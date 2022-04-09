Aydınlıkevler buluşması

“Aydınlıkevler” oyununun galası üç kuşak ünlüyü bir araya getirdi. Son 5-6 yıldır bu kadar çok ismin katıldığı bir lansman görmemiştim. Oturacak yer bulunamadığından Demet Akbağ’ın 12 kişilik özel davetlileri de salonun çeşitli yerlerine dağıldı.
* Demet Akbağ’ın oyunculuğu ve Yılmaz Erdoğan’ın kalemini yıllar sonra tekrar buluşturan “Aydınlıkevler” oyununun galası ve after party’si önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı. Salonu dolduran izleyiciler arasında neredeyse ünsüz isim yoktu: Metin Akpınar, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Leyla Alaton, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır, Nil Karaibrahimgil, Serdar Erener, Ali Sunal, Yonca Evcimik, Doğu Demirkol, Behzat Uygur...
* Böylece son 5-6 yılın en çok isim ağırlayan etkinliğine dönüştü gala. Üç kuşak ünlü bir aradaydı. Oyunda “Seninle Bir Dakika” şarkısı seslendirilen Semiha Yankı da oradaydı, internet fenomeni Burak Altındağ da. Kuliste eski toprak Metin Akpınar, kıdemli komedyenler Cem Yılmaz ve Ata Demirer de vardı mesela. Ex-Survivor’cılar, yeni oyuncular, kıdemli televizyoncular, popüler blogger’lar...
Eurovision’a katılan ilk isim Semiha Yankı, oyunu ‘kankam’ dediği doktor Semih İnce ile birlikte izledi.
* Salonda kimseye özel yer ayrılmadığı önceden duyurulmuştu. Bu da tatlı bir kargaşaya sebep oldu. Mesela Demet Akbağ’ın Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca gibi iş insanı ve sanatçı dostlarından oluşan 12 kişilik özel davetlisi yan yana oturtulamadı, salonun çeşitli yerlerine dağılmak zorunda kaldılar. Yine de kimse halinden şikâyetçi değildi.
* “Aydınlıkevler” oyunu, 1975’in Ankara’sında, yoksul bir semtte yaşanan mahalle hayatını ve komşuluk ilişkilerini konu alıyor. Sıradan insanların aşk, geçim mücadelesi, gençlik, yaşlılık gibi dertlerine Kıbrıs ambargosu, Cici Kızlar’ın “Ah Kalbim” şarkısı, Eurovision’a ilk katılışımız, sol hareketler gibi dönem vurguları eşlik ediyor.
* Oyunun lokomotifleri elbette Demet Akbağ ve Salih Bademci. Seyircinin en çok iltifat gösterdiği anlar, döner sahnede ayrı ayrı ve birlikte sergiledikleri sahneler. Ne “Bana Bir Şeyhler Oluyor”daki kadar absürt ne de “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü”deki gibi insanın boğazına yumruk gibi oturan bir duygusallık... Bu iki beklenti de yanlış olur.
Nikâh krizinde kim haklı?
7 Mayıs’ta Çağlar Ökten ile Prag’da evlenecek olan Seda Sayan’ın nikâhına Oğulcan Engin katılmayacak. Anne-oğul arasındaki bu krizde...
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Seda Sayan’ın müstakbel eşi kendisinden sadece 3 yaş büyük. Biri 87’li, diğeri 90’lı. Babası değil, arkadaşı olacak yaşta.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Bu devirde yaş farkı gibi şeylerin önemi kalmadı. Ona bakılırsa 59 yaşındaki Seda Sayan birçok 30’luktan genç gösteriyor.
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız oluyormuş, bu evliliği de sessiz sedasız halletmesini istemiş.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Nasıl “sessiz sedasız” evlensin? Kadının adı Seda. Her işinde olduğu gibi aşkı da bol volümlü, en yüksek perdeden...
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Miray Daner’le kendi ilişkisi, kendi evliliği konuşulurken iş döndü dolaştı Seda Sayan’a geldi. Anne resmen rol çalıyor.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Programlarında o kadar insanı evlendirdi, senelerdir “Gelin de gelin” diye inliyor ama Oğulcan’ın evleneceği falan yok.
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Bu işler ittirmeyle olmaz. Annesi gitti, Aleyna Tilki’ye bile gelinlik teklif etti. Oğulcan da “özel hayatıma karışma” resti çekti.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Parayı veren düdüğü çalar. Oğulcan’ın futbol kariyeri iyi gitmedi. Cihangir’de işlettiği Emily’s restoran iyi iş yapıyor ama orası da annesinin.
