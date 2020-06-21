Yemekler karın, sofra düzeni göz doyurur

40 yıldır dostlarıma ve aileme sofralar hazırlarım. Bu sofralara dair ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü yemekler karınları, sofranıza kattığınız güzelliklerse gözleri doyurur.
Bir davet düzenlemek zor bir iştir. Acaba konuklar, yemeklerden memnun kalacak mı? Ya biri et yemiyorsa? Tatlıma koyduğum fındığa alerjisi olan çıkar mı? Düşünmeniz gereken birçok nokta var. Ancak bu hazırlıklar bir o kadar da mutluluk vericidir.
Çünkü bazen uzun zamandır görmediğiniz dostları bir araya topluyorsunuzdur o sofrada, bazen birlikte ve dayanışarak çoğaldığınız akrabalarınızı.
Konuklarınız kim olursa olsun, hepsine ayrı bir özenle hazırlık yaparsınız. En sevdikleri yemekleri pişirmeye çalışırsınız. Hepsi için sofranızı güzelleştirmenin yollarını ararsınız.
40 yıldır kurduğum sofralardan bilirim ki, güzel geçen davetlerin sırrı yemekler kadar basit ama bazı önemli püf noktalarında gizlidir.
Çünkü yemekler karınları, sofranıza kattığınız güzellikler ise gözleri doyurur.
İşte size bu güzellikleri arttırmak için birkaç ipucu...
Taze çiçekleri unutmayın
Kesenize uygun aldığınız yemek takımlarınızın yanı sıra düz renkli ve zarif masa örtüsüyle beraber sade bir sofra düzenlemeye çalışın. Tabaklarınızın sağına, çaprazlamasına dizdiğiniz su ve içecek bardaklarının hemen altına da varsa salata tabaklarınızı yerleştirin.
Peçete için en uygun yer, sofranın derli toplu gözükmesi bakımından, tabağın ortası. İsterseniz elinizle katlayın ya da şık bir peçete yüzüğü kullanın.
Masanın ortasına yüksek olmayan boyda bir vazoya veya yayvan bir kaba taze çiçek yerleştirip her iki yanına da mumlarınızı koyabilirsiniz.
Ancak masanın ortasına ne koyarsanız koyun, konuklarınızın birbirini görmesini engellemeyin! Tuzluk ve biberliklerinizi de orta kısmın en dış noktalarına yerleştirin.
Bu, size anlattığım en sade, en minimal ve en temel sofra düzeni. Kendi zevkinizi ve yaratıcılığınızı da kullanarak, başka hoşluklar da yapabilirsiniz.
Ama yine de ortalığı çok doldurmamaya çalışın. Bırakın sohbet ve kahkahalar sofrayı zenginleştirsin.
Yemeklere yerinizden ulaşmak
Şimdi de biraz masanın mizanseninden bahsetmek istiyorum.
Ben uzun yıllar, çeşit çeşit hazırladığım giriş ve zeytinyağlılarımı masanın ortasına dizmeye bayılıyordum.
Sevgili eşimin sadelik arz eden tüm muhalefetine rağmen, şimdi artık sistemimi kökten değiştirdim. Yine de aile büyüklerine, akrabalara böyle hazırlıyorum.
Çünkü herkes yemeklere göz hizasında bakmak ve yerinden kalkmadan tabağına servis etmek istiyor.
Hatta elden ele dolaştırmalar, becerikli birilerinin ayağa kalkıp kendi tabaklarına servis yapmasını beklemeler ve mutlaka ısrar istemeler, az yapmışsın, çok hazırlamışsın türünden spekülasyonlar halen devam ediyor.
Ana yemeğin servisi bizzat benden
Resmi misafirlerim varsa açık büfe düzeni kuruyorum. Uzun, dar bir büfe ya da masanın üzerine sade bir örtü seriyorum.
Üzerine zeytinyağlı, meze ve salataları diziyorum. Yanına tabakları, çatal bıçak ve bardakları diziyorum.
Şimdi gelelim masanın düzenine... Misafirlerimi önce yerlerine oturtuyorum.
Bu arada da kısa büfemin üzerine yemekleri diziyorum. Sonra onları, üst tabaklarıyla beraber açık büfenin önüne buyur ediyorum.
Biraz karmaşa, bazen şaşırtıcı bir kuyruğa girme becerisiyle konuklarım, zeytinyağlı giriş yemeklerini tabaklarına sıralayıp yerlerine oturuyorlar.
İkinci aşamada, bitiren ya da artık yemeyecekleri belli olanların üstteki tabaklarını toplayıp, eksik çatal bıçakları tamamlayıp, ana yemeğin servisini bizzat ben yapıyorum.
Ardından tatlıya geçiş arasında kısa bir mola alıyorum. Gerisi ister masa ister rahat koltuklarda içilen çay, kahve ve tatlı faslı; şahane sonuçlanan bir final sahnesi!
Jenerikte ise konuklar gözden kaybolana kadar sallanan eller ve ayakkabılarını hızla çıkarıp bacaklarını kanepeye uzatan bendenizin huzurlu bir yüz ifadesini görebilirsiniz.
