Çocukların gözlerinden öpüyorum

“Bilmem mi” adlı şarkısı dillere pelesenk olan Sefo’nun yeni single’ı “Yarım Kalır” bugün dijital platformlarda yayına giriyor. Sefo’yla rap müziği, Samsun’da başlayan hikâyesini ve ilginç kişilik özelliklerini konuştuk: “Film ve dizi izlemeyi beceremiyorum. Uyuyakalıyorum. Garip ama böyle işte.”
* Bugün Revart ile birlikte söylediğin yeni şarkın “Yarım Kalır” çıkıyor. Şarkı Latin tınıları içeriyor. Zaten sözlerde de “Ben dolanırım iki yaka arasında / Sen Akdeniz’de” gibi ifadeler var. “Akdenizli rap” diye bir şey var mı? Müziğini nasıl tanımlarsın?
- Aslında altyapılardan dolayı “Latin rap” diyebiliriz. Yoksa ben Karadenizliyim.
* Türkiye’de rap denince İstanbul, hatta Bağcılar gibi bazı spesifik yerlerin adı geçiyor. Senin çıktığın Samsun’daki rap arenası nasıl?
- Samsun’da rap ortamı tabii ki vardı. Konserler olurdu. Hiçbir beklentimiz olmadan kovalıyorduk. Hâlâ Samsun’da çok yetenekli arkadaşlarımız var. Buradan selam olsun hepsine.
* Müziğe ilgin nasıl başladı?
- Lise yıllarında. Amatör bir şekilde kayıtlar alıyorduk. Çalışarak çıkardığımız harçlıklarımızı stüdyolarda harcıyorduk. Şimdi karşılığını alıyoruz.
* Ünlü olmadan önce müzik şirketlerine çok başvurmuşsun ama hiç sonuç alamamışsın. Sonra tebrik mesajları atmışlar. Bugün dönüp bakınca ne hissediyorsun, “Yendim sizi” mi?
- Hayır, çünkü şirketlerle yarışta değilim. Onlar para kazanmak için varlar. Ben sanatçıyım. Şirketler bana benim kadar inansalardı belki şu an ben pişman olacaktım. Ama keyfim yerinde.
* Sefo, isminin (Seyfullah Sağır) kısaltılmışı. Buna kendin mi karar verdin, yapımcın falan mı?
- Lise yıllarında arkadaşlarım Sefo diye seslenirdi, şarkı yapmaya başlayınca “Sefo” olsun dedim.
* Çok çekingen biri olduğun anlatılıyor. Peki şöhretle aran nasıl?
- Her ortama ayak uyduramayabiliyorum. Biraz ısınmam gerekiyor. Aslında o günkü ruh halime göre de değişiyor. Bazen çok rahatım, bazen heyecanlanıyorum.
İZDİHAM KAYGISIYLA REDDETTİLER
◊ Rap’çilerin şarkı söylerken Türkçeyi gereğinden fazla eğip büktükleri eleştirilerine ne diyorsun?
- Neremiz doğru ki? (Gülüyor)
◊ Bir sürü mecra var. TikTok ile bu kadar içli dışlı olmanın nedeni ne?
- Instagram’da daha aktifim ama TikTok videolarım daha çok etkileşim alıyor. Algoritması farklı, daha çok yeni kullanıcıya ulaşabiliyorsunuz.
◊ Bir okulda, teneffüste çalan şarkında çocukların dansı ve coşkusu viral oldu. Neler hissettin o videoyu izlediğinde? Konser isteğine MEB’den olumlu yanıt gelmişti. Ne oldu o konser?
- Sonrasında yüzlerce okuldan videolar, davetler geldi. Okul müdürü izdiham olacak kaygısıyla bizi reddetti, sağlık olsun. Çocukların gözlerinden öpüyorum.
◊ Bu arada senin okul ne durumda? Uluslararası ticaret okuyorsun. En son dört dersin kalmıştı.
- Okul umarım artık bu sene bitecek. Bitmezse tekrar deneyeceğim.
◊ Bir de şunu merak ediyorum hakkında: Film ve dizi izlemeyi becerememek ne demek? Uyuyakalıyormuşsun...
- Evet, gerçekten beceremiyorum. Uzun süre bir filme, diziye odaklanamıyorum. Uyuyakalıyorum. Garip ama böyle işte.
Dinleyici karşılığını verdi
* “Bilmem mi” ile Altın Kelebek’te “yılın şarkısı” ödülünü aldın. Bu ödül, 2018’de başlayan kısa kariyerinde ne ifade ediyor?
- Aslında 2018, ilk bandrollü yayın tarihim. 2013-2014’ten bu yana şarkı yazıyorum. Biz çalışıp güzel bir şarkı ortaya koyduk, dinleyiciler de karşılığını verdi. Çok mutluyum. Destekleyenlere ve Hürriyet ailesine teşekkür ediyorum.
Tolga Çam...
