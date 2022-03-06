Mardin - Çöreğiyle, dolmasıyla...

Çayın yanında, fırından henüz çıkmış, mis gibi kokan, bol baharatlı bir çörek... Akşam yemeğindeyse biraz zahmetli ama bir o kadar lezzetli soğan dolması... Mardin mutfağından çok sevdiğim iki nefis tarif...
PASKALYA ÇÖREĞİ
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 1 paket instant maya
* 1 su bardağı toz şeker
* 1 çay bardağı ılık su * 530-570 gr un
* 1 su bardağı ılık süt * 3 yumurta
* 1 su bardağı sıvıyağ
* 1’er çay kaşığı toz karanfil, toz rezene, yenibahar, muskat, toz kakule, toz kişniş * 1 yemek kaşığı toz mahlep
* 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
* 3-4 yemek kaşığı süt
* 2 yumurtanın sarısı
* 1 su bardağı file badem
NASIL YAPARIM?
* Ilık su, maya ve toz şekeri derin bir kaba alın, çatalla karıştırın; mayanın aktive olması için 5 dakika bekletin.
* Süt, sıvıyağ ve tüm baharat çeşitlerini ilave edip iyice karıştırın. İçine yumurtaları kırın ve kaşık kaşık unu ekleyin. Her kaşık un ilavesinden sonra hamuru yoğurun. Kulak memesinden biraz daha sert ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç filmle kaplayın ve kabın üzerini bir bezle örtün.
* Oda sıcaklığında 3 saat kadar mayalandırın. Kabaran hamuru hafifçe unladığınız tezgâha alın ve kalın bir rulo haline getirin. 3 parçaya bölün, her bir parçayı tekrar 3’e bölün. Bu parçaları 1-1.5 santim kalınlığında ve 25-28 santim uzunluğunda yuvarlayın.
3 şeridi tepeden birleştirip saç örgüsü şeklinde örün. Diğer parçalar için de aynı işlemi gerçekleştirin.
* Çörekleri yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisi üzerine yerleştirin. Yumurta sarılarını sütle çırpın. Karışımı fırça yardımıyla çöreklerin üzerine sürüp file badem serpiştirin. Tepside bu şekilde yarım saat daha dinlendirin.
* Çörekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
SOĞAN DOLMASI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 1 kg beyaz soğan (oval şeklinde olanların kullanılmasını tavsiye ediyorum)
* 100 gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 4-5 su bardağı sıcak su
İç malzemesi için;
* 500 gr orta yağlı dana kıyma
* 1 su bardağı iri bulgur
* 1 su bardağı pirinç (yıkanmış)
* 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
* 1 tatlı kaşığı domates salçası
* 1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kişniş, yenibahar, kimyon
* 1 yemek kaşığı nar ekşisi (veya sumak ekşisi)
NASIL YAPARIM?
* Soğanların dış kabuklarını soyun. Tamamen ikiye bölmeyecek şekilde boylamasına derin kesikler atın. Daha sonra kaynayan bol tuzlu suda kaşıkla çevirerek haşlayın. Soğan pişip de katmanları açılmaya başladığında ocaktan alıp süzün. Katmanlarını yaprak yaprak çıkarıp soğuması için kenarda bekletin.
* İç harcı için kıymayı derin bir kaba aktarın. Üzerine maydanoz, pirinç, bulgur, salça, nar ekşisi, tuz ve baharat çeşitlerini ekleyip yoğurun. Yaprak yaprak ayırdığınız soğan parçalarının içine birer yemek kaşığı harç koyup rulo yapın. Ruloları avuçlarınız arasında iyice sıkın.
* Geniş bir tavada tereyağını eritin ve tatlı biber salçasını ekleyip karıştırın. Soğan dolmalarını yan yana ve üst üste dizin. Üzerlerine porselen bir tabak yerleştirin. * Tencerenin kenarlarından sıcak suyu akıtın ve orta ateşte yemek kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığında ateşin altını kısın ve soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişince ocaktan alın, sıcak servis yapın.
