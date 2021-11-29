Bazı aşklar seri katil gibi her defasında gelip seni yine öldürüyor

Pandemide Fethiye’ye yerleşen Göksel de artık aramızda. “Köy evini kapattım, İstanbul’u ve iş hayatını çok özlemişim” diyor. Şehir kaçkınları arasında en dayanıklısı Özlem Tekin çıktı.
Önce Bodrum’a, oradan da 2018’de arazi satın aldığı Milas’a yerleşti biliyorsunuz.
Ne güttüğü küçükbaş hayvanlarından ne de günlük kıyafeti haline gelen şalvarından vazgeçiyor.
Sırf bu dirayetinden dolayı bile kocaman bir bravoyu hak ediyor.
Hülya neden böyle?
Araçları çamura saplanmıştı ama gelip geçenlerden kimse yardım etmiyordu.
Levent Çarşı, Çalıkuşu Sokak’ta açılan Hill&Chill bir dünya mutfağı restoranı. Kapaklı tabakta kuru buz dumanıyla servis ettikleri kahveli et (150 lira), böğürtlen püresi ve cinle yaptıkları ‘Harika’ kokteyli (110 lira) gibi ürünleri var.
Kahveli et
Müşterilerin çoğunluğu Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka gibi ülkelerde yaşayan Türkler.
“Açılalı daha 1 ay olmadı. Nereden duyup da geliyorlar” derseniz bunun sebebi işletmeci Emre Altun. Kariyerini yurtdışında yaşayan Türkleri Türkiye’ye geldiklerinde ağırlamak üzerine kurmuş. Zaten Instagram’daki yaklaşık 50 bin takipçisinin yüzde 80’i de Avrupalı Türkler.
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Bu 250 kişilik restoranda haftanın 7 günü öğlen 12.00’den gece 3.00’e kadar onlara hizmet ediyorlar.
Hill&Chill’in ilginçliği bununla bitmiyor. Mekânın lobisine girdiğinizde sağ tarafta merdivenler görüyorsunuz. Bu merdivenlerden bir üst kata vardığınızda, karşınıza raflarında kitaplar dizili olan bir kütüphane çıkıyor. İttiğinizde, kütüphane kendi etrafında dönüyor ve 150 kişilik bir gece kulübüne açılıyor: Nommo. Siz girdikten sonra tekrar kapanıyor ve dışarısıyla bir alakanız kalmıyor. Giriş ücreti yok ama rezervasyonsuz müşteri alınmıyor.
Evvelsi gece Bursa... Hava kararmış. Eli bıçaklı bir adam genç kadını takip ediyor. Kadın evine gelince zili çalıyor, neyse ki hemen otomatiğe basılıyor da kendini içeri atıyor.
Katilin elinde bıçakla rahat rahat dolaşırken görüntüleri kamerada.
Verilmiş sadakası varmış.
Belki o otomatik biraz gecikse...
Sonu 2 yıl önce Ordu’da apartmanın girişinde katledilen balerin Ceren Özdemir gibi olacaktı.
Önceki gece İstanbul... Metroya binen eli bıçaklı bir adam, onlarca kişinin gözü önünde bir kadına ağza alınmayacak hakaretler edip bıçak sallıyor. Vagondaki kimse hiçbir şey yapamıyor. Belki korkuyorlar.
Korkmakta haklı da insanlar.
Ünlülerin dış görünüşünü, kılık kıyafetlerini konuşmak ayıp değil.
Zaten bunun için çıkmıyorlar mı arenaya?
Görünmek, medya ve sosyal medyada dönmek, bunun karşılığında da filmi varsa filmine, albümü varsa albümüne katkı olsun; sonra da reklamlar, sponsorluklar gelsin diye hepsi...
Yani ünlülüğe soyunmak demek, bütün bunlara baştan razı olmak demek aslında.
Sibel Can’ın son konserinde giydiği kırmızı kıyafeti de bu minvalde.
Ünlü şarkıcı kilolu bulundu, seçtiği kıyafetin o kiloya uygun olmadığı yazılıp çiziliyor.
Haftanın fon müziği:
“Türkan yok mu o Türkan / Yine öptürmedi dudaktan”...
Neden mi?
İlki, “Seviyorsan Git Ayrıl” adlı tiyatro.
Başrol oyuncusu İrfan Kangı, oyunun galasında rol icabı Selen Görgüzel’i öpmeden önce oyunu kesti ve...
