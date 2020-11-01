19 bin liralık içki hesabı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Mamut Art Project 8 Kasım’a kadar Yapı Kredi bomontiada’da gezilebilir. Sadece 45 dakikanızı ayırarak acayip fikirlere ve yaratıcılıklara tanık olacaksınız. Pandemiden korkup gitmeyene etkinliğin sitesinden ve Instagram adresinden takip etme imkânı da var.

EN PAHALI ESER

‘İstila’, 2020

Yağmur Çalış’ın ‘İstila’sı. Bir geyik heykeli. İnsan egemenliğindeki doğada diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak ‘istilacı insan’ı taklit ederek mümkün olacağını savunuyor. Fiyatını hiç sormayın. Asıl mesele, bu ‘istilacı eser’i almaya kalkarsanız nereye sığdıracağınız...

EN UCUZ ESER

Organizasyonun en güzel yanı, doğrudan ‘üreticiden koleksiyonere’ olması. Genç sanatçıların eserleri halka açılıyor. Böylece bir sanat koleksiyoneri olmak istiyorsanız, işe küçük bütçelerle başlayabiliyorsunuz. Mesela Zeynep Aslanoba’nın kuklaları 1000’er lira.

EN DOĞRU ZİYARET SAATİ

Pandemi önlemleri nedeniyle herkes içeri küçük gruplar halinde alınıyor ve ziyaret 45 dakika kadar sürüyor. Benim şansıma mıydı bilmiyorum, sergiyi 14.00’te gezdim ve sanatçılardan dördüyle tanışma ve işlerinde ne anlatmak istediklerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Genç bir sanatçıyı heyecanla eserlerini anlatırken izlemek o kadar güzel ki...