 İç Ege’ye farklı bir yolculuk

SIKICIK ÇORBASI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 su bardağı ince bulgur * 1 su bardağı toz tarhana * 2 su bardağı sıcak su
* 1 adet büyük boy kuru soğan
* 1/2 su bardağı un * 1 yemek kaşığı kuru nane * 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Çorba sosu için;
Annem, büyük bir felaket olarak depremi çok iyi bildirdi de gitgide artan sel felaketlerine, kasırgalara, büyük yangınlara bir türlü akıl erdiremezdi. Hele biz “Annecim küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kuraklık” dedikçe şaşkınlıkla yüzümüze bakardı. “Yoksa kızım kıyamet mi yaklaşıyor” derdi.
2019 yılı insanlık tarihinde yaşanmış olan en sıcak ikinci seneymiş. Şimdi ise daha da sıcak günler bizi bekliyor.
Dünya gitgide ısınıyor. Felaket habercisi gibi oldum ama bir diğer sorunumuz da her geçen gün artan dünya nüfusu.
Eh nüfus arttıkça gıdaya olan talep de yoğun bir biçimde artıyor.
Buna bir de, tarım alanlarının azalması, verimsizleşen toprak, her geçen gün artan su ihtiyacımızı katarsak, çözüm bekleyen problemlerimiz çoğalarak karşımıza çıkıyor.
Anadolu kadını atalık tohum yetiştiriyor
Peki, çözüm var mı ve geç kalmadan neler yapabiliriz?
ARMUTLU KUZU ETİ
(2-4 kişilik)
NE LAZIM?
* 500 gr kuşbaşı kuzu eti * 4 orta boy kuru soğan * 6 küçük ya da 3 büyük boy sert armut
* 2 yemek kaşığı tereyağı * 6 su bardağı ılık su
* 1 yemek kaşığı bal * 2 yemek kaşığı nar ekşisi * 2 çay kaşığı tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen “Gıdanı koru sofrana sahip çık” projesi kapsamında İzmir’e gittik. Gıdada kayıp ve israfla mücadele yapılmasını, toplumsal bilinç ve farkındalığın attırılmasını amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesini Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı yürütüyor.
Bu arada çok beğendiğim bir sloganları da var: “İhtiyacın kadar al, geleceğe çöp atma.” Uzmanların ifadesine göre tarladan toplanıp satış ve tüketim aşamasına gelen gıdalarımızın üçte biri israf olup çöpe atılıyor.
Sonuçta bu hem ekonomik bir kayba yol açmakta hem de çevre üzerinden olumsuz etkilere sebep olmakta. Neyse ki ülkemizde gıda israfı dünya ile kıyasladığımızda daha alt seviyelerde.
Ne mutlu ki Türk mutfağı atıksız kategorisinde çok iyi bir noktada. Çünkü bizim kültürümüzde arta kalan her yiyecek başka bir ürüne dönüşebiliyor. Kurutulur, konserve yapılıp kışa saklanır ya da her şey bir tencere yemeğinde buluşabilir.
Bu etkinlik kapsamında Gümüldür mandalinasıyla lokum, kolonya, reçel, komposto, tatlı ve mandalinalı erişte yapan kadın üreticilerle tanıştım. GÜMÖZ Kadın Kooperatifi’nin kadınlarının emeği, gücü ve motivasyonu beni çok duygulandırdı.
Her şeyi sapına kadar değerlendirmeliyiz
Hafif ezik, büzük, buruşmuş diye bir tek domatesi çöpe attığınızda, onu yetiştirmek için harcanan emek, su, gübre ve toprağı da çöpe atmış oluyorsunuz. Bir de üstüne ekonomik kayıp. Halbuki onu robotta çekip sos yapabilir, çorbaya katabilirsiniz.
ŞEHRİYELİ LİMON ÇORBASI (4-6 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 iri boy limon (Bodrum veya Çeşme limonunu öneririm)
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 2 litre su (10 su bardağı kadar)
- 2 çay kaşığı tuz
Kestirme için;
- 2 yumurtanın sarısı
Kapıdağ yarımadası, Balıkesir ilinin Erdek ilçesinin kurulduğu bir kara parçası. Benim içinse 1970 ve 1980’lerde Ankara’dan yaz kamplarına gittiğimiz bir tatil beldesidir.
