Kulübe kabul edildim mi?” diye sormuşsunuz. Hocanın yerinde siz olsaydınız... Kabul eder miydiniz, kızar mıydınız?
- Kesinlikle kabul ederdim. Çünkü yaptıkları role eğer gerçekten beni inandırırlarsa, bir saniye düşünmez öğrencimi alırdım kulübe.
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok şehirde konser alanları ve pub’ları var Jolly Joker’in.
Hayal Kahvesi’ni de dahil edebileceğimiz bu büyük zincir farklı şubelerinde her akşam Türkiye’nin en tanınmış müzisyenlerini ağırlıyor.
Fakat Jolly Joker, Taksim’de ilk kez fine dining-gazino formunda bir şey denedi: CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına yeni açılan JJ Private.
Bülent Ersoy’dan Gülşen’e, Hakan Altun’dan Yaşar’a ünlü isimler sahneye çıkıyor, siz de fiks menü eşliğinde konserinizi izliyorsunuz.
İlk kez geçen perşembe akşamı gördüğüm Private’tan birkaç küçük not...
- Bir kere gazinolar genelde giriş kat olduğu için çoğunda manzara olmaz. Teras kattaki Private’ın bu avantajı var. Köprüyü görüyor. Salon çok büyük ve ferah. Sahnesi de öyle. Her ikisi de abartısız ama şık dekore edilmiş. Kış sezonu için yanlarda terasları var. Yazın üstü tamamen açılabilecekmiş.
Geçirdiği kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’ün yaptığı paylaşım eleştiriliyor.
Neymiş? Daha 24 saat bile geçmeden böyle paylaşım yapılır mıymış?
Yazdığı da şu: “Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım.”
Hastanede olduğu için cenazesine bile katılamadığı sevgilisi için yazdığı bu cümlede kötü ne var, onu zaten anlamadım.
Diyelim ki hakikaten yakışıksız, zamansız bir paylaşım.
Bu kadar büyük bir travma yaşayan genç kadından yakışıklısını, zamanlısını kim bekleyebilir?
Belki durumu daha kendi bile kabullenemedi. Başına ne geldi, onu idrak etmeye çalışıyor.
Gazetecilere “Silin o fotoğrafları”, zilini çaldığı diyafona da “Çabuk açın kapıyı” diye bağırmıştı.
Geçen günse Bebek’teki kuaföründeydi... Yine magazincilerden kaçmak için ön yerine arka kapıdan çıkmaya karar veriyor. Fakat arka kapı kilitli. Yüksek demir parmaklıklar var. Yılmıyor, parmaklıkların üstünden atlıyor.
Demirleri de aşınca var gücüyle koşmaya başlıyor ama bu sefer de çıkmaz sokak...
Bütün çabalar boşa gidiyor tabii, kameralar yakalıyor.
Yakalanınca “Bunun neresinden tutarsan tut, rezil olduk” diyor.
Rezil mezil olmadın, gülümsedik biraz sadece.
Hatta insana sempatik, sevimli de geliyor yaptıkların.
Hepsi Grubu’nun eski üyesi Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Balıkesir’de korkunç bir trafik kazası geçirdi.
Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde yaşamını yitirdi, Gülçin Ergül hastanede tedavi altında.
Umarım en kısa zamanda iyileşir.
Ama fiziken iyileşse ruhu ne olacak?
Sevdiği insanı trafik kazası gibi ani bir ölümle kaybedenler yıllar geçse de bu travmayı atlatamıyor.
En bilinen örneklerinden biri, Beren Saat ile her doğum gününde andığı eski sevgilisi Efe Güray’ın hikâyesi.
Üstelik burada aynı arabanın içinde, aynı kazada yaşanıyor kayıp...
Pandemide sanki herkese bir tevekkül gelmişti, “Popun kralı/kraliçesi kim?” atışmalarına ara verilmişti.
Uzunca bir dönem konser falan da yapılamayınca az daha unutayazdık seyircisi/taraftarı olmaya bayıldığımız bu polemikleri.
Müzik sektörünün tekrar canlanmasıyla Hande Yener imdada yetişip tazeledi hafızamızı.
Katıldığı bir programda sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti:
“Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi, ona siz karar verin.”
Açıklamanın içine serpiştirilmiş minik “şeytanlıkları” fark edince gülümsemeden edemiyor insan.
Bir kere açıklama Tarkan’ı tahttan indiriyor, yerine “Edis”i geçiriyor.
İki: Edis’e de büyük paye vererek kendini bir yere konumlandırıyor ama...
◊ Nineniz Rummuş. Rum şivesi taklitlerinizi görse... Beğenir miydi, “Olmamis” mi derdi?
