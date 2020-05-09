İftar-Mercimekli tavuklu elbasan

Yapılışı: Önce yeşil mercimeği iyice yıkayıp sıcak su içinde 1 saat kadar ıslatın.
Tavuğu 6 bardak suyla iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Tencereden tavuğu çıkarıp tavla zarı gibi çok incecik doğrayıp suyundan da 3 bardak ayırın. Bu arada 25 cm uzunluğunda ya da ölçüye uygun yuvarlak bir fırın kabına 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Soğanı yemeklik ince doğrayıp havucu rendenin iri gözüyle rendeleyin. Bir tavaya zeytinyağı soğan ve havucu koyup orta ısılı ateş üzerinde sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Sıcak suda bekleyip yumuşayan mercimeği süzüp içine ekleyin. Tüm malzemeleri 5 dakika daha kavurup tavuk suyunu katıp kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın. Şimdi sos için derin bir kabın içine yumurtaları kırıp yoğurdu, unu ve baharatları ilave edin. Tel çırpıcıyla iyice çırpın. Peyniri katıp kaşıkla karıştırın. Şimdi fırın kabının içine mercimekli harcı aktarın. Üzerine tavukları koyup karıştırın. En üste sosunuzu gezdirip 180 derece ısınmış fırında, üzeri kızarıncaya dek en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek salata yanında servise sunun.
Malzemeler
* 1 adet tavuk göğsü (tavuk incik de olur)
* 1 adet tavuk göğsü (tavuk incik de olur)
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet iri boy havuç
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
* 3 su bardağı tavuk suyu
Sos için:
* 2 su bardağı yoğurt (tepeleme)
* 2 adet yumurta
* 2 tatlı kaşığı un
* 1 çay kaşığı zerdeçal, kimyon, kekik, pul biber
* Varsa 1 su bardağı rende kaşar peyniri
Sahur
Ispanaklı lorlu pırtık böreği
Yapılışı:
Yumurtaları büyük ve derin bir kaba kırıp üzerine tuzu ekleyin, çatal yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Üzerine süt, zeytinyağı, lor peyniri, incecik kıyılmış ıspanak (sadece yeşil kısımlarını), incecik doğradığımız yeşil soğan, kabartma tozu, tuz, baharatları ekleyin. Yufkaları neredeyse kuşbaşı et gibi ufak ufak parçalayıp yumurtalı karışımın içine aktarın. Çatalla tüm malzemeleri iyice uzun uzun karıştırın. Yufkalar hamur gibi olacak. Bir kek kalıbını ya da 30 santimlik bir fırın kabını sıvıyağa batırdığınız fırçayla yağlayın. Hamuru kalıba aktarın. Fırını 200 dereceye ve alt-üst konuma getirip 5 dakika önceden ısıtın. Böreği fırında üzeri iyice kızarıncaya dek en az 50-60 dakika pişirin ve çıkarın. Hafif ılınınca dilimleyerek servise sunun.
Malzemeler
* 2 adet hazır yufka
* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
* 1 su bardağı süt
* 1 su bardağı dolusu lor peyniri
* 3 dal yeşil soğan
* 7-8 yaprak ıspanak (yaklaşık 100 gr)
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 1 paket kabartma tozu
İftar-Mercimekli tavuklu elbasan
Yapılışı: Önce yeşil mercimeği iyice yıkayıp sıcak su içinde 1 saat kadar ıslatın.
Tavuğu 6 bardak suyla iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Tencereden tavuğu çıkarıp tavla zarı gibi çok incecik doğrayıp suyundan da 3 bardak ayırın. Bu arada 25 cm uzunluğunda ya da ölçüye uygun yuvarlak bir fırın kabına 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Soğanı yemeklik ince doğrayıp havucu rendenin iri gözüyle rendeleyin. Bir tavaya zeytinyağı soğan ve havucu koyup orta ısılı ateş üzerinde sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Sıcak suda bekleyip yumuşayan mercimeği süzüp içine ekleyin. Tüm malzemeleri 5 dakika daha kavurup tavuk suyunu katıp kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın. Şimdi sos için derin bir kabın içine yumurtaları kırıp yoğurdu, unu ve baharatları ilave edin. Tel çırpıcıyla iyice çırpın. Peyniri katıp kaşıkla karıştırın. Şimdi fırın kabının içine mercimekli harcı aktarın. Üzerine tavukları koyup karıştırın. En üste sosunuzu gezdirip 180 derece ısınmış fırında, üzeri kızarıncaya dek en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek salata yanında servise sunun.
Malzemeler
* 1 adet tavuk göğsü (tavuk incik de olur)
* 1 adet tavuk göğsü (tavuk incik de olur)
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet iri boy havuç
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
* 3 su bardağı tavuk suyu
Sos için:
* 2 su bardağı yoğurt (tepeleme)
* 2 adet yumurta
* 2 tatlı kaşığı un
* 1 çay kaşığı zerdeçal, kimyon, kekik, pul biber
* Varsa 1 su bardağı rende kaşar peyniri
Sahur
Ispanaklı lorlu pırtık böreği
Yapılışı:
Yumurtaları büyük ve derin bir kaba kırıp üzerine tuzu ekleyin, çatal yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Üzerine süt, zeytinyağı, lor peyniri, incecik kıyılmış ıspanak (sadece yeşil kısımlarını), incecik doğradığımız yeşil soğan, kabartma tozu, tuz, baharatları ekleyin. Yufkaları neredeyse kuşbaşı et gibi ufak ufak parçalayıp yumurtalı karışımın içine aktarın. Çatalla tüm malzemeleri iyice uzun uzun karıştırın. Yufkalar hamur gibi olacak. Bir kek kalıbını ya da 30 santimlik bir fırın kabını sıvıyağa batırdığınız fırçayla yağlayın. Hamuru kalıba aktarın. Fırını 200 dereceye ve alt-üst konuma getirip 5 dakika önceden ısıtın. Böreği fırında üzeri iyice kızarıncaya dek en az 50-60 dakika pişirin ve çıkarın. Hafif ılınınca dilimleyerek servise sunun.
Malzemeler
* 2 adet hazır yufka
* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
* 1 su bardağı süt
* 1 su bardağı dolusu lor peyniri
* 3 dal yeşil soğan
* 7-8 yaprak ıspanak (yaklaşık 100 gr)
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 1 paket kabartma tozu