Canlı müzik gruplarının çaldığı, en lezzetli mısırları yediğimiz bu eğlenceli çay bahçelerini çok severdim. Yıllar sonra bir manavdan mor renkli soğan alırken, yanındaki tabela dikkatimi çekmişti.
“Kapıdağ-Erdek soğanı” yazdığını görünce merak edip manava sormuştum. O da “Abla dünyanın en lezzetli balık salatası bu mor soğanla yapılır” demişti.
O gün bugündür, kabuğu koyu mor renkli olan Kapıdağ soğanını görünce hemen alırım. Kabuğu 6, 7, 8 katmanlı, soğan kısmının rengi kıpkırmızı ve sulu bir lezzete sahip bu soğanın tadına doyulmaz.
Yöresel ürünler ve coğrafi işaretler araştırma derneği YÜCİDER ve Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu’nun yayınladığı ansiklopedik bir dergide mor soğanın öyküsüne rastladım.
Çok sevdiğim bu soğanın coğrafi işaret almasını yani tescillenmesi ve markalaşmasını heyecanla okudum.
Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı’nın 2014 yılında, yol arkadaşım dediği 9 kadınla birlikte kurduğu Bereketli Eller Kooperatifi de mor soğanın ilham veren yolculuğunu başlatmış.
ETLİ MARUL SARMASI (4 kişilik)
NE LAZIM?
- 250-300 gr orta yağlı kıyma
- 25-30 marul yaprağı
- 1/2 demet maydanoz
- 2 orta boy kuru soğan
- 1 çay bardağı pirinç
ANUŞABUR (8-10 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- 12 su bardağı içme suyu
- 1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
- 20-22 kuru kayısı
- 2 su bardağı tozşeker
Üzeri için:
Anadolu mutfak gönüllüsü ve sevdalısı bir yemek yazarı olarak, mutfak kültürümüzle ilgili her kitabı dikkatlice okur, özenlice değerlendiririm. Bugüne değin elime geçen kitaplar arasında beni en çok etkileyen, heyecanlandıranlardan birisi de “Gelenekten Aşene’ye Karaman Mutfağı” kitabı oldu. Yazarı Rıza Duru, Karaman mutfak kültürünün tarihi yolculuğunu şiirler, maniler, deyişler ve hikayelerle aktarmış. Yaşanan göçlerin mutfaktaki yansımasını, sofralardaki kaynaşmasını sevgi ve hoşgörü diliyle anlatmış. Yani tam da Anadolu mutfak kültürümüze yakışır bir üslupla ifade etmiş. Geçmişine sahip çıkarak, geleceğe adım atan kültür mirası niteliğindeki bu kaynak kitapların sayısının artmasını çok isterim. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Bu muhteşem eserden kendi üslubumla derlediğim bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
Yüzyıllar boyunca, tarihe damgasını vuran onlarca medeniyete verimli topraklarıyla kucak açan Larende’nin, bugünkü bilinen ismi Karaman’dır. Birçok uygarlığın çekim merkezi haline gelen Karaman’ın Hititlerle başlayan konukseverliği, Frigler, Lidyalılar ile devam edip, Roma ve Bizans’a kadar uzanmıştır. Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 Malazgirt Savaşı’yla beraber Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği altında parlak günlerini yaşamaya devam ediyor. 13. yüzyılda ise uzun süren Karamanoğulları hakimiyetine giren Larende, artık başkent oluyor.
Ancak coğrafi ve stratejik konumu, karasal ve ılıman iklim çeşitliliği, sulak, verimli toprakları nedeniyle Karaman’ın göçleri hiç bitmiyor. Çünkü bu topraklar her zaman yeni konuklarına kucak açıyor.
