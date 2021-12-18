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Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Malatya... Bu mutfağın başrolü bulgur!
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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

Yazarın tüm yazıları

Malatya... Bu mutfağın başrolü bulgur!

18 Aralık 2021

40’ı bulgurlu olmak üzere 72 çeşit köftesi olan Malatya’nın ekşi erik kurusu ve bol ekşiyle yapılan köftesi özel bir tat. Şehrin, kuru kayısıyla yapılan tatlısı kasefeyi de deneyin.

ISPANAKLI EKŞİLİ KÖFTE

Malatya... Bu mutfağın başrolü bulgur

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

Bulgur köftesi için;

2 su bardağı köftelik ince bulgur

2 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 yumurta

4 yemek kaşığı un

Ayrıca;

1 su bardağı yeşil mercimek

1/2 su bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

1 demet ıspanak (sadece yaprakları kullanılacak)

1 iri boy kuru soğan

8-9 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu olabilir)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 adet ekşi erik kurusu (suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı tuz, pul biber

2 yemek kaşığı nar veya sumak ekşisi

NASIL YAPARIM?

Yeşil mercimeği yıkayıp sıcak suda 1 saat bekletin.

Köfte için derin bir kaba ince bulguru koyup, üzerine ılık suyu döküp 10 dakika bekletin. Daha sonra tuz, karabiber ve yumurtayı ekleyin. Azar azar unu da ilave ederek köfte harcı macun kıvamına gelinceye dek yoğurmaya başlayın. Aklınızda olsun; bulgur köftesi çok iyi yoğrulmazsa pişerken dağılabilir.

Köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, hafifçe un serpilmiş bir tepsinin içinde biriktirin.

Büyükçe bir tencereye zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğanları koyun.

Suyunu süzdüğünüz yeşil mercimeği ekleyin, orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Salçaları da ekleyip 5 dakika daha pişirin, sonra sıcak suyu ilave edin; ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca köfteleri, suda ıslattığınız ekşi erik kurularını ve haşlanmış nohudu ilave edip karıştırın. Tuz, baharat çeşitleri ve nar ekşisini katın; 15 dakika pişirin.

Yemeğe en son, yıkanmış ve ince doğranmış ıspanağı ilave edip 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın, servise sunun.

BİR ÖNERİ

Bu yemeğe, Malatya’nın meşhur erik pestilinden iki parmak kadar kesip katabilirsiniz, çok lezzet katar.

KASEFE (KABUK AŞI)

Malatya... Bu mutfağın başrolü bulgur

(2-4 kişilik)

NE LAZIM?

500 gr kuru kayısı

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Ayrıca;

100 gr tereyağı

1.5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

NASIL YAPARIM?

Kayısıları yıkayın, süzgeçte sularını iyice süzün.

Bir tencereye aldığınız kayısıların üzerine su ve şekeri koyun; kısık ateşte kayısılar iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Suyunu çekince ocaktan alın, bir servis tabağına aktarın.

Ufak bir tavaya tereyağını koyup eritin. Cevizleri de katıp sıcak sıcak kayısıların üzerine gezdirin, ılık olarak sunun. Üzerine Hindistan cevizi tozu çok yakışıyor.

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Diyarbakır gastronomi günleri

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

12 Aralık 2021
Bugünlerde göçmen kuşlar gibi neredeyse her gün Anadolu’nun bir şehrine gidiyorum. Bu seferki lezzet durağım Diyarbakır oldu. Bu güzel şehirde Mezopotamya Gurme ve Yerel Lezzetler Fuarı’na katıldım.