Modacı Tolga Çam esmiş gürlemiş: “Pazar tezgâhları gibi Instagram’da ürün satmaya çalışıp reklam alan herkesi siliyorum artık. Yeter, doymadınız paraya be! Aç sefil görünüyorsunuz hepiniz!”
Breh breh breh... Mangalda kül bırakmamış başarılı modacımız.
Yalnız şöyle bir sorun var: Tolga Çam’ın kıyafet tasarladığı ünlüler arasında Seda Sayan’dan Deniz Seki’ye, Linet’ten Demet Akalın’a, Hande Ünsal’dan Safiye Soyman’a sayısız ünlü var ve bazıları zaman zaman Instagram hesaplarını tanıtım için kullanabiliyor.
Bu sözler onlar için de geçerli mi? Onları da takipten çıkacak mı?
Sadece Türkiye’de olur
Denizli’de ehliyet sınavında kopya çeken dört kişi yakalandı.
Ele geçirilen cihazlar şöyle:
17 bağlantı kablosu, 14 pil, 15 kamera ve kamera aparatı, 5 kablosuz ağ, 6 kulaklık, 6 GPS cihazı, 7 kumaş parçası, 6 düğme, 2 cep telefonu ve SİM kartlar.
Arkadaş, bu düzeneği kurana kadar 4-5 saat sınava çalışsaydınız ya.
Takıntılı hayranın sporu
Aleyna Tilki’nin sitesine giren takıntılı hayranı Muhammed Erkam A. ifadesinde sitenin jiletli tellerini “pencak silat” sporu yaptığı için aşabildiğini söyledi.
Nedir bu pencak silat diye merak ettim.
Endonezya, Malezya, Vietnam gibi ülkelerde uygulanan bir savaş sanatıymış.
Dövüş sırasında çeşitli duruş ve hareketleri dönüşümlü kullanarak rakibi ekarte etmeye yarıyormuş.
Yapanlara da “pensilat” denirmiş.
Aleyna’ya hakikaten geçmiş olsun.
Beşinciliğe yükseldik
Bu kış bitmeyecek galiba. Zaten sadece mart 3 ay sürdü. Kardan sonra şimdi de bütün Türkiye’de sağanaklar var.
Güzel yanı şu: Bu son yağışlarla İstanbul’un barajlarında güzel su zulalamış olduk.
Şu an itibarıyla yüzde 88.72 doluluk oranıyla 2017’yi de sollayıp son 10 yıl ortalamasında beşinciliğe yükseldik.
Çocukların gözlerinden öpüyorum
“Bilmem mi” adlı şarkısı dillere pelesenk olan Sefo’nun yeni single’ı “Yarım Kalır” bugün dijital platformlarda yayına giriyor. Sefo’yla rap müziği, Samsun’da başlayan hikâyesini ve ilginç kişilik özelliklerini konuştuk: “Film ve dizi izlemeyi beceremiyorum. Uyuyakalıyorum. Garip ama böyle işte.”
* Bugün Revart ile birlikte söylediğin yeni şarkın “Yarım Kalır” çıkıyor. Şarkı Latin tınıları içeriyor. Zaten sözlerde de “Ben dolanırım iki yaka arasında / Sen Akdeniz’de” gibi ifadeler var. “Akdenizli rap” diye bir şey var mı? Müziğini nasıl tanımlarsın?
- Aslında altyapılardan dolayı “Latin rap” diyebiliriz. Yoksa ben Karadenizliyim.
* Türkiye’de rap denince İstanbul, hatta Bağcılar gibi bazı spesifik yerlerin adı geçiyor. Senin çıktığın Samsun’daki rap arenası nasıl?
- Samsun’da rap ortamı tabii ki vardı. Konserler olurdu. Hiçbir beklentimiz olmadan kovalıyorduk. Hâlâ Samsun’da çok yetenekli arkadaşlarımız var. Buradan selam olsun hepsine.
* Müziğe ilgin nasıl başladı?
- Lise yıllarında. Amatör bir şekilde kayıtlar alıyorduk. Çalışarak çıkardığımız harçlıklarımızı stüdyolarda harcıyorduk. Şimdi karşılığını alıyoruz.
* Ünlü olmadan önce müzik şirketlerine çok başvurmuşsun ama hiç sonuç alamamışsın. Sonra tebrik mesajları atmışlar. Bugün dönüp bakınca ne hissediyorsun, “Yendim sizi” mi?
- Hayır, çünkü şirketlerle yarışta değilim. Onlar para kazanmak için varlar. Ben sanatçıyım. Şirketler bana benim kadar inansalardı belki şu an ben pişman olacaktım. Ama keyfim yerinde.
* Sefo, isminin (Seyfullah Sağır) kısaltılmışı. Buna kendin mi karar verdin, yapımcın falan mı?
- Lise yıllarında arkadaşlarım Sefo diye seslenirdi, şarkı yapmaya başlayınca “Sefo” olsun dedim.