OP KABAK DOLMASI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
650-750 gr top kabak
İç harcı için;
100 gr dana kıyma
1 kuru soğan (yemeklik doğranmış)
Çayın en yakın arkadaşı olan kahveyle ahbaplığımız, sohbetimiz çok daha eskilere dayanıyor. Ama çayı o kadar sevip, içselleştirmişiz ki sabah, öğle, akşam, gece yarısı bile içmeye devam ediyoruz.
Üstelik bardak bardak, teklifsizce, sürekli ve keyifle içiyoruz. Çayın uzmanlarına göre; Türk kahvaltı geleneğimizin zenginliği ve çeşitliliğinin en önemli etkenlerden biri çay kültürü. Benim gibi sabah kalkar kalkmaz çayla gözünü açanların sayısı eminim ki çoğunluktadır. Beyaz Ezine peyniri ve domates ikilisine tutkunsanız, çaysız asla sofraya oturmazsınız. “Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam” diyen çay aynı zamanda büyük küçük herkesin gönlünü fetheden bir halk içeceği.
Türkiye’nin ekonomik sorunlarının ilk defa masaya getirildiği İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde yapılmıştır. Yeni Türkiye’nin kalkınma planları, ülkenin dört bir yanından gelen 1135 delege ile konuşulup, bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.
İşte bu bildirgeye göre çay tarımının başlatılması önerilmiştir. Rize’de de ilk defa çay yetiştiriciliği başlamıştır.
LAZ BÖREĞİ
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
20 adet hazır baklavalık yufka
Kreması için
1 lt süt
1 su bardağı mısır nişastası
MERCİMEKLİ KABAK MAALE
(4 kişilik)
NE LAZIM?
4 adet orta boy kabak
2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
2 adet orta boy kuru soğan
2-3 adet orta boy domates
NOHUTLU KIYMALI AVUNYA MANTISI(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 adet hazır yufka
* 3 su bardağı haşlanmış nohut
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 250 gr orta yağlı dana kıyma
* 2 adet yeşil sivri biber
* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Güneydoğu Avrupa’nın parlayan yıldızı Sırbistan’ın, Kosova ve Saraybosna’yla sınır komşusu olan Novi Pazar, tarihi boyunca ticaret yolları üzerinde çok önemli bir kavşak noktası olmuş.
Marina Nicifarovic, Novi Pazar’da doğmuş, büyümüş Sırbistanlı bir arkadaşım. Uzun süredir beni Novi Pazar’a götürüp, arkadaşlarıyla tanıştırmayı ve kökleri yüzyıllar öncesine uzanan Müslüman Boşnak mutfağını göstermek istiyordu.
Marina’yla Belgrad’ta buluşup, 4 saatlik bir araba yolculuğuyla Novi Pazar’a ulaştık.
Yol boyunca kesintisiz süren yemyeşil bitki örtüsü nedeniyle gökyüzünü bile yeşil görüyorsunuz. Dağlardan fışkıran, derin vadilerden akan suların bolluğu göz kamaştırıcı.
Yükseklerdeki yayla evleri, meralarda serbest otlayan hayvanlar, evlerin dışına kurutulmak üzere asılmış biberler, renkli heybeli çobanlar, eşarp bağlamış kadınlar, bakkalda satılan tahta kaşıklar gibi birçok ayrıntı sizi şaşırtabilir. Sanki Karadeniz’de veya Ege Bölgesi’nde yolculuk yapıyormuş hissine kapılabilirsiniz.
Tüm aile, anne, baba, gelin, torun hep bir arada yaşardık. Ben 16 yaşında evlendim ve 17 yaşında anne oldum. Annemden, kayınvalidemden ve görümcemden masa düzeni ve yemek pişirmekle ilgili çok şey öğrendim...
Bu sözler, 1950’lerde Mardin’den İstanbul’a göç eden Süryani bir ailenin kızı olan Dilek Hanım’a ait. Bu topraklarda doğup büyüyen ama zorluklar nedeniyle yurtdışına göç eden Süryanilerin bir kısmı da İstanbul’a yerleşmiştir.
Ancak yüzlerle ifade edebileceğimiz ufak bir nüfus da Urfa, Mardin, Midyat, Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman’da kalmıştır.