Mezopotamya Gurme ve Yerel Lezzetler Fuarı’na katılmak üzere Diyarbakır’a vardığımda, şehrin büyük bir kentsel dönüşüm inşaatıyla nasıl da değişip büyüdüğünü görmek beni çok şaşırttı. Şehir merkezine yakın üzüm bağları ve meyve bahçelerinin yerinde artık lüks siteler ve çok katlı apartmanlar yükseliyordu.
En son 2018 yılında bir TV çekimi için gittiğim Diyarbakır o kadar büyümüş, genişlemiş ki, bir ucu Elazığ’a bir ucu da Urfa’ya doğru uzanmıştı.
Neredeyse 9 bin yıllık tarihi boyunca Kuzey Mezopotamya’dan gelip geçen pek çok uygarlığın kültürel, dini ve ekonomi merkezi konumunda olan Diyarbakır, bugün artık bir turizm cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.
Şehri bir baştan diğer başa kuşatan dünyanın en uzun kalesiyle, süslü minareli asırlık camileri, şadırvanlı tarihi hanları, külhanlı hamamları, 10 gözlü meşhur köprüsü ve birçok inancı temsil eden kiliseleriyle ne kadar zengin bir geçmişi olduğunu gözler önüne seriyor.
Diyarbakır’da kaldığım otel sur içinde yani eski şehrin tam kalbindeydi. Karşımda burma kadayıfçı, yanında ciğerci, az ötede peynirci ve fırın, sokağı dönünce lahmacuncu, köşede baharatçı ve kahvemi içtiğim, 24 saat canlı müzik yayını yapan kafelerde şahane iki gün geçirdim.
“Bayram Çöreği – Diyarbakır Mutfağı” kitabının yazarı sevgili Nilhan Aras, şef Melih Demirel, Türev Uludağ ve rehberimiz Şervan Kemal’le çok hızlı bir lezzet keşif turuyla güne başladık.


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Bursa - Bu lezzetlere doyum olmaz!

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

11 Aralık 2021
Fırında pişen süt helvası... Mayalı hamurla hazırlanan, sebzeli ve kıymalı harcıyla dillere destan cantık... İskender, pideli köfte ve kestane şekeri gibi özel tatlara sahip Bursa’ya has bu iki tarifi de mutlaka deneyin.

SÜT HELVASI

(2-4 kişilik)

NE LAZIM?

* 1 su bardağı un * 2 yemek kaşığı irmik

* 150 gr tereyağı  * 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Şerbeti için;

*

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Antakya çarşı ve sokak yemekleri

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

5 Aralık 2021
Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Tanrıverdi’nin “Antakya Sokak Lezzetleri” kitabında şehrin gastronomisi yer alıyor. Tanrıverdi, çarşıda pişirilen, pazarda ve sokakta satılan yiyeceklerin mutfağı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.

Mehmet Özer’le Antakya Havalimanı’na iner inmez, bir rehber öğretmeni edası ve heyecanıyla anlatmaya başladım:

“Burası çok verimli Amik Ovası, karşıdaki dağlar ise Amanos Dağları. Şu karşıdaki tepede ise Belen ilçesi var. Hani et tavası çok ünlü olan yer. Akdeniz buraya çok yakın ama pazar günü Samandağ’a gidince göreceğiz. Ayrıca Vakıflı ve Hıdırlı Köyleri’ne de uğrayıp, tepeden Akdeniz’e bakarak bir Antakya kahvesi içeriz. Yarın da Uzun Çarşı’ya gidip künefe yeriz ama yolda Affan Kıraathanesi’ne uğrayıp dondurmalı haytalının da tadına bakarız. Ama şimdi oruk yemeğe Sultan Sofrası’na gideceğiz. Hani Habibi Neccar Camii var ya, tam onun karşısındaki ara sokakta. Sonra da kalacağımız Savon Otel’e geçeriz. Zaten yürüyerek 10 dakikamızı alır.”

Bir an durdum ve ben bile kendime şaşırdım. Ben aslında Antakya’yı avucumun içi gibi biliyormuşum. Hani sanırsınız ki ben burada doğdum, büyüdüm. Medeniyetler beşiği, farklı kültür ve inançların birlikte barış içinde yaşadığı Antakya’yı çok severim.

Muhteşem bir tarihe ve şahane bir mutfağa sahip oldukları konusunda hemfikiriz. Ancak bu güçlü mutfağı şekillendiren, zenginleştiren en önemli etkenlerden biri de, çarşıda pişirilen, pazarda, sokakta satılan yiyecek ve içeceklerdir. Çünkü yemek deyince Antakyalılar için akan sular durur ve zaman akmaz.

Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Tanrıverdi’nin “Antakya Sokak Lezzetleri” kitabını okurken anlatılanları hayalimde canlandırmak zor olmadı. Aradan 30-40 sene geçse bile, Antakya lokal ve karakteristik özelliklerini yine de muhafaza etmeyi başarmış kadim bir şehir.

Mehmet Bey, Antakya Uzun Çarşı’nın tam göbeğindeki Aile Dükkanı’nda geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarında pek çok lezzete tanıklık etmiş.

