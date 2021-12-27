AFFET BİZİ ASİYE

Türkiye’de meslek liselerinin zihnimizdeki karşılığı maalesef hiç iç acıcı değil. Bunu sadece okulların fiziki şartları için söylemiyorum. Eğitim kalitesi ve mezuniyet sonrası yaşananlar da karamsar düşüncelerin mimarları arasında.

O yüzdendir ki eğitim hayatının büyük çoğunluğu devlet okullarında geçen biri olarak meslek liselerine hep mesafeli yaklaştım. Mesela kendi evladımı ilerde meslek lisesinde okutmak benim için ‘Z’ planında bile yoktu.

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Ne zaman kadar?

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni bizzat gidip görene kadar.

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Öncelikle şunu açık ve net ifade edeyim; bu yazıyı ne bir şahsı ne de bir kurumu parlatmak, göklere çıkarmak için yazmıyorum.