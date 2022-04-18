Dana İncik Haşlama

Hem etli hem sebzeli çorba kıvamlıdır. Dana incikleri bir düdüklü tencereye koyun. S
MALZEMELER
* 2-3 adet dana incik
* 1 adet kuru soğan
* 2 adet defne yaprağı
* 2 adet orta boy patates
* 3 diş sarmısak
* 2 adet orta boy havuç
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 5 su bardağı içme suyu
Terbiye sos için:
* 1 adet limonun suyu
* 1 yemek kaşığı un
* 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
* 1 yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Hem etli hem sebzeli çorba kıvamlıdır. Dana incikleri bir düdüklü tencereye koyun. Soyulmuş bütün soğan, defne yaprağı ve 6 bardak suyu ilave edin. Düdüklünün kapağını örtün, foşladıktan sonra 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. (Eğer normal tencerede pişirecekseniz kaynayınca altını en kısığa getirip 1.5-2 saat pişirin. Suyu azalırsa ekleyin.) Et pişince tencereden alın ve bir tabağa koyun. Etin suyunun olduğu tencereye, soyulmuş ve iri kuşbaşı doğranmış patates ve havucu koyup tuzla karabiberini ekleyin. Bütün sarımsakları katın. Sebzeler yumuşayıncaya dek pişirin.
Bu arada terbiye için tüm malzemeleri bir kâsede çırpın. Et suyundan 1 kepçe ilave edip ılıtın ve ılınan sosu karıştıra karıştıra sebzelerin içine aktarın. Karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynayınca etleri de içine aktarıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.
OTLU DOLAMA BÖREK
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
Sos için:
* 1 Türk kahvesi fincanı su
* 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
İçi için:
* 1 demet dereotu, maydanoz (ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 1 demet yeşil soğan (ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 20-25 adet taze ısırgan otu (taze nane, arapsaçı, pancar, pazı olabilir-ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 3-4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir (ya da lor peynir)
YAPILIŞI
Yeşillikleri bir kaba koyun. Dilediğiniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. Sıvıyağı ve peyniri katıp karıştırın.
Birinci yufkayı tezgâha serin. Sos için su ve sıvıyağı bir kâsede karıştırıp fırçayla yufkanın üzerine sürün. İçin yarısını yufkanın üzerine dağıtarak yayın. Yufkayı 3 parçaya kesin. Birinci parçayı ucundan kıvırarak rulo şeklinde sarıp bir ucundan tutup gül gibi içe doğru sarın. Diğer iki parçayı da aynı şekilde hazırlayın.
Büyük bir tavayı orta ısılı ocağa koyun. 1-2 kaşık sıvıyağ ekleyin. Tava kızınca, kısık ateşe alıp 3 parça böreği yan yana koyup kızartmaya başlayın. Altı kızaran börekleri ters çevirin. Diğer yüzünü de kızartın. Aynı şekilde diğer yufkayı da hazırlayıp pişirin ve sıcak servise sunun.
Dana İncik Haşlama
Hem etli hem sebzeli çorba kıvamlıdır. Dana incikleri bir düdüklü tencereye koyun. S
MALZEMELER
* 2-3 adet dana incik
* 1 adet kuru soğan
* 2 adet defne yaprağı
* 2 adet orta boy patates
* 3 diş sarmısak
* 2 adet orta boy havuç
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 5 su bardağı içme suyu
Terbiye sos için:
* 1 adet limonun suyu
* 1 yemek kaşığı un
* 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
* 1 yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Hem etli hem sebzeli çorba kıvamlıdır. Dana incikleri bir düdüklü tencereye koyun. Soyulmuş bütün soğan, defne yaprağı ve 6 bardak suyu ilave edin. Düdüklünün kapağını örtün, foşladıktan sonra 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. (Eğer normal tencerede pişirecekseniz kaynayınca altını en kısığa getirip 1.5-2 saat pişirin. Suyu azalırsa ekleyin.) Et pişince tencereden alın ve bir tabağa koyun. Etin suyunun olduğu tencereye, soyulmuş ve iri kuşbaşı doğranmış patates ve havucu koyup tuzla karabiberini ekleyin. Bütün sarımsakları katın. Sebzeler yumuşayıncaya dek pişirin.
Bu arada terbiye için tüm malzemeleri bir kâsede çırpın. Et suyundan 1 kepçe ilave edip ılıtın ve ılınan sosu karıştıra karıştıra sebzelerin içine aktarın. Karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynayınca etleri de içine aktarıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.
OTLU DOLAMA BÖREK
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
Sos için:
* 1 Türk kahvesi fincanı su
* 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
İçi için:
* 1 demet dereotu, maydanoz (ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 1 demet yeşil soğan (ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 20-25 adet taze ısırgan otu (taze nane, arapsaçı, pancar, pazı olabilir-ayıklanıp çok ince doğranmış)
* 3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 3-4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir (ya da lor peynir)
YAPILIŞI
Yeşillikleri bir kaba koyun. Dilediğiniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. Sıvıyağı ve peyniri katıp karıştırın.
Birinci yufkayı tezgâha serin. Sos için su ve sıvıyağı bir kâsede karıştırıp fırçayla yufkanın üzerine sürün. İçin yarısını yufkanın üzerine dağıtarak yayın. Yufkayı 3 parçaya kesin. Birinci parçayı ucundan kıvırarak rulo şeklinde sarıp bir ucundan tutup gül gibi içe doğru sarın. Diğer iki parçayı da aynı şekilde hazırlayın.
Büyük bir tavayı orta ısılı ocağa koyun. 1-2 kaşık sıvıyağ ekleyin. Tava kızınca, kısık ateşe alıp 3 parça böreği yan yana koyup kızartmaya başlayın. Altı kızaran börekleri ters çevirin. Diğer yüzünü de kızartın. Aynı şekilde diğer yufkayı da hazırlayıp pişirin ve sıcak servise sunun.