Mezopotamya Ovası’nda yerleşik, kökenleri Asurlulara kadar giden, dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Süryani toplumunun muhteşem bir mutfağı vardır. Mezopotamya’nın bu kadim halkının, binlerce yıllık birikiminden gelen ve zenginleşen mutfak kültürü gelenekleri devam ediyor.
Ancak, Dilek Hanım çok emekli, çok işçilikli, çok zaman alan ve el oyalayan bu yemeklerin devam ettirilmeyeceği düşüncesinde.
Aynı coğrafyada yaşamamıza rağmen pek çoğumuzun varlığından bile haberdar olmadığı Süryanilerin mutfağı, aslında gizli kalmış bir kültür hazinesi gibi.
Evde pişen yemeklerin yanı sıra, dini inanç ve ibadet merkezleri olan manastırlarda, rahipler tarafından pişirilen yemeklerin de bu kültürde önemli bir yeri vardır.
Hitit dilinde “bal, şeker” anlamına gelen “melit, melid” kelimesinin zamanla Malatya’ya dönüşmesi efsanesi, tatlı dilli, konuksever Malatyalıların karakterlerini de çok iyi ifade ediyor.
44 numaralı il plakasının uğur getirdiğine inanan Malatyalılar, kendilerini “dört dörtlük” olarak tanımlıyor.
“Hayat çiçek açıyor” temasıyla düzenledikleri “Kayısı Çiçeği Festivali”nde de misafirlerini “44 kere maşallah” diyerek, 44 çeşit kahvaltı sofrasıyla ağırladılar.
Şehir planlaması açısından örnek gösterilecek kadar düzenli, estetik ve modern planlanmış bir şehir.
Geniş caddeleri, kilometrelerce uzayan parkları, doğa güzellikleri ve tarihsel birikiminin yanı sıra Malatya, çok önemli bir kavşak noktası.
Anadolu’nun ilk yerleşimlerinin doğduğu topraklar üzerinde kurulan Malatya, aynı zamanda pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmış.
Anadolu Selçukluları döneminde ise Doğu Anadolu’nun ticaret merkezi olmuş ve çok zenginleşmiş.
Malatya, baharda kayısı çiçeklerinin beyaza boyadığı, dünyanın en çok kayısı üreten şehri olarak da bilinir.
Bugün 97 yaşında olan kayınvalidem Hatice Soysal, Divriği Alatlı pilavını müthiş bir efor, dikkat, titizlik ve törenle pişirirdi. Et ayrı pişer ve pirince katılırken mutlaka yenibahar dövülürdü. “Pilavın ziyneti yenibahardır” derdi.
Pişerken sandalyesini ocağın önüne çeker ve saatlerce başında bekleyip, adeta yemekle pişerdi. Sonrasında bakır tencereyi üç kat sofra beziyle sarar ve bir baş köşeye oturtur, demlenmeye–dinlenmeye bırakırdı.
Bayramın 1’inci gününde herkes akşama yenilecek pilavın önünden, arkasından geçip, sabırsızlıkla pilavın demlenip, lezzetlenmesini beklerdi.
Bayram sofrasında baş köşeye oturtulan pilav tenceresinin etrafındaki sofra bezleri açılır ve tahta bir kaşıkla hafifçe alttan üste doğru karıştırılıp tabaklara koyulurdu. Sonuçta herkes çok lezzetli bir yemek yemenin mutluluğuyla neşeli sohbetler yapardı.
Bayramların yemek kültürümüzde de çok özel bir yeri vardır. Çünkü misafirle paylaşmak için yapılan bayram yemeklerinin hepsi Türk mutfak kültürünü de zenginleştirmiştir.
MALZEMELER
* 200-250 gr çiğ tel kadayıf
* 150 gr tereyağı
* 1 çay bardağı sıvı yağ
* 1 paket dil peyniri (250 gr)
* 2 yemek kaşığı pekmez
* 2 yemek kaşığı tahin
Şerbet için:
İç Ege’ye farklı bir yolculuk
Arabayla giderken gözün alabildiğine uzanan bağlar karşısında insan şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemiyor. Manisa’ya çok gittiğim halde bir üzüm cenneti olan Alaşehir’e hiç yolum düşmemişti.