1960 ve 1990 yılları arasında, Antakya’daki çarşı ve sokak lezzetlerinin her birini hikayeleriyle anlatmış. Kimi zaman sevinçle, bazen de hüzünle anımsadığı o günleri Antakya gastronomi tarihinin en parlak zamanları olarak nitelendiriyor.

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Kahramanmaraş - Çeşidi bol bir mutfak

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

4 Aralık 2021
Maraş denince akla hemen ünlü dondurması geliyor ama bu şehrin oldukça zengin bir yemek kültürü var. Sıcak bir şeyler içmek isteyenlere pancarlı çorba, et sevenlere eli böğründeyi öneririm.

KIRMIZI PANCARLI ÇORBA

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

* 3 orta boy kırmızı pancar

* 2 su bardağı kırmızı mercimek

* 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

* 1 iri kuru soğan

*

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Muhteşem Gastromasa Konferansı

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

28 Kasım 2021
Gastromasa Konferansı sayesinde dünyadaki birçok yeniliğe imza atmış şeflerin konuşmalarını dinleyip yemeklerini görme şansına sahip oldum...

Bir restorana giderken öncelikli beklentiniz ne olabilir? Cevabını benim vermemi isterseniz şöyle ifade edebilirim:
“Elbette ki hijyenik bir ortamda, lezzeti, tadı, tuzu kıvamında bir yemek yemek isterim.”
Sonrasında da fiyat kalite dengesi, menü, atmosfer, çalınan müzikler, müşteri profili, servis elemanlarının yaklaşımı gibi pek çok özelliklere de dikkat ederiz.
Evet, dünyada gastronomi alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşanıyor ki bunlara kayıtsız kalmak mümkün olmuyor.
Adını giderek daha sık duyduğumuz Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü restoranlar ister istemez hepimizin ilgisini çekiyor.
Restoranlarına gidebilmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırılıyor, resim çektirmek için herkes sıraya giriyor. Sosyal medyalarının milyonlarca takipçisi sayesinde bir Hollywood ünlüsünden daha çok izleniyorlar.
Ünlü şeflerin ilham hikayesi 1970’lerde İspanya’nın kuzeyinde Bask Bölgesi’nde başlıyor.

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Sinop... Mutlu şehrin zengin tatları

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

27 Kasım 2021
Taze fasulye çorbası, kestane yemeği ve sirkeli pırasasıyla ünlü Sinop’un ‘nokul’u ve ‘banduma’sı da çok özel... Türkiye’nin en mutlu şehirleri listesinde başı çeken Sinop’a özgü bu iki lezzette başrolde ceviz var.

NOKUL

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

125 gr tereyağı

 1/2 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

4 su bardağı un

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Afyon’un meydan sofrası

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

21 Kasım 2021
“Soframızın adı meydan, kuranlara selam olsun,Mercimek ile bükmeyi, dürenlere selam olsun, Ağzı açık hamuraşı, kaymak, güllaç, elebaşı,Sofraya bir de arabaşı, sürenlere selam olsun,Kedi külümbe, höşmerim, keşkek, daha var mı derim, Misafir aldı payını, getirin maden suyunu.”

İbrahim Alimoğlu, şair ve işadamı. Yemek kültürüne ve mutfağına aşık bir Afyonlu. Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali’nin açılış töreninde okuduğu bu şiire, hepimiz kalpten alkışlarla karşılık verdik.
Afyon’a bu kez Isparta Havalimanı’ndan karayolu ile gittim. Etrafı seyretmeyi, ağaçları, tarlaları, yetişen ürünleri keşfetmeyi çok severim. Ne zaman ki Afyon il sınırına girdik, yol üstünde meşhur Afyon patates çuvallarını gördüm.
Leblebiciler, lokumcular, sucuk, dürüm ve sucuk dönerciler yan yana sıralanmıştı.
Gastro Afyon, çok geniş bir alanda kurulan çadırları, stantları, etkinlik ve yarışma alanlarıyla çok başarılı bir festivaldi.
Afyon’un ilçelerinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini, yemeklerini tanıttıkları çadırlar ise en çok ilgimi çekenler oldu. Bu çadırlarda aynı zamanda kadın kooperatiflerinin el emeği, göz nuru ürünleri de sergileniyordu.
Hocalar İlçesi’nin standında sergilediği darı hamursuzu, salt hamursuz, leblebili baklava, tuzlu höşmerim, guru aş, dağ eriği turşusu ve banban aşı da dedikleri cıbıl topalak yemek kültürümüzün zenginliğini anımsattı.


