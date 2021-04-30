Malatya iftarı

Yüzlerce yıl birçok kültürü içinde barındıran kentin, mutfak kültürü de çok zengin.

En tanınmış yemeklerinden biri, kuşkusuz ciğer kebabı. Kibe mumbar, içliköfte, kaburga dolması, meftune... Etin özgün bir yeri var ama sadece etten ibaret değil. Sebzeler, tahıllar, salatalar da yaygın tüketiliyor. Etli sebze yemeklerinin yanı sıra meyveli et yemekleri de Diyarbakır’ın özgün lezzetlerinden. “Elma meftunesi”, “elma düzmesi”, “elma dolması”, “ayva aşı”, “erik aşı” gibi. Diyarbakır yemekleri genellikle ekşili ve acılı oluyor. Özellikle sumak ekşisi yemeklere lezzet veriyor. Diyarbakır ve yemek deyince unutulmayacak bir şey daha var: Karpuz. Yaz aylarını serinleten Diyarbakır karpuzu, Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor. Kentin sembolü olan karpuz, Diyarbakır’ın kültür, turizm ve tarım açısından tanıtımı için de önemli bir simge.

Telli duvaklı pilav

MALZEMELER

* 2 su bardağı pirinç

* 4 yemek kaşığı Riviera Zeytinyağı + 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal

* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz).

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