Aydınlıkevler buluşması
“Aydınlıkevler” oyununun galası üç kuşak ünlüyü bir araya getirdi. Son 5-6 yıldır bu kadar çok ismin katıldığı bir lansman görmemiştim. Oturacak yer bulunamadığından Demet Akbağ’ın 12 kişilik özel davetlileri de salonun çeşitli yerlerine dağıldı.
* Demet Akbağ’ın oyunculuğu ve Yılmaz Erdoğan’ın kalemini yıllar sonra tekrar buluşturan “Aydınlıkevler” oyununun galası ve after party’si önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı. Salonu dolduran izleyiciler arasında neredeyse ünsüz isim yoktu: Metin Akpınar, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Leyla Alaton, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır, Nil Karaibrahimgil, Serdar Erener, Ali Sunal, Yonca Evcimik, Doğu Demirkol, Behzat Uygur...
* Böylece son 5-6 yılın en çok isim ağırlayan etkinliğine dönüştü gala. Üç kuşak ünlü bir aradaydı. Oyunda “Seninle Bir Dakika” şarkısı seslendirilen Semiha Yankı da oradaydı, internet fenomeni Burak Altındağ da. Kuliste eski toprak Metin Akpınar, kıdemli komedyenler Cem Yılmaz ve Ata Demirer de vardı mesela. Ex-Survivor’cılar, yeni oyuncular, kıdemli televizyoncular, popüler blogger’lar...
Eurovision’a katılan ilk isim Semiha Yankı, oyunu ‘kankam’ dediği doktor Semih İnce ile birlikte izledi.
* Salonda kimseye özel yer ayrılmadığı önceden duyurulmuştu. Bu da tatlı bir kargaşaya sebep oldu. Mesela Demet Akbağ’ın Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca gibi iş insanı ve sanatçı dostlarından oluşan 12 kişilik özel davetlisi yan yana oturtulamadı, salonun çeşitli yerlerine dağılmak zorunda kaldılar. Yine de kimse halinden şikâyetçi değildi.
* “Aydınlıkevler” oyunu, 1975’in Ankara’sında, yoksul bir semtte yaşanan mahalle hayatını ve komşuluk ilişkilerini konu alıyor. Sıradan insanların aşk, geçim mücadelesi, gençlik, yaşlılık gibi dertlerine Kıbrıs ambargosu, Cici Kızlar’ın “Ah Kalbim” şarkısı, Eurovision’a ilk katılışımız, sol hareketler gibi dönem vurguları eşlik ediyor.
* Oyunun lokomotifleri elbette Demet Akbağ ve Salih Bademci. Seyircinin en çok iltifat gösterdiği anlar, döner sahnede ayrı ayrı ve birlikte sergiledikleri sahneler. Ne “Bana Bir Şeyhler Oluyor”daki kadar absürt ne de “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü”deki gibi insanın boğazına yumruk gibi oturan bir duygusallık... Bu iki beklenti de yanlış olur.
Nikâh krizinde kim haklı?
7 Mayıs’ta Çağlar Ökten ile Prag’da evlenecek olan Seda Sayan’ın nikâhına Oğulcan Engin katılmayacak. Anne-oğul arasındaki bu krizde...
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Seda Sayan’ın müstakbel eşi kendisinden sadece 3 yaş büyük. Biri 87’li, diğeri 90’lı. Babası değil, arkadaşı olacak yaşta.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Bu devirde yaş farkı gibi şeylerin önemi kalmadı. Ona bakılırsa 59 yaşındaki Seda Sayan birçok 30’luktan genç gösteriyor.
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız oluyormuş, bu evliliği de sessiz sedasız halletmesini istemiş.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Nasıl “sessiz sedasız” evlensin? Kadının adı Seda. Her işinde olduğu gibi aşkı da bol volümlü, en yüksek perdeden...
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Miray Daner’le kendi ilişkisi, kendi evliliği konuşulurken iş döndü dolaştı Seda Sayan’a geldi. Anne resmen rol çalıyor.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Programlarında o kadar insanı evlendirdi, senelerdir “Gelin de gelin” diye inliyor ama Oğulcan’ın evleneceği falan yok.
* OĞULCAN ENGİN HAKLI ÇÜNKÜ: Bu işler ittirmeyle olmaz. Annesi gitti, Aleyna Tilki’ye bile gelinlik teklif etti. Oğulcan da “özel hayatıma karışma” resti çekti.
* SEDA SAYAN HAKLI ÇÜNKÜ: Parayı veren düdüğü çalar. Oğulcan’ın futbol kariyeri iyi gitmedi. Cihangir’de işlettiği Emily’s restoran iyi iş yapıyor ama orası da annesinin.