Mardin - Çöreğiyle, dolmasıyla...
Çayın yanında, fırından henüz çıkmış, mis gibi kokan, bol baharatlı bir çörek... Akşam yemeğindeyse biraz zahmetli ama bir o kadar lezzetli soğan dolması... Mardin mutfağından çok sevdiğim iki nefis tarif...
PASKALYA ÇÖREĞİ
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 1 paket instant maya
* 1 su bardağı toz şeker
* 1 çay bardağı ılık su * 530-570 gr un
* 1 su bardağı ılık süt * 3 yumurta
* 1 su bardağı sıvıyağ
* 1’er çay kaşığı toz karanfil, toz rezene, yenibahar, muskat, toz kakule, toz kişniş * 1 yemek kaşığı toz mahlep
* 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
* 3-4 yemek kaşığı süt
* 2 yumurtanın sarısı
* 1 su bardağı file badem
NASIL YAPARIM?
* Ilık su, maya ve toz şekeri derin bir kaba alın, çatalla karıştırın; mayanın aktive olması için 5 dakika bekletin.
* Süt, sıvıyağ ve tüm baharat çeşitlerini ilave edip iyice karıştırın. İçine yumurtaları kırın ve kaşık kaşık unu ekleyin. Her kaşık un ilavesinden sonra hamuru yoğurun. Kulak memesinden biraz daha sert ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç filmle kaplayın ve kabın üzerini bir bezle örtün.
* Oda sıcaklığında 3 saat kadar mayalandırın. Kabaran hamuru hafifçe unladığınız tezgâha alın ve kalın bir rulo haline getirin. 3 parçaya bölün, her bir parçayı tekrar 3’e bölün. Bu parçaları 1-1.5 santim kalınlığında ve 25-28 santim uzunluğunda yuvarlayın.
3 şeridi tepeden birleştirip saç örgüsü şeklinde örün. Diğer parçalar için de aynı işlemi gerçekleştirin.
* Çörekleri yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisi üzerine yerleştirin. Yumurta sarılarını sütle çırpın. Karışımı fırça yardımıyla çöreklerin üzerine sürüp file badem serpiştirin. Tepside bu şekilde yarım saat daha dinlendirin.
* Çörekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
SOĞAN DOLMASI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 1 kg beyaz soğan (oval şeklinde olanların kullanılmasını tavsiye ediyorum)
* 100 gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 4-5 su bardağı sıcak su
İç malzemesi için;
* 500 gr orta yağlı dana kıyma
* 1 su bardağı iri bulgur
* 1 su bardağı pirinç (yıkanmış)
* 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
* 1 tatlı kaşığı domates salçası
* 1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kişniş, yenibahar, kimyon
* 1 yemek kaşığı nar ekşisi (veya sumak ekşisi)
NASIL YAPARIM?
* Soğanların dış kabuklarını soyun. Tamamen ikiye bölmeyecek şekilde boylamasına derin kesikler atın. Daha sonra kaynayan bol tuzlu suda kaşıkla çevirerek haşlayın. Soğan pişip de katmanları açılmaya başladığında ocaktan alıp süzün. Katmanlarını yaprak yaprak çıkarıp soğuması için kenarda bekletin.
* İç harcı için kıymayı derin bir kaba aktarın. Üzerine maydanoz, pirinç, bulgur, salça, nar ekşisi, tuz ve baharat çeşitlerini ekleyip yoğurun. Yaprak yaprak ayırdığınız soğan parçalarının içine birer yemek kaşığı harç koyup rulo yapın. Ruloları avuçlarınız arasında iyice sıkın.
* Geniş bir tavada tereyağını eritin ve tatlı biber salçasını ekleyip karıştırın. Soğan dolmalarını yan yana ve üst üste dizin. Üzerlerine porselen bir tabak yerleştirin. * Tencerenin kenarlarından sıcak suyu akıtın ve orta ateşte yemek kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığında ateşin altını kısın ve soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişince ocaktan alın, sıcak servis yapın.