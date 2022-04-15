İşkembe Çorbası

MALZEMELER
1.5 kg dana işkembe
3 litre su
1 tatlı kaşığı tane karabiber
Sosu için:
1 yemek kaşığı tepeleme un
2 su bardağı süt
1.5 litre sıcak su
100 gr tereyağı+3 yemek kaşığı zeytinyağı
6 diş dövülmüş sarımsak
1 kulplu çay bardağı üzüm sirkesi
2 çay kaşığı tuz, pul biber
YAPILIŞI
Küp doğrattığınız işkembeleri düdüklü tencerede 2 saat pişirin, iyice yumuşasın. Suyunu tamamen çekecektir.
Sosu için bir tencerede; yağlarla birlikte unu kavurup önce sütle açıp sıcak suyu katıp tuz ve pul biberi ilave edin.
Sürekli karıştırarak çorba suyunu kaynatıp işkembeleri katın. 10 dakika sonra sarımsaklı sirkeli sosu ekleyin ve 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
TAVUKLU PERDE PİLAVI – SİİRT
MALZEMELER
2 su bardağı basmati pirinç
1 adet tavuk göğüs eti (minik küp doğranmış)
100 gr tereyağı
1 adet orta boy kuru soğan (çok minik doğranmış)
1 adet havuç (minik küp doğranmış)
1 su bardağı bezelye
2 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
1 su bardağı kuru siyah erik (çekirdeksiz kuru üzüm de olabilir)
2 su bardağı sıcak su
Ayrıca:
2 adet hazır yufka
YAPILIŞI
Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin ve iyice yıkayıp süzün. Geniş bir tencereye yağın yarısını koyun, tereyağı eriyince soğanı ve tavukları katıp orta ateşte 5-6 dakika kavurun. Havuç, bezelye ve pirinci ekleyip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak suda 1 saat bekleyen erikleri yıkayıp ekleyin. Tuz ve baharatları katın, suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte suyunu çekinceye dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Bu arada, en az 22-25 cm çapındaki kapaklı derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını 1 yemek kaşığı yumuşak yağ ile iyice yağlayın. Birinci yufkayı, kenarları dışarı taşacak şekilde, buruşturarak yerleştirin. 2. yufkayı 4’e bölüp 2 parçasını da kabın dibine yerleştirin. Pilavı dökün, yufkaların kenarlarını üzerine toplayın. Kalan 2 parça yufkayı da en üste koyun, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip kalıbın kapağını kapatın.
Önceden ısınmış 200 dereceli fırında en az 35-40 dakika, yufka kızarıncaya dek pişirin. Çıkarın, kalıbı ters çevirip dilimleyerek servise sunun.
İşkembe Çorbası
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MALZEMELER
1.5 kg dana işkembe
3 litre su
1 tatlı kaşığı tane karabiber
Sosu için:
1 yemek kaşığı tepeleme un
2 su bardağı süt
1.5 litre sıcak su
100 gr tereyağı+3 yemek kaşığı zeytinyağı
6 diş dövülmüş sarımsak
1 kulplu çay bardağı üzüm sirkesi
2 çay kaşığı tuz, pul biber
YAPILIŞI
Küp doğrattığınız işkembeleri düdüklü tencerede 2 saat pişirin, iyice yumuşasın. Suyunu tamamen çekecektir.
Sosu için bir tencerede; yağlarla birlikte unu kavurup önce sütle açıp sıcak suyu katıp tuz ve pul biberi ilave edin.
Sürekli karıştırarak çorba suyunu kaynatıp işkembeleri katın. 10 dakika sonra sarımsaklı sirkeli sosu ekleyin ve 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
TAVUKLU PERDE PİLAVI – SİİRT
MALZEMELER
2 su bardağı basmati pirinç
1 adet tavuk göğüs eti (minik küp doğranmış)
100 gr tereyağı
1 adet orta boy kuru soğan (çok minik doğranmış)
1 adet havuç (minik küp doğranmış)
1 su bardağı bezelye
2 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
1 su bardağı kuru siyah erik (çekirdeksiz kuru üzüm de olabilir)
2 su bardağı sıcak su
Ayrıca:
2 adet hazır yufka
YAPILIŞI
Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin ve iyice yıkayıp süzün. Geniş bir tencereye yağın yarısını koyun, tereyağı eriyince soğanı ve tavukları katıp orta ateşte 5-6 dakika kavurun. Havuç, bezelye ve pirinci ekleyip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak suda 1 saat bekleyen erikleri yıkayıp ekleyin. Tuz ve baharatları katın, suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte suyunu çekinceye dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Bu arada, en az 22-25 cm çapındaki kapaklı derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını 1 yemek kaşığı yumuşak yağ ile iyice yağlayın. Birinci yufkayı, kenarları dışarı taşacak şekilde, buruşturarak yerleştirin. 2. yufkayı 4’e bölüp 2 parçasını da kabın dibine yerleştirin. Pilavı dökün, yufkaların kenarlarını üzerine toplayın. Kalan 2 parça yufkayı da en üste koyun, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip kalıbın kapağını kapatın.
Önceden ısınmış 200 dereceli fırında en az 35-40 dakika, yufka kızarıncaya dek pişirin. Çıkarın, kalıbı ters çevirip dilimleyerek servise sunun.