Altın jüri seçimini yaptı

Jüride Yeşilçam efsanesi Ediz Hun da vardı. 84 yaşında bir çınar... 2 gün önce 84 yaşına basmış. 50. Pantene Altın Kelebek jüri toplantısında doğum günü sürprizimizi eksik etmedik tabii Ediz Hun’a.

Sürpriz pastayı görünce şaşkınlıktan şu sözler döküldü ağzından: “Hepinize minnet hislerimi ifade ediyorum. Mükemmel bir birliktelik yaşadık. Çok sevdiniz beni; sağ olun, var olun. Ben de sizleri çok sevdim. Bunu samimiyetle ifade etmek isterim...”





Öyle güzel bir an ki: Doğum günü pastasını üflerken bir eli, kadın komedyen Büşra Pekin’in elinde. Diğeri, müzisyen Sinan Akçıl’ın.

Ediz Hun’un hemen yanında bir başka efsane vardı: Şerif Sezer... “Yol”, “Hamam”, “Babam ve Oğlum” gibi filmler...

Sadece bu iki isim bile kendinizi jüri üyesi değil de sözlüye kalkmış öğrenci gibi hissetmenize yeter.

O yüzden ağzınızdan çıkan her lafa, yapacağınız her yoruma iki kat dikkat ediyorsunuz.

Sadece ben mi? Herkes öyle.

Müzik cephesinden Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Ozan Doğulu, Emre Altuğ, Demet Sağıroğlu ve yazarımız Ömür Gedik de...

Sinema cephesinden Selim Bayraktar, Nazlı Heptürk, Suna Keskin, Sema Ergenekon, Ebru Özkan ve son dönemin parlayan yıldızı Salih Bademci de...

Zaten ödüllere en güzel iltifatı da yine Büşra Pekin etti. Bir oylamada yayın yönetmenimiz Selim Akçin’in Mabel Matiz’den yana el kaldırdığını görünce, “Tarafsızlığın da bu kadarı! Geçen sene Altın Kelebek alamayınca eski ödülünü 5 liraya satışa çıkarmıştı” dedi.

Ama sanırım en büyük tartışma ‘yılın dizi çifti’ kategorisinde yaşandı. Çeşitli nedenlerle herkesin gönlü başka başka ikililerden yanaydı.

Benim talihsizliğim Sinan Akçıl ile yan yana düşmem oldu. Yaramaz oğlan çocukları gibi.

Dikkatinizi toplamanız imkânsız, durup durup espri patlatıyor.

Zaten toplantının sonunda da şöyle bir paylaşım yaptı:

“Altın Kelebek Ödülleri az önce belirlendi. Bu sene jüri olduğuma göre ödül yok demektir...”

Pasaport, bagaj, pasta!





Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Mısır dönüşü paparazziler tarafından havalimanında bir sürprizle karşılandı. Doğum günü olması vesilesiyle bir de mumlu pasta hazırlanmıştı Erçel’e. Tatil dönüşü çiftin keyifleri o kadar yerindeydi ki, Hakan Sabancı tek dilim pastanın mumları sönmesin diye elleriyle rüzgâr siperi yaptı, ünlü oyuncu da mumlara üfledi.

Muhabirler Erçel’e niye pasta almış, orasını çok anlamadım. İşleri bu değil ki.

Herhalde “televolevari” bir gırgır yapmak istediler. Peki Hande’nin aklında hangi pasta kalmıştır?

Havaalanındaki dilim pasta mı, Hakan Sabancı’nın baş başa tatilde ısmarladığı romantik pasta mı?

Peki bu kadar insan niçin bir araya toplandı

Toplandık, çünkü Pantene Altın Kelebek dünyanın en hassas, en adil ve dolayısıyla en zor seçme sistemlerinden birine sahip.

Önce halk, internet üzerinden o yılın en başarılı sanatçı ve işlerini belirliyor. Ortaya çıkan ilk 10 halk tarafından yine internet üzerinden ikinci kez oylanıyor.

En son aşamadaysa jüri, nihai sıralamayı belirliyor.

Jürinin sonuçlar üzerinde yüzde 30 etkisi var.

Jürideki herkes söz alıyor, sıralamanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini söylüyor.

Bu tartışmaların sonucunda jüri oylamasına geçiliyor.