- Babaannem Rum olduğu için şivem bire bir aynı. Taklit değil. Onu gözlemleyerek yaptım o şiveyi. Yoksa çok tatsız oluyor taklitle yapılanlar. Babaannem şivemi çok beğenirdi. Gülerdi. Ama televizyonda Rumca şarkı söyledim bir programda. Bana telefon edip “Ya kelimeleri doğru söyle ya da hiç söyleme şarkıyı” dedi. Ondan sonra sözleri hep ona onaylattım. Otoriter kadındı yani... (Gülüyor)
◊ Tiyatro hayatınızda en eğlendiğiniz yıllar... Zeki Alasya-Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare dönemi mi, Levent Kırca Tiyatrosu dönemi mi?
- Komediyle tanışmam Devekuşu Kabare sayesinde oldu. Zeki Alasya-Metin Akpınar dönemi benim hayatımın dönüm noktasıdır ve çok eğlendiğim heyecan duyduğum yıllardır.
◊ Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu savunuyorsunuz. Niye üç kez evlendiniz: Haydi bir ümit mi, aşkın gözü kör olsun mu?
- Her üçünde de aşkla evlendim. Üç kere denedikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Ama aile olmak, çocuk sahibi olmak için evlilik gerekiyor. Bana bu saatten sonra şart değil...
◊ Son oyununuzun adı “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi...” Hayatınız bir film olsa, komedi mi olurdu, romantik mi?
Mart ayında kaybettiğimiz tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin...
Önceki akşam Taksim’de yeni açılan JJ Private’ta, Ayta Sözeri’nin sahnesine konuk oldu.
Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” şarkısını söyledi. Ama nasıl söylemek...
Yırta yırta, ciğerden ciğere. Altın Kelebek’te de barkovizyonda babası gösterilince ağlayarak salondan ayrılmıştı.
Baba-kız ilişkisi başka bir şey.
Kız kardeşimi zaman zaman kıskanmıyorum desem yalan olur.
Derken başka bir “kızın” müziğine denk geldim televizyonda: “Destan” dizisi.
Eftalya’yla çok iyi komşu olurduk
Bu spora biraz geç başladı ama farkı çabuk kapattı milli dalgıç Birgül Erken. Ulusal ve uluslarası madalyalarının yanında en son Boğaz’da 50 metreye tüpsüz inerek yeni bir rekor kırdı. Rekor kırdığı yetmezmiş gibi yurtiçi ve yurtdışından geleceğe binlerce mesaj içeren bir de kapsül bıraktı zemine. Çünkü bu işin bir felsefesi var ona göre: “Serbest dalış insanın kendine meydan okuması. Kendine doğru bir yolculuk. Bu yüzden özgür insanlar yaratır. Nefesinizi tuttuğunuz için en belirgin özelliği nefis terbiyesi...”
◊ Nefesinizi tutup maviliklere daldığınızda kendinizi şu akciğerli su canlılarından hangisine daha çok benzetiyorsunuz: Deniz kaplumbağası mı, yunus mu?
- Deniz canlısına benzemekten öte, yepyeni bir tür gibi. İnsanımsı bir balık gibi. Yunusa benziyor bu yönüyle. Nefesimi tutup daldığımda iç alanıma doğru bir yolculuk başlıyor. Anlatılmaz bir duygu. Hem hiçlik hem de bir bütünlük. Derine indikçe hisler, vücudumdaki fizyoloji değişiyor. Orada artık basınç var, narkoz kafası var, başka türlü bir hal. Dalışın sonunda yüzeyde aldığım her nefes yeniden doğmak gibi.
◊ 11 yıldır milli forma giyiyorsunuz. Bilerek mi geç kaldınız, kaderin cilvesi mi?
- Kader diyelim ama serbest dalışın mazisi yeni zaten ülkemizde. Bu spora ilk kez 2004’te tesadüfen başladım ve başarılı oldum. Beni dalışa başlatmaya çalışan bir antrenörümüz vardı. Yeteneğimi görmüş, altı yıl boyunca yarışmalara davet etmişti. Kısmet diyelim, zamanı 2010’da geldi. Evet, altı yıl kadar geciktim. Çünkü sualtı fotoğrafçılığıyla tutkulu bir aşk yaşadık öncesinde.
◊ Tuzlu su mu, tatlı su mu?
- Her türlü su! (Gülüyor) Meditatif olan tuzlu. Ama tatlı suyun da berraklık gibi eşsiz güzellikleri var. Bunları ayıramam, ikisinin de yeri ayrı bende.
◊ İyi bir ciğer için hangisi öncelikli: Genetik mi, antrenman mı?
- Genetik elbette önemli ama birinci sırada antrenman ve sürekli konsantrasyon var.
◊ Koşup geçtiğiniz bir atlet, çalım attığınız bir futbolcu, sayı aldığınız bir tenisçi yok. Dalgıçlığın en belirgin özelliği yalnız bir spor olması mı, dikey bir spor olması mı?
- Serbest dalış insanın kendine meydan okuması. Kendine doğru bir yolculuk. Bu yüzden özgür insanlar yaratır. Tüplü dalıştan farklı olarak nefesinizi tuttuğunuz için en belirgin özelliği nefis terbiyesi. Felsefi yani. Kendinizle yüzleşme alanınız oluşu.
