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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Çilekli sütlü revani

6 Mayıs 2020

Yapılışı: Hamur için derin bir kabın içine yumurtaları kırın.

Şekeri katıp mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Yağı, meyve suyunu ekleyip çırpmaya devam edin. Nişasta, buğday unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Oldukça koyu kıvamlı kek hamurunu büyük ve kenarları yüksek bir fırın kabına aktarın. (Ben 40 cm x 20 cm dikdörtgen bir fırın kabı kullanıyorum.)

Fırını 170 derece alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında 55-60 dakika, üzeri kızarıncaya dek pişirin. Fırından çıkarın ve ılınmasını bekleyip dilimleyin.

Şerbeti için:

Süt ve şekeri bir kâsede tel çırpıcıyla çırpıp şekeri eritin. Ilınan kekin üzerine sütü aktarın ve çekmesini bekleyin. Öte yandan bir tencereye vişne ya da portakal suyu, şeker ve nişastayı koyun. Kısık ateşte sık sık karıştırarak sosu kaynayıncaya dek pişirin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğutun. Sonra da revaninin üzerine bir spatulayla sürüp servise sunun.

İftar-Çilekli sütlü revani

MALZEMELER

Hamur için:

* 4 adet yumurta

* 3 su bardağı tozşeker (esmer şeker de kullanabilirsiniz)

* 1 su bardağı sıvı yağ

* Yarım su bardağı portakal suyu

* 1 adet portakalın kabuğunun rendesi

* 85 gr buğday veya mısır nişastası

* 230 gr buğday unu

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

* 4 su bardağı süt

* 1 su bardağı tozşeker

Vişneli sos için:

* 4 su bardağı vişne veya portakal suyu

* 4 yemek kaşığı tepeleme nişasta

* 3 yemek kaşığı tozşeker

SAHUR

Kıymalı ıspanaklı kömbe börek

YAPILIŞI:

İç harcı için:

Soğanları yemeklik incecik doğrayın. Ispanağın kök ve saplarını ayıklayıp yıkayın ve yine incecik doğrayın.

Zeytinyağını ve kıymayı bir tavada 5 dakika kavurun. Ocağın altını iyice açıp ıspanağı ilave edin ve sulanmaması için yüksek ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberi katıp soğumaya bırakın.

Sos için:

Su, un ve sıvıyağı büyük bir kâsede çırpın. Yufkalardan birini fırın tepsisine kenarları dışa taşacak şekilde serin. Üzerine unlu su karışımından yarım kepçe gezdirin. İkinci yufkayı üzerine buruşturarak serin. Tekrar yarım kepçe sos gezdirin ve kıymalı için yarısını serin. Üçüncü yufkayı buruşturarak serip üzerine sos gezdirin. Kıymalı için kalanını da serpiştirin. Son yufkayı yine buruşturarak serip en alttaki yufkanın uçlarını üzerine kapatın. Dilimleyin ve kalan unlu sosu gezdirip susam ya da çörekotunu serpin.

Isınmış 200 dereceli fırında 35 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp tekrar dilimleyin ve sıcak sıcak servise sunun.

İftar-Çilekli sütlü revani

MALZEMELER

* 4 adet hazır yufka

İç harcı için:

* 2 adet kuru soğan

* 250 gr kıyma

* 2 demet ıspanak

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sosu için:

* 3 su bardağı su

* 1.5 su bardağı un

* Yarım su bardağı sıvı yağ

* 3 yemek kaşığı susam

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