Dönüp seyirciler arasındaki eşi Hamdi Alkan’dan izin istedi:
“Abi sıkıntı olmaz değil mi?”
◊ İtalya’da doğdun ama soyadın İngilizce. Babadan mı, eşten mi?
- İtalya’nın Vicenza şehrinde doğdum. Ama İtalyan vatandaşı değilim. Babam Amerikalı, annem Türk. Ondan dolayı. Hem Amerikan vatandaşıyım hem Türk.
◊ İlk konserini Avusturya Kültür Merkezi’nde 6 yaşında verdin. Klasik müzik mi, popüler müzik mi?
- Zor soru. Eğer Klasik Batı Müziği okumasaydım ve enstrümanımla profesyonel bir yere gelmeseydim bu kararı veremezdim. Ülkemde kemanı sevdirmek istediğim için popüler müziği seçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Bana en çok gelen sorulardan biri de neden orada kalmadığım... Nedeni, vatan hasreti. Saçlarım dökülmeye başladığında doktora gittim. Tüm kan sayımları yapıldı. Sonunda doktor bunun psikolojik vatan özlemi olduğunu söyledi.
◊ Bombay Filarmoni, Salzburg Üniversitesi Orkestrası gibi ekiplerde başkemancılık yaptın. Eğitim mi, yetenek mi?
- Yetenek olmadan eğitimin bir anlamı olamaz. Yetenekliysen de eğitimsiz bir yere kadar ilerleyebilirsin. O yüzden ikisi de şart.
◊ Keman çalmak mı, şarkı söylemek mi?
Yeni nesil’ ya da ‘modern meyhane’ lafı bundan 10 sene önce Asmalımescit’te açılan Safi ile girdi kent hayatımıza. Mey sponsorluğunda yapılan bu projede küçük dokunuşlarla yine geleneksel meyhane mezeleri servis edilecekti ama dekor biraz daha güncel, müzikler biraz daha popüler, ortam biraz daha ‘kadınlı’ olacaktı. Hatta siparişler bile tabletten veriliyordu. Tablet işi tutmadı, ‘daya mezeyi-ver müziği’ konsepti tuttu; yıllar içinde yer gök modern meyhane oldu.
Bunun geldiği son aşama Kuruçeşme’de yeni açılan Ena. İş öyle bir boyuta geldi ki meyhane demeye bin şahit lazım.
Dekor tamamen siyah. Ortam gece kulübü gibi loş. Tek parlayan şey aynalardan yansıyan aydınlatmalar. Üstü açılabiliyor. Pencerelerde fotoğraf gibi bir köprü manzarası. Önlerindeki pervazlar üstüne çıkılıp dans edilebilsin diye yarım metre genişliğinde.
150 kişilik Ena açılalı üç hafta olmasına rağmen cumartesi akşamı tıklım tıklım. Mekân biraz erken, 20.00 gibi hareketleniyor. Yaş ortalaması 25-45. Kılıklar meyhane: Kravatını gevşetmiş genç işinsanı da var, kazak içine gömlek giyen de... Müzik El Classico: Levrek marin, atom, Girit ezme, acılı ezme gibi mezelere önce Sezen’ler, Ajda’lar, Kayahan’lar eşlik ediyor.
Ena’da masaya levrek marin, atom, Girit ezme gibi mezeler geliyor.Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Siz ara sıcaklara geçerken Yaşar’lar, Çelik’ler, Tarkan’larla devam ediyor. Dört peynirli patlıcan tandır çok ilginç. Ara sıcaklardan sonra balık, tavuk ya da et. 23.00 gibi ana yemeğinizi de bitirdiğinizde DJ artık ‘Havam Yerinde, Oynamadan Duramam’a geçmiş oluyor.
Sonrasında siz güzelden anlar mısınız, yoksa Roma’yı da mı yakarsınız, peki bu asrın hatası mı olur? Kendi tercihiniz, keyfiniz...
Pazartesileri kapalı olan Ena’da çarşamba akşamları pop-arabesk repertuvarıyla Bade Derinöz, diğer gecelerse DJ çıkıyor. Fiks menü hafta içi 380, hafta sonu 440 lira.
Zaten doğal bir kadın.
Makyaj yaptırmak için bir güzellik merkezine gidiyor. Çıkışta “Bir fotoğrafınızı çekelim” diyorlar. Merkezin amacı da ünlü kişiyi sosyal medyada paylaşıp tanıtım yapmak.
