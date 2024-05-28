Her sezon ayrı dert…

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Turizm profesyonellerinin ağzı kulaklarında.

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Gel gelelim ki birçok otelin içinde mini bir kaos var.

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Çünkü bazı departmanlarda çalışacak personeli mumla arasanız bulamıyorsunuz.

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Daha da kötüsü çalışanlar da bunun farkında.

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Bu kaos yöneticilerle çalışanlar arasındaki disiplini de alt üst etmiş durumda.

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Bu durum kime yansıyacak?

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Elbette ki misafire!

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Genel müdürler tehlikeyi görüyor.

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Zaten bu yüzden de rotayı yabancı çalışana çevirmişler.

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Ama o da ne?

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Bu seferde çalışma izni krizi patlak vermiş.

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Olay öyle bir boyuta gelmiş ki Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) topa girmiş.

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Ben de sorunun detaylarını Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu’na sordum.

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Hakan Bey de süssüz bir anlatımla madde madde her şeyi ortaya serdi:

EN FAZLA 15 GÜN OLMALI

“Personel sıkıntısı üst seviyede. Kat, meydan temizliği ve servis elemanı bulamıyoruz. Açığı kapatmak için yabancı çalışan getirmeye çalıştığımızda sürecin tamamlanması en az 2 ay sürüyor. Son dönemde çok fazla mantıksız retler de alıyoruz. Şubat ayında yaptığımız başvurular mayıs ayında tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu sürelerin kısaltılması için gerekli başvurular yapıldı. Bize göre bu süre en fazla 15 gün olmalı.

AVRUPA DA AYNI SORUNU YAŞIYOR

Şu da bir gerçek; gelişmiş ülkelerin hepsinde hizmet sektöründe sorun yaşanıyor. Avrupa şu anda Kırgızistan’dan, Polonya’dan, Ukrayna’dan personel çekiyor. Biz de aynı yöntemi kullanıyoruz. Ancak izin aşaması bizi çok zorluyor. Eğer bu konuda bir düzenleme yapılırsa hizmet kalitemizi artırmamıza yardımcı olur. Aksi halde yoğun sezon öncesi sorunumuz daha da derinleşecek.”

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Sorun daha da derinleşirse ne olur tahmin edemiyorum.

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Ancak ilgili bakanlıkların bu işi duymazdan, görmezden gelemeyeceği kesin.

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Çünkü turizm kalitesini etkileyen her sorun başka sektörlerin de canını yakar…





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KAMBOÇYA'YA DÖNMÜŞ

Aksu’da ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘deniz kaplumbağası yuvalama alanı’ olarak işaretlenen fakat buna rağmen kaçak çardakların işgali altında kalan Kumköy sahili, özgürlüğüne kavuşacakmış.

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Yetkililer söz vermiş!

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Bu kaçıncı söz hatırlamıyorum.

*

O yüzden emin olmak için Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ı aradım, sordum: “Çardakları gerçekten yıkacak mısınız?”

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Hakkını yiyemem İsa Bey eğip bükmeden konuştu ve şunları söyledi:

SEZONUN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ

“Kumköy sahili sadece bizim için değil tüm canlılar için çok önemli. Buna rağmen kaçaklarla ilgili bugüne kadar maalesef adım atılmamış. Burası resmen Kamboçya’ya dönmüş. Bunu görünce hemen harekete geçtik, gerekli tespitleri yapıp çardak sahiplerine resmi tebligatları yaptık. Turizm bölgelerindeki kaçak yapıları tek tek tespit ettik. Yıkımları hemen yapacaktık ama turizmciler işlemin sezon sonrası yapılması yönünde talepte bulundu. Şimdi sezonun bitmesini bekliyoruz.”

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Vallahi biz de bekliyoruz Başkan Bey.

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Umarım bu iş yine yılan hikâyesine dönmez…