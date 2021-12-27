AFFET BİZİ ASİYE

GÖZÜMÜZ aydın olsun. Antalya’nın kronik sorunu ‘hava kirliliği’ sıcaklık 10 derecenin altına düşünce tüm ihtişamıyla geri döndü.
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Hem de ne dönüş! Saat 18.30’dan sonra evinizin, arabanızın camını açıp nefes almak isteseniz resmen genziniz yanıyor.
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Bir tarafta kalitesiz kömür kokusu, diğer tarafta egzoz dumanı. Doğalgaza geçemeyen seralar deseniz maşallah kara tren bacası gibi.
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Devletin hava kalitesi izleme raporlarına bakıyorum maşallah havamız ‘mis’ gibi. Hiçbir sorun yok. 19 ilçenin 19’u yemyeşil.
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Alt Paleolitik Çağ’dan Roma Dönemi’ne uzanan zengin bir koleksiyonla dünyanın en önemli müzeleri arasında gösteriliyor.
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1988 yılında ‘Avrupa Konseyi Yılın Müzesi’ ödülünü almış. Ayrıca dünyaca ünlü ‘Yorgun Herkül’ heykeli de bu müzede sergileniyor.
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Antalya Müzesi’nin ne zaman konusu açılsa ziyaretçi sayıları tartışmaya açılır, “Bu kadar zengin bir müze daha fazla gündemde olmalı, daha fazla gezilmeli” diye hayıflanırız.
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Zaman zaman yeri tartışılır, zaman zaman alan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen ve depolarda bekleyen eserleri.
O yüzdendir ki eğitim hayatının büyük çoğunluğu devlet okullarında geçen biri olarak meslek liselerine hep mesafeli yaklaştım. Mesela kendi evladımı ilerde meslek lisesinde okutmak benim için ‘Z’ planında bile yoktu.
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Ne zaman kadar?
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni bizzat gidip görene kadar.
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Öncelikle şunu açık ve net ifade edeyim; bu yazıyı ne bir şahsı ne de bir kurumu parlatmak, göklere çıkarmak için yazmıyorum.
Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.
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Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.
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Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.
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O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.
Öğrendiğimiz bir şey daha var o da sağlık çalışanlarının yaşamın devamı için sundukları katkının büyüklüğü.
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Antalya pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Zaman zaman birtakım eleştirileri dile getirsek de özellikle sağlık kuruluşlarımızın gösterdiği refleksin övgüye değer olduğunu düşünüyorum.
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Neden mi? Çünkü kent genelindeki birçok hastane, salgının en üst noktaya çıktığı dönemlerde ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.
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Bu yoğunluklara rağmen hem pandemi süreci yönetildi hem de diğer poliklinikler ve acil ameliyatlar aksatılmadı.
KENTLERİN kendine özgü markalar yaratması hiç kolay değil. Öncelikle gerçekten markalaşacak ürünleriniz bulunması gerekiyor.
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Yani kalite ve özgünlük olmadan markalaşmak imkânsız. Tabii kalite ve özgünlük işin sadece başlangıç kısmı.
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Çünkü koruyamadığınız, tanıtamadığınız hiçbir ürün markalaşamaz. Sadece doğduğu sınırlar içinde yaşar ve ölür.
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Geçen hafta Afyonkarahisar’da Hürriyet Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 2 günlük ziyaretimde kısa gözlemler yapma fırsatım oldu.
ATA’nın alınmasına çocuklar gibi sevindiği Savarona saat 06.00’da Çekmece açıklarına demirledi.
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Atatürk, saat 15.30’da Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’la birlikte yata geçti.
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Çok hastaydı Gazi…
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Hatta, “Bu tekne yoksa benim mezarım mı olacak?” diye sormaktan kendini alamamıştı.
O kalbin içinde sanatı, tarihi, turizmi, mimariyi barındırır.
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Antalya’nın kalbi de Kalekapısı, Kaleiçi, Işıklar, Atatürk, Kâzım Özalp, Güllük, Caddesi’nde atar.
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Kentlisi, turisti mutlaka bu noktalardan geçer, bazen manzara seyreder, bazen alışveriş yapar.
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‘5 yıldızlı otelden çıkmıyor’ dediğimiz yabancı turistlerin bile mutlaka bir anısı vardır bu noktalarda.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
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Peki, ne var bu işte?
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Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
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Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
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Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
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Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
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Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
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Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
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Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
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Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
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18 Ocak 2021: Zehir akmış
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19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
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21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
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Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
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Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
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Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
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Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
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Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
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Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
Ne olacak bu proje içeriğinde?
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Cumhuriyetin 100’üncü yılı simge bir eserle taçlandırılacak. Bu eserin içinde hem cumhuriyet hem Antalya olacak.
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Simge deyince çoğumuzun aklına heykel geldi. Ama bu çalışma öyle dar kapsamlı değil. Zaten başvuru sürecindeki esneklik de herkesin bu projeye fikir sunması için hazırlanmış.
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Kısacası ATSO şunu diyor: “Cumhuriyet hepimizin. Yaş sınırı yok, meslek sınırı yok. Statü ayrımı yok. Hayal edin, fikrinizi gönderin Antalya dinamikleri de hayata geçirsin.
