Zeytinyağlı kuru dolma

Çok ince yemeklik doğranmış soğanı, 1 çay bardağı zeytinyağıyla birlikte geniş bir tencereye koyup orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin.
MALZEMELER
* 15 adet kuru biber, 15 adet kuru patlıcan
* 4 adet iri soğan
* 2 su bardağı baldo pirinç
* 1 çay kaşığı isot, tuz, karabiber
* 1 adet limonun suyu
* 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
* 1,5-2 su bardağı sıcak su
* 1 demet maydanoz ve dereotu
* 2 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Çok ince yemeklik doğranmış soğanı, 1 çay bardağı zeytinyağıyla birlikte geniş bir tencereye koyup orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin. Biber salçasını katın. Sıcak suda bekletip iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip, 5 dakika kadar kavurun. Tuz, isot, karabiber, pul biber, limon suyu ve nar ekşisini ilave edip karıştırın. Sıcak suyu ekleyip orta ısıda suyunu çekinceye dek 7-8 dakika pişirip ocaktan alın. Çok ince doğranmış maydanoz ve dereotunu katıp, karıştırın ve soğumaya bırakın. Öte yandan kuru biber ve patlıcanları (toplam 28 adet) kaynayan tuzlu suda 10 dakika, yumuşayıncaya dek haşlayıp, süzün.
Soğuyan iç harcından tatlı kaşığıyla alıp, biber ve patlıcanları doldurup geniş bir tencereye dizin. Üzerlerine, kalan 1 çay bardağı zeytinyağını gezdirip, dolmaların tam üzerine çıkacak kadar sıcak suyu tencerenin kenarından ekleyin. Bir porselen tabağı ters çevirip kapatın. Kapağını kapatıp, orta ısıda en az 45 dakika pişirip servise sunun.
PEYNİRLİ ÇANAKKALE TATLISI
MALZEMELER
Hamur için:
* 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
* Yarım çay bardağı sıvıyağ
* 1 adet yumurta
* 2 yemek kaşığı yoğurt
* 1 su bardağı şeker
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un
İç harcı için:
* 300-400 gr lor peyniri (veya tuzsuz peynir)
* 1 su bardağı reçel (ben portakal reçeli kullandım)
YAPILIŞI
Hamur için; yumuşak yağ, sıvıyağ, yoğurt ve şekeri derin bir kaba koyun. Kaşıkla ya da çatalla iyice çırpın. Vanilya ve kabartma tozunu katıp yine karıştırın. En son unu azar azar ilave edip, önce kaşıkla karıştırın, sonra elinizi daldırın. Çok yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru 4’e bölüp iri portakal büyüklüğünde 4 hamur hazırlayın. Bir tepsiye koyup streçle sarın ve derin dondurucuda en az 5-6 saat bekletin. 30-35 cm uzunluğundaki bir fırın kabına pişirme kâğıdı serin. Hamuru buzluktan çıkarıp 2 adedini rendenin iri gözüyle rendeleyip kalıbın altına yayın. Üzerine lor ve reçeli serpiştirin. En üste tekrar kalan 2 hamuru rendeleyip serpiştirin. Tamamen kapatmasına gerek yok, aralardan iç harcı görünebilir. Fırını 170 derece alt-üst ayara getirin, üzeri kızarıncaya dek 35-40 dakika pişirin.
Zeytinyağlı kuru dolma
Çok ince yemeklik doğranmış soğanı, 1 çay bardağı zeytinyağıyla birlikte geniş bir tencereye koyup orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin.
MALZEMELER
* 15 adet kuru biber, 15 adet kuru patlıcan
* 4 adet iri soğan
* 2 su bardağı baldo pirinç
* 1 çay kaşığı isot, tuz, karabiber
* 1 adet limonun suyu
* 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
* 1,5-2 su bardağı sıcak su
* 1 demet maydanoz ve dereotu
* 2 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Çok ince yemeklik doğranmış soğanı, 1 çay bardağı zeytinyağıyla birlikte geniş bir tencereye koyup orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin. Biber salçasını katın. Sıcak suda bekletip iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip, 5 dakika kadar kavurun. Tuz, isot, karabiber, pul biber, limon suyu ve nar ekşisini ilave edip karıştırın. Sıcak suyu ekleyip orta ısıda suyunu çekinceye dek 7-8 dakika pişirip ocaktan alın. Çok ince doğranmış maydanoz ve dereotunu katıp, karıştırın ve soğumaya bırakın. Öte yandan kuru biber ve patlıcanları (toplam 28 adet) kaynayan tuzlu suda 10 dakika, yumuşayıncaya dek haşlayıp, süzün.
Soğuyan iç harcından tatlı kaşığıyla alıp, biber ve patlıcanları doldurup geniş bir tencereye dizin. Üzerlerine, kalan 1 çay bardağı zeytinyağını gezdirip, dolmaların tam üzerine çıkacak kadar sıcak suyu tencerenin kenarından ekleyin. Bir porselen tabağı ters çevirip kapatın. Kapağını kapatıp, orta ısıda en az 45 dakika pişirip servise sunun.
PEYNİRLİ ÇANAKKALE TATLISI
MALZEMELER
Hamur için:
* 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
* Yarım çay bardağı sıvıyağ
* 1 adet yumurta
* 2 yemek kaşığı yoğurt
* 1 su bardağı şeker
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un
İç harcı için:
* 300-400 gr lor peyniri (veya tuzsuz peynir)
* 1 su bardağı reçel (ben portakal reçeli kullandım)
YAPILIŞI
Hamur için; yumuşak yağ, sıvıyağ, yoğurt ve şekeri derin bir kaba koyun. Kaşıkla ya da çatalla iyice çırpın. Vanilya ve kabartma tozunu katıp yine karıştırın. En son unu azar azar ilave edip, önce kaşıkla karıştırın, sonra elinizi daldırın. Çok yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru 4’e bölüp iri portakal büyüklüğünde 4 hamur hazırlayın. Bir tepsiye koyup streçle sarın ve derin dondurucuda en az 5-6 saat bekletin. 30-35 cm uzunluğundaki bir fırın kabına pişirme kâğıdı serin. Hamuru buzluktan çıkarıp 2 adedini rendenin iri gözüyle rendeleyip kalıbın altına yayın. Üzerine lor ve reçeli serpiştirin. En üste tekrar kalan 2 hamuru rendeleyip serpiştirin. Tamamen kapatmasına gerek yok, aralardan iç harcı görünebilir. Fırını 170 derece alt-üst ayara getirin, üzeri kızarıncaya dek 35-40 dakika pişirin.