* Çok çekingen biri olduğun anlatılıyor. Peki şöhretle aran nasıl?
- Her ortama ayak uyduramayabiliyorum. Biraz ısınmam gerekiyor. Aslında o günkü ruh halime göre de değişiyor. Bazen çok rahatım, bazen heyecanlanıyorum.
İZDİHAM KAYGISIYLA REDDETTİLER
◊ Rap’çilerin şarkı söylerken Türkçeyi gereğinden fazla eğip büktükleri eleştirilerine ne diyorsun?
- Neremiz doğru ki? (Gülüyor)
◊ Bir sürü mecra var. TikTok ile bu kadar içli dışlı olmanın nedeni ne?
- Instagram’da daha aktifim ama TikTok videolarım daha çok etkileşim alıyor. Algoritması farklı, daha çok yeni kullanıcıya ulaşabiliyorsunuz.
◊ Bir okulda, teneffüste çalan şarkında çocukların dansı ve coşkusu viral oldu. Neler hissettin o videoyu izlediğinde? Konser isteğine MEB’den olumlu yanıt gelmişti. Ne oldu o konser?
- Sonrasında yüzlerce okuldan videolar, davetler geldi. Okul müdürü izdiham olacak kaygısıyla bizi reddetti, sağlık olsun. Çocukların gözlerinden öpüyorum.
◊ Bu arada senin okul ne durumda? Uluslararası ticaret okuyorsun. En son dört dersin kalmıştı.
- Okul umarım artık bu sene bitecek. Bitmezse tekrar deneyeceğim.
◊ Bir de şunu merak ediyorum hakkında: Film ve dizi izlemeyi becerememek ne demek? Uyuyakalıyormuşsun...
- Evet, gerçekten beceremiyorum. Uzun süre bir filme, diziye odaklanamıyorum. Uyuyakalıyorum. Garip ama böyle işte.
Dinleyici karşılığını verdi
* “Bilmem mi” ile Altın Kelebek’te “yılın şarkısı” ödülünü aldın. Bu ödül, 2018’de başlayan kısa kariyerinde ne ifade ediyor?
- Aslında 2018, ilk bandrollü yayın tarihim. 2013-2014’ten bu yana şarkı yazıyorum. Biz çalışıp güzel bir şarkı ortaya koyduk, dinleyiciler de karşılığını verdi. Çok mutluyum. Destekleyenlere ve Hürriyet ailesine teşekkür ediyorum.
Tolga Çam...
Modacı Tolga Çam esmiş gürlemiş: “Pazar tezgâhları gibi Instagram’da ürün satmaya çalışıp reklam alan herkesi siliyorum artık. Yeter, doymadınız paraya be! Aç sefil görünüyorsunuz hepiniz!”
Breh breh breh... Mangalda kül bırakmamış başarılı modacımız.
Yalnız şöyle bir sorun var: Tolga Çam’ın kıyafet tasarladığı ünlüler arasında Seda Sayan’dan Deniz Seki’ye, Linet’ten Demet Akalın’a, Hande Ünsal’dan Safiye Soyman’a sayısız ünlü var ve bazıları zaman zaman Instagram hesaplarını tanıtım için kullanabiliyor.
Bu sözler onlar için de geçerli mi? Onları da takipten çıkacak mı?
Sadece Türkiye’de olur
Denizli’de ehliyet sınavında kopya çeken dört kişi yakalandı.
Ele geçirilen cihazlar şöyle:
17 bağlantı kablosu, 14 pil, 15 kamera ve kamera aparatı, 5 kablosuz ağ, 6 kulaklık, 6 GPS cihazı, 7 kumaş parçası, 6 düğme, 2 cep telefonu ve SİM kartlar.
Arkadaş, bu düzeneği kurana kadar 4-5 saat sınava çalışsaydınız ya.
Takıntılı hayranın sporu
Aleyna Tilki’nin sitesine giren takıntılı hayranı Muhammed Erkam A. ifadesinde sitenin jiletli tellerini “pencak silat” sporu yaptığı için aşabildiğini söyledi.
Nedir bu pencak silat diye merak ettim.
Endonezya, Malezya, Vietnam gibi ülkelerde uygulanan bir savaş sanatıymış.
Dövüş sırasında çeşitli duruş ve hareketleri dönüşümlü kullanarak rakibi ekarte etmeye yarıyormuş.
Yapanlara da “pensilat” denirmiş.
Aleyna’ya hakikaten geçmiş olsun.
Beşinciliğe yükseldik
Bu kış bitmeyecek galiba. Zaten sadece mart 3 ay sürdü. Kardan sonra şimdi de bütün Türkiye’de sağanaklar var.
Güzel yanı şu: Bu son yağışlarla İstanbul’un barajlarında güzel su zulalamış olduk.
Şu an itibarıyla yüzde 88.72 doluluk oranıyla 2017’yi de sollayıp son 10 yıl ortalamasında beşinciliğe yükseldik.