Derinlik sarhoşluğu yaşıyorum
◊ Dalgıçlığınızın yanında Edirne’de edebiyat öğretmenliği yapıyorsunuz. Vurgun yemek açısından edebiyatın derinlikleri mi suyun derinlikleri mi daha tehlikeli?
- İkisi de çok derin konular! (Gülüyor). İkisinin de vurgunuyum. Şöyle anlatayım: En yoğun yaşadığım duygu “derinlik sarhoşluğu”...
◊ Eşiniz antrenörünüz, ilişkiniz karadan sonra suda da devam ediyor. Amfibik ilişkiler... Daha mı monoton, daha mı heyecanlı?
- İlişkimize sualtının gizemli dünyasıyla her zaman heyecan ve renk kattık. Olağanüstü güzellikleri paylaştık. Milli sporcu olarak birçok başarıyı eşimin desteğiyle hayata geçirdim. Ancak ileri seviyede bir sporcu olmak çok emek istiyor. Artık sadece eşim değil antrenörüm. Onun tıp doktoru olarak can güvenliğim açısından desteği sürüyor elbette.
◊ Sualtı fotoğrafçılığına da merakınız var, yarışmalara katılıyorsunuz. Mavi Vatan’ın en zengin bölgesi Kaş mı, Saros Körfezi mi?
- Sualtında fotoğraf çekmeye devam tabii ama yarışmalar için zamanımız yok artık. Milli sporcu olarak görevlerim ağır basıyor. Mavi vatanımızın her bölgesinin ayrı güzellikleri var, kıyas kabul etmez bence. Kaş Kanyon dalışı başka, Saros Kömür Limanı dalışı başka güzel. Kaptan Cousteau’nun da çok beğendiği, eşsiz bir yer.
◊ Bir dalgıç sualtında müsilaj gördüğünde nasıl hisseder: Ağlara dolanmış balık gibi mi, batan Titanik’in yolcusu gibi mi?
- Daha çok ağlara dolanmış bir balık gibi... Çaresiz hissettiğimi söyleyebilirim.
HAYAT BİLGİSİ
Düşmanımın aklını okumak daha yararlı
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Düşmanımın aklını okumak daha yararlı olabilir. Sevgilimi kalbime sorarım, kendimden bilirim.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir. Ahde vefa, dostluk, kardeşlik... Birçok duygudan mürekkep insanoğlu.
◊ Peki mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Daima ilginç insanlar...
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Her zaman değil bence.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Kendi sesim de dahil, tüm müzik aletlerini çalabilmek isterdim.
◊ Renk körü olmak mı, tat duyusunu kaybetmek mi?
- Bilmem, renk körü olmak herhalde. Aman ağzımızın tadı bozulmasın.
GÜNDELİK HALLER
Her gün deniz mahsulü yiyebilirim
◊ 9 Şubat, Kova kadını... Mavi renge hayranlığınız dışında başka hangi özelliği baskın: Patavatsızlık mı, karbonhidrata düşkünlük mü?
- İpin ucu kaçarsa evet, karbonhidrata bir düşkünlük var. Ama Kova burcu bir kadın olarak her gün deniz mahsulü yiyebilirim. Patavatsızlığa gelince... Dosdoğru olmak, lafı dolandırmaktan daha iyi geliyor bana.
◊ O zaman şöyle sorayım: Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı. (Gülüyor)
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Telefon-YouTube-sosyal medya.
◊ Paletlerinize kara sular inmiş... İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Film.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahve.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- İkisi de ama ilk sırada kedi... (Gülüyor)
◊ Yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Uyandırırım, uykum çok kıymetli benim.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Önce ayıp olmasın diye bir dolandırırım lafı. Baktım olmuyor, “Hatırlayamadım, kimdiniz?” diye sorarım.
ÖZEL MESELELER
Ben tek başıma çok güzel ağlarım
◊ Madem edebiyat öğretmenisiniz, söyleyin bakalım: Rakı şişesinde balık olan Orhan Veli mi, her milibahride dost ve düşmanları olan Nâzım Hikmet mi?
- Nâzım.
◊ Hangisi daha iyi komşu olurdu: Kayıp Balık Nemo mu, Deniz Kızı Eftalya mı?
- Eftalya! Çok iyi komşular olacağımıza eminim. (Gülüyor)
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Güzellik seviyorum. Fakir olsun ama Allah vergisi estetik olsun.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Âşık olmamak ne ya... (Gülüyor)
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Sonbahar-kış.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Önce nefrete dönüşüyor sonra kayıtsızlık. “Sen de artık herkes gibisin” aşamasına varıncaya kadar çabalıyor insan.
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen her daim. Bir gün mutlaka onunla şarkılar söylemek gibi bir hayalim var.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Aaa ben tek başıma çok güzel ağlarım...
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Güneş mi, ay mı?
- Güneş.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç.
◊ Zamanda yolculuk mu, zamanı durdurabilmek mi?
- Yolculuk.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum, Bodrum...