Yemekler karın, sofra düzeni göz doyurur
40 yıldır dostlarıma ve aileme sofralar hazırlarım. Bu sofralara dair ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü yemekler karınları, sofranıza kattığınız güzelliklerse gözleri doyurur.
Bir davet düzenlemek zor bir iştir. Acaba konuklar, yemeklerden memnun kalacak mı? Ya biri et yemiyorsa? Tatlıma koyduğum fındığa alerjisi olan çıkar mı? Düşünmeniz gereken birçok nokta var. Ancak bu hazırlıklar bir o kadar da mutluluk vericidir.
Çünkü bazen uzun zamandır görmediğiniz dostları bir araya topluyorsunuzdur o sofrada, bazen birlikte ve dayanışarak çoğaldığınız akrabalarınızı.
Konuklarınız kim olursa olsun, hepsine ayrı bir özenle hazırlık yaparsınız. En sevdikleri yemekleri pişirmeye çalışırsınız. Hepsi için sofranızı güzelleştirmenin yollarını ararsınız.
40 yıldır kurduğum sofralardan bilirim ki, güzel geçen davetlerin sırrı yemekler kadar basit ama bazı önemli püf noktalarında gizlidir.
Çünkü yemekler karınları, sofranıza kattığınız güzellikler ise gözleri doyurur.
İşte size bu güzellikleri arttırmak için birkaç ipucu...
Taze çiçekleri unutmayın
Kesenize uygun aldığınız yemek takımlarınızın yanı sıra düz renkli ve zarif masa örtüsüyle beraber sade bir sofra düzenlemeye çalışın. Tabaklarınızın sağına, çaprazlamasına dizdiğiniz su ve içecek bardaklarının hemen altına da varsa salata tabaklarınızı yerleştirin.
Peçete için en uygun yer, sofranın derli toplu gözükmesi bakımından, tabağın ortası. İsterseniz elinizle katlayın ya da şık bir peçete yüzüğü kullanın.
Masanın ortasına yüksek olmayan boyda bir vazoya veya yayvan bir kaba taze çiçek yerleştirip her iki yanına da mumlarınızı koyabilirsiniz.
Ancak masanın ortasına ne koyarsanız koyun, konuklarınızın birbirini görmesini engellemeyin! Tuzluk ve biberliklerinizi de orta kısmın en dış noktalarına yerleştirin.
Bu, size anlattığım en sade, en minimal ve en temel sofra düzeni. Kendi zevkinizi ve yaratıcılığınızı da kullanarak, başka hoşluklar da yapabilirsiniz.
Ama yine de ortalığı çok doldurmamaya çalışın. Bırakın sohbet ve kahkahalar sofrayı zenginleştirsin.
Yemeklere yerinizden ulaşmak
Şimdi de biraz masanın mizanseninden bahsetmek istiyorum.
Ben uzun yıllar, çeşit çeşit hazırladığım giriş ve zeytinyağlılarımı masanın ortasına dizmeye bayılıyordum.
Sevgili eşimin sadelik arz eden tüm muhalefetine rağmen, şimdi artık sistemimi kökten değiştirdim. Yine de aile büyüklerine, akrabalara böyle hazırlıyorum.
Çünkü herkes yemeklere göz hizasında bakmak ve yerinden kalkmadan tabağına servis etmek istiyor.
Hatta elden ele dolaştırmalar, becerikli birilerinin ayağa kalkıp kendi tabaklarına servis yapmasını beklemeler ve mutlaka ısrar istemeler, az yapmışsın, çok hazırlamışsın türünden spekülasyonlar halen devam ediyor.
Ana yemeğin servisi bizzat benden
Resmi misafirlerim varsa açık büfe düzeni kuruyorum. Uzun, dar bir büfe ya da masanın üzerine sade bir örtü seriyorum.
Üzerine zeytinyağlı, meze ve salataları diziyorum. Yanına tabakları, çatal bıçak ve bardakları diziyorum.
Şimdi gelelim masanın düzenine... Misafirlerimi önce yerlerine oturtuyorum.
Bu arada da kısa büfemin üzerine yemekleri diziyorum. Sonra onları, üst tabaklarıyla beraber açık büfenin önüne buyur ediyorum.
Biraz karmaşa, bazen şaşırtıcı bir kuyruğa girme becerisiyle konuklarım, zeytinyağlı giriş yemeklerini tabaklarına sıralayıp yerlerine oturuyorlar.
İkinci aşamada, bitiren ya da artık yemeyecekleri belli olanların üstteki tabaklarını toplayıp, eksik çatal bıçakları tamamlayıp, ana yemeğin servisini bizzat ben yapıyorum.
Ardından tatlıya geçiş arasında kısa bir mola alıyorum. Gerisi ister masa ister rahat koltuklarda içilen çay, kahve ve tatlı faslı; şahane sonuçlanan bir final sahnesi!
Jenerikte ise konuklar gözden kaybolana kadar sallanan eller ve ayakkabılarını hızla çıkarıp bacaklarını kanepeye uzatan bendenizin huzurlu bir yüz ifadesini görebilirsiniz.