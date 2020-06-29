Merhaba, Ben Mobbing

Su soğuk ama girince alışıyorsun !
Mobbing, Türkçe karşılığı bezdiri olan toplum içinde çokça karşılaşılan sosyal kabadayılık.
TDK’ya göre iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.
Ya da bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.
Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir.
Özünde mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak;
sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit gibi şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırı…
Normalde bu kadar kitabi tanımı ya da alıntıyı art arda
kullanmıyorum ancak bu konu biraz tanım ve kişinin farkındalığını gerektiriyor.
İş hayatındaki, aile ve sosyal çevrenizdeki, okuldaki,
ilk gençlik yıllarınızdaki yada profesyonel yaşamınızdaki birçok bezginlik bu sosyal zorbalığın eseri.
Yapılanlar ya da sonuçlar üzerine çokça yorum yapmak mümkün olsa da önce tespit etmek mühim.
Yoksa çoğumuz sudayız.. Ve alıştık mı ne ?
Gelsenize!
…
Bizde zamanında nelerle uğraştık, siz şimdiden şikayet ediyorsunuz?
İleride böyle ne olursunuz ki siz?
Evet! Bu şirketin kuralı bu…
Zırvalıyorsun, saçmalık, iş mi şimdi bu(?), sence olmuş mu(?), hangi zeka seviyesindeyiz(!), anlamsız, gereksiz vs.
Senin eğitimin neydi?
Bu kurum hepimiz için var, nankörlük etmeyin.
O raporu hemen istiyorum, ne işin olduğu umurumda değil…
Mesai ücreti mi? İşinizi yapın karşılığını zaten alırsınız.
Seni kovmadığımıza teşekkür etmelisin.
Biz burada her şeyden haberdar olmak isteriz.
Tabi canım, o da olur ama buradan çıkıp mutlu olan bir kişi gördün mü yahu?
Sen kendini buranın müdürü mü sandın?
Hamile misin? Gerçekten mi?!
Yıllık izin için daha uygun bir vakit yok muydu? Bütçeler var biliyorsun.
Yazdım bunu!
O tarihte evlenemezsin… Önce ortak takvime bir baksaydın keşke.
Sen zaten başka ne yapabilirsin ki?
Yeni çocuk yapıyor o işleri artık, sana ihtiyaç kalmadı mı ne? :)
Hepimiz bir bütünüz burada… (Aslında bazılarımız daha bütünüz)
Siz benim dengim misiniz?
Vallahi sen bilirsin, genel müdüre anlat istersen.
Oturduğun koltuğa güvenme! Önce muhasebe sonra kapı…
Benim hedefimi tutturacaksınız!
Öğle arası mı? İşini yap yemek düşünülecek vakit mi?
Yahu nasıl insanlarla çalışıyoruz…
Ben olmasam…
Bu şirket olmasa…
Vs vs olmasa…
…
Merhaba, ben Mobbing. Tanışalım mı?
Aaa zaten tanışıyoruz.
ŞahapT.
Merhaba, Ben Mobbing
Gelsene…
Su soğuk ama girince alışıyorsun !
Mobbing, Türkçe karşılığı bezdiri olan toplum içinde çokça karşılaşılan sosyal kabadayılık.
TDK’ya göre iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.
Ya da bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.
Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir.
Özünde mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak;
sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit gibi şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırı…
Normalde bu kadar kitabi tanımı ya da alıntıyı art arda
kullanmıyorum ancak bu konu biraz tanım ve kişinin farkındalığını gerektiriyor.
İş hayatındaki, aile ve sosyal çevrenizdeki, okuldaki,
ilk gençlik yıllarınızdaki yada profesyonel yaşamınızdaki birçok bezginlik bu sosyal zorbalığın eseri.
Yapılanlar ya da sonuçlar üzerine çokça yorum yapmak mümkün olsa da önce tespit etmek mühim.
Yoksa çoğumuz sudayız.. Ve alıştık mı ne ?
Gelsenize!
…
Bizde zamanında nelerle uğraştık, siz şimdiden şikayet ediyorsunuz?
İleride böyle ne olursunuz ki siz?
Evet! Bu şirketin kuralı bu…
Zırvalıyorsun, saçmalık, iş mi şimdi bu(?), sence olmuş mu(?), hangi zeka seviyesindeyiz(!), anlamsız, gereksiz vs.
Senin eğitimin neydi?
Bu kurum hepimiz için var, nankörlük etmeyin.
O raporu hemen istiyorum, ne işin olduğu umurumda değil…
Mesai ücreti mi? İşinizi yapın karşılığını zaten alırsınız.
Seni kovmadığımıza teşekkür etmelisin.
Biz burada her şeyden haberdar olmak isteriz.
Tabi canım, o da olur ama buradan çıkıp mutlu olan bir kişi gördün mü yahu?
Sen kendini buranın müdürü mü sandın?
Hamile misin? Gerçekten mi?!
Yıllık izin için daha uygun bir vakit yok muydu? Bütçeler var biliyorsun.
Yazdım bunu!
O tarihte evlenemezsin… Önce ortak takvime bir baksaydın keşke.
Sen zaten başka ne yapabilirsin ki?
Yeni çocuk yapıyor o işleri artık, sana ihtiyaç kalmadı mı ne? :)
Hepimiz bir bütünüz burada… (Aslında bazılarımız daha bütünüz)
Siz benim dengim misiniz?
Vallahi sen bilirsin, genel müdüre anlat istersen.
Oturduğun koltuğa güvenme! Önce muhasebe sonra kapı…
Benim hedefimi tutturacaksınız!
Öğle arası mı? İşini yap yemek düşünülecek vakit mi?
Yahu nasıl insanlarla çalışıyoruz…
Ben olmasam…
Bu şirket olmasa…
Vs vs olmasa…
…
Merhaba, ben Mobbing. Tanışalım mı?
Aaa zaten tanışıyoruz.
ŞahapT.