Bölgede Sultaniye başta olmak üzere yetişen üzümlerin büyük bir bölümü en çok yenilerek tüketiliyor, sirke, pekmez ve suma yapılıyormuş. Ancak İç Ege ya da Batı Anadolu aynı zamanda anasonun da yetiştiği yer. Bu ikili bir araya gelince tabii ki ilk akla gelenlerden biri de rakı oluyor.
Kısacası Alaşehir, rakı üretimi için de hammadde açısından çok önemli bir coğrafyada konumlanıyor. Tekel’in özelleşmesinden sonra Mey, 1995’te Alaşehir fabrikasını kurmuş.
Fabrika içinde, İnhisarlar İdaresi’nden günümüze uzanan 150 yıllık köklü bir geçmişin, deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan ‘Yenilikhane’ adını verdikleri inovasyon merkezi de bulunuyor.
Üniversitelerle ortak projeler yürütüyorlar.
DUYUSAL ÇEMBER
Viski, şarap, bira gibi içki, kahve ve çikolata gibi gıda sektöründeki ürünler için yapılan duyusal çember araştırması rakıda ilk kez uygulanmış.
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Dr. Merve Darıcı, Mey|Diageo Kalite, Teknik ve İnovasyon Müdürleri Duygu Beypınar ve Koray Özcan, rakının aromatik dünyası ve duyusal çemberini tanımlamak üzere 2 yıl süren zorlu bir çalışma yapmışlar.
Bu çalışmayı anlatan makalenin dünyanın önde gelen hakemli gıda bilimi dergisi Foods’ta yayımlanmasıyla rakının duyusal çemberi uluslararası literatüre girerek bilimsel olarak tescil edilmiş. Bu aroma çarkını 24 Ekim’de Londra’da ‘master brewer’lara anlatacaklarmış.
Ayrıca duyusal sözlük oluşturulmuş, ki bunun gastronomi sektörüne de katkısı büyük.
Rakı bizim topraklarda bilinip seviliyor ama artık dünyaya açılması, tanınması da gerekiyor. Bu topraklara özgü 500 yıllık bir geleneği geleceğe aktarmak ve kültürünü geliştirmek tabii ki emek ve araştırma istiyor.
Sanıyorum şimdi sıra meze kültürüyle güçlü bir bağı olan rakının dünyada bilinirliğinin artmasına ve tanınmış restoranlara girmesine geldi.
Ki olacağına inanıyorum, birçok marka kraft çeşitler üretiyor, kalite çıtasını yükseltiyor...
Bağda akşam yemeği
Alaşehir seyahatinin en lezzetli bölümü, bölgenin en yüksek, tüm Alaşehir ovasını tepeden gören noktasında yer alan Tuanna Bağları’nın ortasında kurulan sofrada yediğimiz akşam yemeğiydi.
Son dönemin en yetenekli şeflerinden Alaf Restoran’ın kurucusu Murat Deniz Temel, “İç Ege’den Kıyı Ege’ye Teruar’ın Tadı” temalı bir menü tasarlamıştı. Ayvalık’tan Soma’ya, Aydın’dan Bafa’ya, Denizli’den Alaşehir’e uzanan coğrafyanın ürünlerini açık hava mutfağında tütsüleyerek, ızgara yaparak, ağır ateşte pişirerek sundu.Tire çamur peyniri dolgulu Denizli çıtır kale biberi, Bafa Gölü’nden yılan balığı füme, Eğirdir Gölü kereviti, Bafa Gölü çipura ile tuzda balık, Alaşehir kapama, horozlu keşkek ve soma helvası hem yaratıcı hem de rakıyla uyumu gözetilmiş yemeklerdi.
Adana, Antep, Antakya: Hangi mutfak?
Adana, Antakya ve Antep arasındaki en iyi mutfak yarışı bitecek gibi değil. Geçtiğimiz hafta sonu çok başarılı bir organizasyon olan Adana Lezzet Festivali sırasında bu konu tekrar gündeme geldi. Adanalılara göre kebabın altında ezilse de en rafine yemekler kendi kentlerinde. Antakyalılar, bölgenin çok kültürlü yapısını yansıtan yemeklerin kendi mutfaklarında olduğunu söylüyor. Antepliler ise her zamanki gibi nitelik ve nicelik birinciliğini kimseye bırakmak istemiyor.