Fakat çektikleri fotoğrafa öyle bir photoshop yapıyorlar ki, iki bambaşka kadın...
Sakallıoğlu isyan etti tabii: “Yaptığınız makyaja mı güvenmiyorsunuz? Madem shop yapacaktınız, neden makyaj yapıyorsunuz?”
Bazıları için bu hoş bir jest olabilir. “Sağ olsunlar, fotoğrafımı çok güzel yapıp beni öyle paylaşmışlar” diye düşünebilir. Ama bazıları için de bu şu anlama geliyor: “Biz güzelin ne olduğunu biliyoruz, e sen de güzel değilsin. O yüzden biraz düzelttik senin fotoğrafını...” Aslında bir çeşit hakaret. Yasemin Sakallıoğlu da böyle anlamakta son derece haklı.
Tarkan’ın sürpriz Mısır konseri
◊ Hayret ediyorum
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a 600 bin, bankaya 10 milyon borcu olmasına... Hâlâ da “Ayda 500 bin harcıyorum” diyor.
◊ Merak ediyorum
Boş taksiciler içeriden cep telefonlarını göstermeye başladı. “Bi Taksi’ye, Über’e gidiyorum” diye... Acaba kaçta kaçı doğrudur?
◊ Aşılanıyorum
Öğrenci görüntülerinin ardından Sefo’nun ortak konser teklifini Edis’in “Haydi kalk gidiyoruz” diye cevaplamasına... Gençlik aşısı gibiler.
◊ Sabırsızlanıyorum
Kanal D’nin fenomen dizisinde Kadir Şeker’e yapılan gönderme, “Yargı”yı birkaç başlıkta birden sosyal medyanın gündemine taşıdı.
Kadına şiddeti önleyeceğim derken hayatı kararan Kadir Şeker’in başına gelenler, o kadar sembol bir olay ki...
Sadece adalet, hakkaniyet gibi duygularımızı sarsmadı...
Aynı zamanda kitlelerin bakış açısını, davranış biçimini etkiledi.
Koca bir toplum travma yaşadı aslında:
Şiddet durumunda müdahale etmeli miyim, yoksa hiç karışmamalı mıyım?
Dizinin son bölümü işte bütün bunları aldı, tekrar önümüze getirdi.
Bambaşka bir hikâyeymiş gibi, Kadir Şeker vakasıyla tekrar yüzleşmeye bıraktı bizi.
◊ Üniversitedeyken harçlık için dövüşlere katılma, çalışmaktan sürmenaj geçirip bayılma... Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Benim hayatım hep aksiyon-macera. (Gülüyor)
◊ Babanız Türk, anneniz Amerikalı; dört erkek kardeşin en büyüğü olarak Colorado’da doğdunuz. Abi olmak bir avantaj mıydı, yoksa ailenin deney tahtası mı oluyorsunuz?
- İlk çocuk her zaman deney tahtası oluyor, yapacak bir şey yok. Ama abi olmak benim için öncelikle bir sorumluluk, hâlâ da öyle devam ediyor.
◊ Evde Türkçe mi konuşulurdu, İngilizce mi?
- Her iki dil de eşit oranda konuşulurdu. O da hâlâ öyle.
Açılalı daha bir ay olmasına rağmen canlı müzik mekânı Uluorta’nın farklı geceler için şimdiden farklı müdavimleri var. Mesela kadınlar daha Ayta’cı. Çiftler Rubato’cu...
Burası Etiler’deki eski Civanım. Hani şu yıllarca Utku’nun sahnesiyle özdeşleşen, mimarisi kabareye benzeyen dükkân... Sahnenin yeri değişmiş ama localar, tavandan sarkan aydınlatmalarla falan o hava hâlâ devam ediyor.
Salı 22.00... Sahnede Rubato’nun ön grubu Çiçek Kızlar... Programa ‘Ehlen ve Sehlen Dostlar’la başlayıp klasik meyhane şarkılarıyla devam ediyorlar. 150 kişilik salonda kadın kadına masalar ve gruplar da var ama çiftler ağırlıkta... Yaş ortalaması 30-45. Mini gece kıyafetiyle gelen de mevcut, daha sade görünen de... Ama topuklu olmazsa olmaz. Çoğunluk rakı masası. Zaten sahnedeki Çiçek Kızlar’a masalarda mercimek köftesi, atom, pilaki gibi, hepsi çok temel ama lezzetleri standart üstü meyhane mezeleri eşlik ediyor. Canlı müzik mekânlarında bu biraz zor yakalanır.