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Tavuk döneri evde yapmak mümkün!

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

20 Kasım 2021
Döner dendi mi bizde akan sular durur! Yapımı emek ve sabır ister, hele bir de güzelce pişirilmişse tadından yenmez. Bu geleneksel lezzeti evde de ekonomik ve pratik şekilde hazırlayabiliriz.

Bu geleneksel lezzeti evde de ekonomik ve pratik şekilde hazırlayabiliriz.

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

3 adet tavuk göğüs eti 

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük boy yeşil dolmalık biber 

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Uşak - Ziyafet sofralarına layık!

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

12 Kasım 2021
Ispanaklı, el açması börek; sıcakken üzerine serpilen beyazpeynirle demlenen kuskus pilavı... Uşak mutfağından bu iki tarifi deneyin.

DÖNDÜRME BÖREĞİ

(8-10 kişilik) 

NE LAZIM?

Hamuru için;

* 8 su bardağı un * 1 tatlı kaşığı tuz

* Aldığı kadar su

İç harcı için;

*

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Toprağın kadınları

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

7 Kasım 2021
Her kadının bir hayali vardır. Kendinize dokunun, ne istediğinizi bulun ve ısrarla peşinden koşun. Bu özlü sözün sahibi Bedriye Berber Engin, Bilecik’e bağlı Gölpazarı ilçesinin Kurşunlu Köyü’nde doğup, büyümüş.

Yaşadığı köyü bir kitaptan okuyup öğrendiği ‘Eko Turizm’ ile tanıştırıp köydeki kadınlarla beraber çalışıp, köyünü bir ‘eko köy’e dönüştürmeyi başarmış. Hamur açma atöyeleri, meyve toplama etkinlikleri, yürüyüş turları, tarım ürünleri satışı, ev pansiyonculuğu, bağ bozumu, tohum bankacılığı gibi pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor.
Elde edilen kazanç ile köydeki kadınlara da ek gelir sağlamayı başarmış.
İlkokul mezunu ama bugüne kadar binlerce kitap okuyarak 2013 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ‘sıradışı okur’ seçilmiş.
Yıllarca çobanlık ve pazarcılık yaptığını gururla anlatan Bedriye Hanım, aynı zamanda 40 yıllık usta bir traktör sürücüsü. Atalık tohumu çok önemsiyor ve onlara gözü gibi bakıyor. Tohumlarını balmumuyla kaplayıp, şişelere koyup toprak ve kerpiçten yapılan duvarların arasına gömüyor, çocuklarına miras olsun diye.
Bedriye Hanım şimdi de kiraz ağacı sahiplendirme projesini başlatarak, 374 kiraz ağacı sahiplendirmiş. Ağaçlar çiçek açınca sahipleri parasını ödüyor, meyve verince gelip topluyor ve arabasına koyup götürüyor.



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Konya: Kendinize bir ziyafet çekmek isterseniz...

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

6 Kasım 2021
Etli ekmek ve fırın kebabı gibi klasiklerin yanı sıra bölgenin zengin mutfağından lahana kapaması ve tutmaç çorbası da Konya’da çok seviliyor.

LAHANA KAPAMASI

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

1 adet orta boy lahana (çok sert olmasın)

1/2 su bardağı zeytinyağı (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)

Yeterince sıcak su

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Afyon... Hamur işinin çok sevildiği bir mutfak!

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

30 Ekim 2021
Haşhaş ve kimyonlu bir börekle eriştelerini kolay bir hamurla hazırlayabileceğimiz yeşil mercimekli bir çorba... Afyon’a özgü bu iki tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum.