10 gün süren yangında yüzlerce fotoğraf önümden geçti. Dehşeti, afeti en iyi anlatan fotoğrafları seçip bazılarını 9 sütuna açarak gazete sayfalarına bastık. Ancak birçok kaliteli fotoğraf o sayfalara giremedi. Sadece zihnimizde kaldı.
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Ben böyle düşünürken telefonum çaldı. Arayan uzun yıllar birlikte mesai harcadığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Salih Uçar’dı, “Manavgat’ta çekilen fotoğrafları sergi haline getiriyoruz” dedi. Birden gözlerim parladı. Çünkü gelecekte hepimize ibret olacak o fotoğraflar bu sergi sayesinde sadece zihnimizde kalmayacaktı. Aslında bu kadar mutlu olmamın diğer bir nedeni de o yangında günlerce mesai harcayan arkadaşlarımın emeklerinin güzel bir proje ile tekrar hayat bulacak olmasıydı.
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24 bin kare fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün boyunca gezilebilecek. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
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Aslında bu sergi öyle sıradan olmayacak. Ben çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama Hürriyet’in uzman foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, yarınki köşe yazısında serginin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Unutmadan; sergide, Hürriyet sayfalarında yer alan fotoğraflar da gazete kupürü olarak yer alacak…
KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİLMİŞ
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
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Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
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Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
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Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
AFFET BİZİ ASİYE
25 Ekim 2021 tarihli köşe yazımda şöyle yazmıştım: “Geç kalmadan önlem alın.”
Ne için yazmıştım bu yazıyı?
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Antalya’da pitbull cinsi sahipli bir köpek 11 aylık Sadrettin Kaçar’ın kulağını ve yanağını koparmıştı.
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Saldırıdan sonra köpek sahibinin ifadesi alındı ve serbest bırakıldı.
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Peki, sonra ne yapıldı?
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Mesela yeni bir saldırı yaşanmaması için yetkili kurumlar ne önlem aldı?
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Kocaman bir hiç!
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Kimse tepkileri dikkate almadı, ateş düştüğü yeri yaktı.
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Sonra hepimiz Sadrettin bebeğin başına gelenleri unuttuk.
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Irk olarak çok güçlü ve kontrolü zor olan bu köpekler yine tasmasız, ağızlıksız sokaklarda, parklarda dolaştırılmaya başladı.
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Ve 23 Aralık’ta önümüze o dehşet verici görüntüler düştü!
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Gaziantep’te site bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
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Görüntüleri izlerken resmen kanım dondu!
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Bu ilk değildi ama ortada görüntü olunca bir şeylerin yanlış gittiğinin sonunda farkına varıldı.
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Varıldı ama maalesef Asiye için geç kalmıştık. Çünkü saldırıda vücudunun aldığı hasar ileri boyuttaydı.
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Yaşananlar toplumda o kadar büyük bir infial yarattı ki Türkiye’nin gündemi değişti.
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Bu sayede Asiye’nin yaşadıkları devletin en tepesine kadar ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat açıklama yaptı, “Bedelini ödeyeceksiniz” dedi.
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Şimdi Asiye Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’a emanet.
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Ömer hocayla ben de konuştum. Ekibiyle birlikte elinden ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
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Umarım Asiye’nin vücudundaki o yaralar cerrahi müdahalelerle iyileşir.
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Ruhunda açılan yaraların ise nasıl iyileşeceği konusunda inanın hiçbir fikrim yok!
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Keşke daha önceki saldırılardan sonra yerel kurumlar kulaklarının üzerine yatmasaydı.
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Keşke bu hayvanları sahiplenenler toplum sağlığı için önlemlerini alsaydı.
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Belki o zaman 4 yaşındaki Asiye bu saldırıya maruz kalmazdı.
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Evet, Asiye için geç kaldık! Ama başkaları için artık geç kalmayalım…
HÜRRİYET BULUŞTURDU
GEÇEN hafta Hürriyet öncülüğünde ‘Sağlık Turizmi Zirvesi’ni gerçekleştirdik.
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Son derece başarılı ve sonuç odaklı bir zirveydi.
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Turizmciler, sağlıkçılar, kamu kurumları ve özel firmalar sektörün dününü, bugününü, yarınını konuştu.
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Yerel yönetimler tam kadro zirvedeydi.
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Ankara ayağında ise Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya vardı.
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Hürriyet, kamu yararı bilinci ile tüm tarafları bir araya getirdi. Sorunları ve çözüm önerilerini gündeme taşıdı. Bundan sonrası ise sektör paydaşlarının kontrolünde.
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Umarım bu tür birliktelikler daha sık olur ve sorunlar çok daha hızlı biçimde çözülür.
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Çünkü önümüzde 10 milyar dolarlık bir pasta var…
‘AŞI’ KUYRUĞU TEDİRGİN EDİYOR
SON dönemde uzayan aşı kuyrukları nedeniyle çok fazla şikâyet alıyoruz. Özellikle mesai sonrası hastanelerde kuyruklar metrelerce uzuyor.
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Kuyruk uzayınca doğal olarak bekleme süresi de uzuyor.
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Tabii bir süre sonra ne maske ne de mesafe kalıyor!
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Yani sağlık için gidilen hastaneler, virüsün kaynağı haline gelmeye başladı.
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İl Sağlık Müdürlüğü’nün toplum sağlığı için vakit kaybetmeden yeni bir planlama yapacağını düşünüyorum.