Yalnız, Rubato sahne almadan önce ara sıcak ve balık, tavuk, kırmızı et seçmeli ana yemek servisini de yapıp bitirmeleri lazım. Bu arada hiç ucuz sayılmaz. Fiks menü için kişi başı arka masalara 600, faça masalara 1.500 lira ödeniyor.
Salıları Rubato çıkıyor, cumartesi Günel Zeynalova, pazar Cevher... “En şamatalı hangisi geçiyor” diye sordum, tereddüt etmeden “Ayta Sözeri geceleri...” dediler. Hangi gün, kimin çıkacağını Instagram hesapları üzerinden duyuruyorlar.
Yemek servisinin ve çatal-bıçak seslerinin kesilmesiyle Rubato, iki tonmayster, bir klarnet, iki gitar, bir davul, bir bateri ve bir orgla sahneye çıkıyor. Ha bir de solist Özer Arkun’un çaldığı çello var...
Sarımsak sevmem, alerjim yok ama sarımsaklı çorbada kullanılan kepçeyle sarımsaksız çorba servis edilse anlayabiliyorum bazen.
Arkadaşım var, pul bibere hassas. Yediği yemekte bir çimdik olsa eli yüzü şişip davul gibi oluyor.
Siparişte özellikle belirtmemize rağmen, unutulduğu ya da kaktırılmaya çalışıldığı çok başımıza gelmiştir.
Herhalde “N’olacak canım, zaten az, o kadardan bir şey olmaz” diye düşünülüyor.
Yemeği internet üzerinden sipariş ediyorsanız daha da dağılıyor dikkatler.
Hadi bizimki damak tadı, alerji gibi ikincil meseleler. Peki ya sağlık?
Oyuncu Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin geçen yıl doğan kızları Müjgan’ın bir rahatsızlığı var.
Hikâyenin evveliyatını bir süre unutun. Olaydan sonra gelmeye devam eden açıklamaları da şimdilik bir kenara bırakalım.
Ama Feryal Gülman ve Kemal Gülman çiftinin yaşadığı son olay...
Değme Hollywood senaryolarına, tiyatro oyunlarına konu olacak cinsten değil mi?
Dünyada onca şehir, onca uçak varken...
Bir kadın, eşi ve onun sevgilisi...
Aynı uçağa, aynı sefere, bir de yan yana, aynı sıraya düşerler...
Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor ama o ihtimal hep var: Milyarda bir olacak bir tesadüf.
Hayatı mücadeleyle geçmiş. Köy Enstitüsü mezunu. Öğretmen oluyor. Ama kendini tiyatroya adıyor.
Aslında sinemayı hiç istemiyor. Gel gör ki paraya ihtiyacı olduğu için figüranlık yapmak zorunda kalıyor. Başrolden dayak yemek falan. Kim bilir ne ağır gelmiştir ona o idealist yıllarında.
Hababam’daki ‘Badi Ekrem’ tiplemesiyle patlıyor. Sonra Kemal Sunal’la “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Tosun Paşa”...
Artık ikinci adam değil, başrol olmasını teklif ediyorlar, orada da diretiyor. Canlandırdığı karakterlerin iyiye hizmet etmesi gibi bir derdi var. Uzun zamanlarını “doğru senaryo” bekleyerek boş geçirdiği oluyor.
Seyircinin o güne kadar alışıp benimsediği “üçkağıtçı” karakteriyle senede garanti beş-altı filmi varken, yapımcılara karşı gelerek riske giriyor. Yılların “üçkağıtçısı”, “Namuslu” filminde bir “namusluyu” oynuyor.
Çocuksuz bir bekâr olarak anlam veremiyorum tabii:
Kreş yokken bu çocuklar nasıl büyüyormuş?
Bu konuyla ilgili NG Araştırma’nın ilginç bir anketi ulaştı elime. Gözlemlerimi doğruluyor. Buna göre (küsuratları yuvarladım):
◊ Okulların yüz yüze eğitime geçmesinden genel anlamda yüzde 25 çok memnun, yüzde 33 memnun. Memnun olmayanlar yüzde 17 civarında.
◊ Ayrıntıya inildiğinde öğrencilerin yüzde 47’si memnun ya da çok memnun, velilerinse yüzde 70’i...