Mercimekli börek (8-10 kişilik)

NE LAZIM?
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* 3 iri soğan
* 3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pulbiber
* 4 adet hazır yufka

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Adana’ya gelin ciğerimizi yiyin

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

24 Ekim 2021
“Coğrafya lezzettir” temasıyla yapılan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl en ilgi çekici gündemi “Atıksız Festival” olma iddiasıydı. Adana mutfağı ise yine çok lezzetliydi.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümüyle ilgili, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortaklaşa çalıştı.
Sevgili Ebru Baybara Demir’in önayak olduğu “atık yönetimi” projesi başarıyla tamamlandı. Böylece çöpe atılan gıdaların fazlalığına, gıdanın geleceğine, toprağın iyileştirilmesi konularında farkındalık yaratmaya çalışıldı.
Adana’ya her gidişimde, uçaktan inerken yüzüme çarpan kavurucu sıcak hava bana hep, gecesi serin Adana yaylalarını anımsatır.
Toros Dağları eteklerindeki Pozantı yaylaları, Adanalıların vazgeçilmezidir. Ancak bu kavurucu sıcaklık, aynı zamanda Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen binlerce bitki çeşitliliği için büyük önem taşır.
Bitkiler güneşin ışıklarıyla enerjilerini alıp, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin sularıyla da gelişir, büyür ve hayat bulur. Çukurova, kavun, karpuz, üzüm, her türlü narenciye, şeftali, salatalık, ıspanak, domates, bezelye, patlıcan, nohut, susam, pamuk, zeytin, nar gibi yüzlerce sebze, meyve ve tahıl üretimiyle Türkiye’nin en verimli ovalarından biridir.
İşte bu muhteşem sebze, meyve çeşitliliği tencerelerde buluşup yemeklere dönüşür ve Adana mutfağını bir şölen sofrasına çevirir.
Bu zenginliğin kaynağında, Çukurova coğrafyasının yanı sıra, tarihi 9 bin yıl öncesine giden onlarca medeniyetin, göçlerle gelen farklı etnik kökenli toplulukların da izlerini görmek mümkün.

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EDİRNE - Badem ezmesi evde de yapılır

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

23 Ekim 2021
Edirne’nin papaz yahnisi, mamzanası, ve ekşi köftesine de bayılırım ama asıl favorim, soğan yahnili börek... Bu böreği ve kente özgü ezmeyi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

SOĞANLI KENAR BÖREĞİ

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

Soğan yahnisi için;

* 6-7 orta boy kuru soğan
* 1 çay bardağı sıvıyağ veya zeytinyağı

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Konya'da yıldızların seyrettiği yemek

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

17 Ekim 2021
Türk mutfağının en romantik yemeğini Konya’da yedim. Bu yüzden ülkemizin yemek kültürüne yepyeni bir kategori eklemenin gururu ve mutluluğu içindeyim.

Evet, yanlış okumadınız. Yıldızların gece boyunca seyrettiği bu romantik yemeğin adı “Ekşili Kabak”. Konyalılar armut şeklindeki uzun et kabağını pişirdikten sonra gece boyunca toprak damda, yıldızların altında demlenmeye bırakıyorlar. Çünkü bu yemek dinlendikçe lezzetine lezzet katıyor. Ertesi gün üzeri, kadife çiçeklerin yapraklarıyla süslenip, servise sunuluyor.
Anadolu’nun pek çok yöresinde su kabağı, uzun kabak olarak da bilinen bu lezzetli kabak, et, nohut ve koruk ekşisiyle pişirilir. Yiyenler, “bu muhteşem yemeğin lezzetini anlatmaya gökteki yıldızlar bile yetmez” diyorlar. Ancak bu yemeği layıkıyla hazırlamak için en iyi malzemeleri bulup, mutlaka kalaylı bir bakır kapta pişirmek gerekiyor. Bu şahane bilgileri, Konya şehrinin yemek kültür elçisi olarak gördüğüm Harun Reşit Dönmez Bey anlattı. Sahibi olduğu Lokmahane Restoran, tarih ve kültür kokan geleneksel yemekleri yiyebileceğiniz en doğru adres.

Lokmahane restoranının sahibi Harun Reşit Dönmez ile hatıra fotoğrafı çektirdik.

Özellikle Anadolu Selçuklularının yemek kültüründen kalan, yerli kayısıyla yapılan etli kayısı yahnisi ve Konya ev mutfağının vazgeçilmezi olan terhun çorbasının lezzeti mükemmeldi. Benim tatlı tercihim ise ballı, cevizli höşmerim oldu.

GEÇMİŞİ 8 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip, tahıl ambarımız olarak da bilinen Konya’nın geçmişi 8 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.