Bana göre ise bu üç kente yarıştan çok işbirliği yakışacak. İsim annesi olduğum 3A Lezzet Rotası projesini hayata geçirirlerse üç şehir de cazibe merkezi haline gelebilir.
Şimdi tam zamanı
Antalya, Marmaris, Datça, Fethiye, Bodrum, Urla, Alaçatı, Cunda, Antalya, Adana, Mersin, Antakya...
Her biri sonbaharda çok daha güzel, huzurlu, sakin. Ama kıymetini bilmiyoruz. Oysa bu mevsimde fiyat kalite dengesi de makul sınırlara iniyor. Yazın kaosundan eser yok. Okul çağında çocuğu olmayanlar tatillerini ilkbahar ve sonbahar aylarına kaydırsalar, hem ülke turizmi hem de aile bütçeleri düzlüğe çıkar.
Kalabalıktı, pahalıydı diye şikâyet etmekten, mutsuz olmaktan da kurtuluruz...
Galata’da yeni bir otel
İstanbul’un tarihi bagajını, geçmişten bugüne kalabilen mimarisinin az da olsa en güzel örneklerini bulabildiğim, en önemlisi de sokaklarında dolaşırken kendimi iyi hissettiğim semtlerin başında gelir Galata.
Zaten yerli ya da yabancı turistlerin de en çok ziyaret ettiği, uğramadan geçmediği semtler arasında olması boşuna değil. Bazen turist olmak, farklı bir gözle bakmak, gecesiyle gündüzüyle bir gün geçirmek de keyifli oluyor.
Bir süre önce şehirde bir kaçış yapıp yeni açılan Ecole St. Pierre Hotel’de konakladık.
Sabah gün doğarken ara sokaklarda yürüyüş yapmak, gün batarken odanın balkonundan Galata Kulesi’ne bakmak gerçekten insanın gözünü kamaştırıyor, “İyi ki bu kentte yaşıyorum” diyorsunuz.
Ecole St. Pierre Hotel, 19. yüzyılda Fransız okulu Colleges des Freres St. Pierre’e de ev sahipliği yapmış, sonra uzun yıllar ticarethane olarak kullanılmış tarihi bir binada yer alıyor.
Bina geçmişiyle bağı koparılmadan restore edilmiş, 443 yılında Cenevizliler tarafından yapılan surların kalıntıları korunmuş.
17 odalı otelin dekorasyonu da yalın tarihi değerinin önüne geçmemiş. Konaklama eksikliği olan Galata’da tarihi lüks bir otelin bölge turizmine de büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
Eğer doğru bir strateji benimserlerse...
Farklı bir kebap restoranı
Kimileri hâlâ “En iyi kebap İstanbul’da yenir” dese de benim için kebap kenti Adana’dır. Sevgili arkadaşımız Tayyar Zaimoğlu’nun Onbaşılar Kebap’ı, Ciğerci Mehmet Usta gibi klasikler zaten her gidişimde uğrak noktalarımdır.
Ama bu kez yine bir başka Adanalı dostumuz, Etrog markasının kurucusu Suat Kalfa sayesinde yeni bir kebap restoranı keşfettik. Oto Sanayi’nin içinde açılan Kifidis Büyüksaat. Aslında açılalı 5 yıl olmuş. Sahipleri Mete ve Mert Bigay kardeşler iki katlı modern bir mekân yaratmışlar. Klasik kebap çeşitlerinin yanı sıra tereyağlı sarma, yufkaya sarılı köz patlıcan, kaşar peyniri ve domates soslu Kifidis special kebap gibi geleneksel füzyon diye adlandırdıkları farklı yorumlamalar da yapmışlar. Kendi yapımları sucukları, lezzetin yanı sıra hijyen boyutunu düşünerek sirkeli suda beklettikleri sebze ve ot salataları da başarılıydı...