Yani veliler öğrencilerden daha mutlu!
◊ Okulların açılmasının korona vakalarını artıracağını düşünenler yüzde 76 ama yüzde 57 okulların tekrar kapanacağına ihtimal vermiyor.
Uğur Yücel’in tuhaf açıklaması
◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?
- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.
◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?
- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.
◊ Hayatın bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik-komedi mi?
- İçinde birçok duygu ve değişik disiplinler barındıran, şöyle uzun soluklu bir dizi daha uygun olurdu herhalde.
Yakışıklı, yetenekliydi Barış Akarsu. Kerim Tekin’le aynı kaderi paylaşacağını bilmeden okumuştu “Kar Beyazdır Ölüm”ü.
Tıpkı şarkının sahibi gibi trafik kazasında kaybetti hayatını.
Bodrum’da kendi doğum günü partisine giderken...
Onca sene geçmiş, insan hâlâ yakıştıramıyor, kabullenemiyor, isyan ediyor böylesi ölümlere.
“Keşke” diyorsunuz, “Birazcık daha yavaş sürseydi o arabayı.”
O anda yanlarına ışınlanıp “Dur oğlum, hiçbir şey kaçmıyor, bu kadar acele etme” demenin bir imkânı olsa keşke.
Böyle durumlarda “takdiri ilahi”den başka sığınacak limanı, tesellisi olmuyor insanın.
Galataport’un bir ucu Karaköy katlı otoparkında. Lüks The Peninsula oteli ve onun balo salonuyla başlıyor, sırasıyla İstanbul Modern, Kapalıçarşı adı verilen alışveriş bölgesi ve sonra da yeme-içme alanları yer alıyor. Diğer ucundaysa Deniz Ticaret Odası ve Mimar Sinan Üniversitesi var. Daha önce sivillerin giremediği 1.2 kilometrelik sahil şeridi şu anda boydan boya yürünebilir halde. Henüz kruvaziyer gemisi trafiği yok. Yoğunluk başlamadan manzaranın tadını çıkarın. Çünkü bir gemi yanaştığında yerden 3 metrelik kapaklar kalkacak.
Alışveriş merkezi ve yeme-içme alanlarında birçok mekân şimdiden hizmete girdi. Ama bu daha yarısı. Proje tamamlandığında bir bu kadar daha yeni mekân açılacak. Sahil boyunca Big Chef’s, Happy Moon’s, Cookshop, Kahve Dünyası, Mezzaluna, Populist, Nusr’et, Gina, Günaydın, Gizia Brasserie, Frankie, Balıkçı Sait, Liman Pastanesi sıralanıyor. Bu lüks markaların da en lüks segmentlerine yer verilmiş. Yalnız sinirlerinize hâkim olun, personelin eli kolu hâlâ yerli yerine oturmamış, hemen hepsinde servis çok yavaş.
Şu anda iki sergi gezilebilir halde. Biri, O2 Blok’taki ‘Monet & Friends’ dijital sanat sergisi. Diğeri G Blok’taki, Ara Güler’in ilk kez sergilenen karelerini de içeren ‘Denize İnen Yol’ fotoğraf sergisi. Her ikisi de ücretsiz. Binaların arasında kalan boşluklarda açık hava konser ve etkinlik alanları oluşturulmuş. Birine denk gelirseniz yürüyüşünüze canlı müzik de eşlik edecek. Tarihi Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han artık The Peninsula oteline ev sahipliği yapıyor. Tophane Saat Kulesi’yse restorasyondan sonra çok ‘yakışıklı’ olmuş.
Tüm Vandal şubelerinin kapısında break dance yapan bir tavşan heykeli oluyor.
VANDALLAR ŞEHRİ BASACAK!
Galataport’un yeniliklerinden biri de 15 Ocak’ta açılması planlanan Vandal. New York, Berlin, Rotterdam gibi şehirlerde şubeleri ve Madonna, Kate Moss, George Clooney gibi ünlü müdavimleri var.
Bazı aşklar seri katil gibi her defasında gelip seni yine öldürüyor
Parlak çocuk: 8 yaşında radyo sanatçısı. Çalışkan: Okulda üniversite birincisi. Yazar: Üç kitabı var. Müzisyen: Hem besteliyor hem söylüyor. Sezen Aksu hayranı. Çevreci: Kedisi Miko’dan pek çekiniyor. Obur: Mantı, balık, sütlü tatlı, Allah ne verdiyse. Feminist: Estetik baskısına karşı çıkıyor. Sadece biraz kocası köylü: Lafı dönüp dolaştırıp eşine getiriyor. İkilemli soruları bu hafta şarkıcı Aydilge yanıtlıyor.