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Kütahya - Denemeniz gereken iki tat

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

16 Ekim 2021
“Hayatta karnımı kandırmam, her gün ne yiyeyim diye plan yaparım” diyen insanların memleketi Kütahya’dan iki tarif paylaşıyorum. İnce bulgur ve tarhanayla hazırlanan sıkıcık çorbası ve kuru köfte... Bu köftenin alameti farikasıysa kurutulmuş yufka...

SIKICIK ÇORBASI

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

* 2 su bardağı ince bulgur * 1 su bardağı toz tarhana * 2 su bardağı sıcak su

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1/2 su bardağı un * 1 yemek kaşığı kuru nane * 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Çorba sosu için;

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İç Ege’ye farklı bir yolculuk

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

16 Ekim 2021
Arabayla giderken gözün alabildiğine uzanan bağlar karşısında insan şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemiyor. Manisa’ya çok gittiğim halde bir üzüm cenneti olan Alaşehir’e hiç yolum düşmemişti.



Bölgede Sultaniye başta olmak üzere yetişen üzümlerin büyük bir bölümü en çok yenilerek tüketiliyor, sirke, pekmez ve suma yapılıyormuş. Ancak İç Ege ya da Batı Anadolu aynı zamanda anasonun da yetiştiği yer. Bu ikili bir araya gelince tabii ki ilk akla gelenlerden biri de rakı oluyor.
Kısacası Alaşehir, rakı üretimi için de hammadde açısından çok önemli bir coğrafyada konumlanıyor. Tekel’in özelleşmesinden sonra Mey, 1995’te Alaşehir fabrikasını kurmuş.
Fabrika içinde, İnhisarlar İdaresi’nden günümüze uzanan 150 yıllık köklü bir geçmişin, deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan ‘Yenilikhane’ adını verdikleri inovasyon merkezi de bulunuyor.
Üniversitelerle ortak projeler yürütüyorlar.

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Hava, su ve toprak kirlendi

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

10 Ekim 2021
Annem, “Niye yemeklerimiz çocukluğumuzdaki gibi lezzetli değil, sebzeler artık çok tatsız” deyince hemen sözünü yapıştırırdı: “Evladım artık toprak, su, hava çok kirlendi. Hiçbir şey bizim zamanımızın tadında değil. Yine sizi doğal besledik ama Allah torunlarımın yardımcısı olsun...”

Annem, büyük bir felaket olarak depremi çok iyi bildirdi de gitgide artan sel felaketlerine, kasırgalara, büyük yangınlara bir türlü akıl erdiremezdi. Hele biz “Annecim küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kuraklık” dedikçe şaşkınlıkla yüzümüze bakardı. “Yoksa kızım kıyamet mi yaklaşıyor” derdi.

2019 yılı insanlık tarihinde yaşanmış olan en sıcak ikinci seneymiş. Şimdi ise daha da sıcak günler bizi bekliyor.
Dünya gitgide ısınıyor. Felaket habercisi gibi oldum ama bir diğer sorunumuz da her geçen gün artan dünya nüfusu.
Eh nüfus arttıkça gıdaya olan talep de yoğun bir biçimde artıyor.
Buna bir de, tarım alanlarının azalması, verimsizleşen toprak, her geçen gün artan su ihtiyacımızı katarsak, çözüm bekleyen problemlerimiz çoğalarak karşımıza çıkıyor.

Anadolu kadını atalık tohum yetiştiriyor

Peki, çözüm var mı ve geç kalmadan neler yapabiliriz?

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Kuzu etine çok yakışır!

Sahrap SOYSAL

Sahrap SOYSAL

9 Ekim 2021
Anadolu coğrafyasına en uyumlu meyvelerden biri armut! Türkiye’nin çoğu bölgesinde rahatça yetişir. Bugün genellikle tatlılarda kullanılsa da Osmanlı döneminde, yemeklerde de çokça yer aldığı bilinir...

ARMUTLU KUZU ETİ

(2-4 kişilik)

NE LAZIM?

* 500 gr kuşbaşı kuzu eti * 4 orta boy kuru soğan * 6 küçük ya da 3 büyük boy sert armut

* 2 yemek kaşığı tereyağı * 6 su bardağı ılık su

* 1 yemek kaşığı bal * 2 yemek kaşığı nar ekşisi * 2 çay kaşığı tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

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