◊ “Kalemimin Ucundaki Düşler”, “Bulimia Sokağı”, “Altın Aşk Vuruşu” kitaplarının yazarısın. Kartvizitinde tek bir hakkın olsa... Müzisyeni mi, yazarı mı kullanırdın?
- Müzisyen. Net.
◊ TRT Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı oldun. Sonra Başkent Üniversitesi’ni birincilikle bitirdin. Altın çocuk musun, hırs küpü mü?
- Bende hırs pek yok, ama altına benzetilmek de istemem. Ne zaman düşüp yükseleceğin belli olmaz çünkü.
◊ Şimdi bakınca, müzik için New York State University bursunu reddetmek... Pişmanlık mı, doğru karar mı?
- Doğru karar tabii ki. Paralel evrende edebiyat profesörü, Amerika’da daha prestijli ve zengin koşullarda yaşayan bir Aydilge vardır belki ama ben daha mutluyum ondan.
◊ Kariyerinde hangisi daha önemli: “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildiğin ilk albümün “Küçük Şarkı Evreni” mi, “Kiralık Aşk” dizisine yazdığın “Sen misin İlacım” şarkısı mı?
- Şöyle söyleyeyim, ikisinin de üzen ve sevindiren kısımları var...
◊ Hangisini söylemek daha zevkli: Kendi şarkıların mı, cover’lar mı?
- E kendi şarkılarımı.
Söz ve beste yazabildiğim için şükrediyorum ve müzik bana akmaya devam etsin diye, kalbimi temiz tutmaya çalışıyorum.
◊ Şöyle sorayım: “Takıntı” mı, “Sorma Ne Haldeyim” mi?
- “Sorma” efsane bir şarkı. Cover’ladığım için de çok gururluyum. Ama cevabım “Takıntı”.
◊ Sahnede hangi dekoltene daha çok güvenirsin: Göğüs mü, bacak mı?
- Olmayan göğüslerime güvenmem ne kadar akıllıca olurdu bilmiyorum. (Gülüyor)
Ama zaten bedenimden çok sesimi çıplak bırakmayı önemsiyorum.
◊ Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Evlenmeden önce melankolik bir arthouse filmi olurdu.
Eşimden sonra romantik komedi.
◊ Peki kim çekerdi: Hayranı olduğun Kurt Cobain mi, kemancı eşin Utku Barış Andaç mı?
- Utku başrolde olur! (Gülüyor) Ama çok sevdiğim Barış Yöş çekerse harika olur. “Kiralık Aşk”ın da yönetmeniydi.
◊ Greenpeace ile yaptığın çevre projeleriyle biliniyorsun. Tabiat ana bize... Kırgın mı, kızgın mı?
- Bence ikisi de değil. Çünkü biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Yok olup gidecek olan biziz. Doğa her zaman yaşamaya devam edecek. İnsan nesli silinse de o hep var olacak.
KÜÇÜK KEYİFLER
Alkol kullanmıyorum: Kola-balık-Ayvalık
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın: Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- Kırmızı et yemiyorum zaten. Oh bak, çok kolay vazgeçtim (Gülüyor).
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Denizi de ormanı da çok seviyorum. Ama kumsalda saatlerce güneşlenmek, beach’lerde, cuppa cuppa diye inleyen bir müzik eşliğinde kendini tavuk çevirme gibi kızartmak bana çok acayip geliyor.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Aydilge isimli birine sorulacak soru mu şimdi ah bu? (Gülüyor) Tabii ki ay.
◊ Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Alkol kullanmıyorum. Ama balık çok severim. O yüzden kola-balık-Ayvalık desem... Kabul mü? (Gülüyor)
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Hepsini çok seviyorum ama evdeki canımız Miko, kedi olduğu için şimdi ben kedi demezsem trip atar.
◊ Tekir mi, sarman mı?
- Miko tekir. O yüzden tekir. Dedim ya, trip...
ÖZEL MESELELER
Utangaç insanları çok severim
◊ 25 Haziran, Yengeç kadını... Nesi daha zor: Sık sık melankolik haller mi, zaman zaman güvenme güçlüğü mü?
- Melankolik hallerim zor. (Gülüyor) Ama hayatımdaki problemleri beni hiç umursamayan gökcisimlerine suç atarak çözmeye çalışmadığım için vallahi bilmiyorum Yengeç kadını nasıl bir şeydir.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar-yaz.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak. Utangaç insanları çok severim.
Eşimle ilk bir araya geldiğimizde de heyecanımızın yoğunluğundan sürekli gözlerimizi kaçırıyorduk. Sanki çok bakarsak, aşkın içine gömülüp çıkamayacakmışız gibi.
◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?
- İlk görüşte aşkım ben.
◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılan durduk yere sokmaz. Ama biliyor musun, yalan her zaman sokar...
◊ Minyonluğundan dolayı yapılan yorumlardan hangisi daha çok hoşuna gidiyor: Çıtıpıtı mı, çitlenbik mi?
- Çıtıpıtı galiba... (Gülüyor)
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Tabii ki Sezen Aksu. Yorumcu olmanın ötesinde söz yazarı ve besteci de olduğu için Sezen’in yeri daha özel. Sadece yorumlamıyor, daha önce ortada olmayan bir eser de yaratıyor. Kendime örnek aldığım en önemli isimlerden.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkının kötü bitmesi mi?
- Eskiden olsa, ne olursa olsun bir duyguyu yaşamış olmak, deneyimdir ve yaşanmamış bir hayattan daha iyidir derdim. Ama bazı aşklar seri katil gibi peşini bırakmıyor. Üstelik her defasında yine gelip seni öldürüyor.
◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Değişiyor o. Bazen tek başına, bazen omuz omuza...
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık.
Gelecek zaten gelecek aceleye hiiiç gerek yok
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Zorla güzellik değil, ancak zorbalık olur. Hatta sırf başkalarının güzel kalıbına uymak için takıntılı halde estetik ameliyat yaptırmak zorunda hissettirilen kadınlara yapılan da psikolojik zorbalık.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Para seni harcamaya başlarsa getirmez. O yüzden etrafta bir sürü zengin ama aynı zamanda beş paralık insan var.
◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Zenginsen, fiziksel çirkinliğini bile parayla dönüştürebilirsin. Ama ruhundaki çirkinliğe nasıl estetik yaptıracaksın, bence asıl onu düşünmek lazım.
◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Gelecek zaten gelecek. Acele etmeye hiiiç gerek yok.
◊ Az tanıdığın birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefonda konuşmayı hiç sevmiyorum. Hep sesli ya da yazılı mesaj atsak keşke.
◊ Önemli bir şeyi... Gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Hiç fark etmez.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir ama kimin hatrı için olduğu çok önemli...
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Ben de oburum. Ama boş konuşan insanlara karnım tok.
◊ 25 yaşına geri dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- 25 yaşına dönersem eşim yanımda olmaz ki...
POPÜLER ŞEYLER
Külkedisi’yle Pamuk Prenses’e sinirliyim
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Hayranı olduğun Dolores O’Riordan mı, Shirley Manson mı?
- Dolores benim en sevdiğim seslerden biri. Shirley Manson’dan çok daha fazla severim. Öldüğü zaman da çok kötü hissettim. Ama Shirley Manson, güçlü bir karakter olduğu için komşu olarak daha iyi ve yardımcı olurdu sanki.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- İkisine de çok sinirliyim. Beyaz atlı prensi bekleyip, edilgen bir şekilde kurtulmayı bekledikleri için... Artık biz kadınların bu ezik figürlere karnı tok.
◊ Kiminle düet güzel olurdu: Tina Turner mı, PJ Harvey mi?
- İkisi de şahane ama Tina Turner bir başka tabii.
◊ Türkiye’de rock’ın kralı kim: Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca. Çok seviyorum ya.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç Tatlıtuğ.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Ben buna Elçin Sangu desem...
◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz diyeceğim ama genel olarak stand up’a çok gülemiyorum.
◊ Peki Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?
- Aaa, Metin Akpınar...
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Nâzım Hikmet Ran mı, Orhan Veli Kanık mı?
- Orhan Veli.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç.
◊ Çaycı mısın, kahveci mi?
- Kolacı.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Kapadokya!
◊ Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Sütlü tatlı mı, şerbetli mi?
- Off! Kesinlikle sütlü!