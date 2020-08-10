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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Geride Kaldım Geleceğim

10 Ağustos 2020

Çalışanlarınız üzerinde,

hangi vizyon ve gelecek öngörüsü ile etki oluşturduğunuz kurumsal kaderinizi belirleyecek.

İnovasyonun, dijitalleşmenin, esnek çalışmanın,

proje ve nitelikli etkinliğin, geleceğin teknolojilerinin, Z kuşağını yansıtan beklentilerin

yoğun konuşulduğu bir dönemde olsak da konu dönüp dolaşıp sizin vizyonunuza dayanmakta.

Ya günü kavrayan bir vizyon ile işe soyunacak ya da oyun dışı kalacaksınız.

Mesela öyle bir vizyonunuz olmalı ki;

hiçbir çalışanınız bir diğerini görünüşü ya da kişiye özel özellikler ile değerlendirememeli,

mesai saatinin devrini yavaş yavaş kapattığını, esas olanın “iş” olduğunu tüm yöneticileriniz anlayabilmeli ve

işin nerede, ne zaman, ne şekilde yapıldığına değil sonuca bakabilmeli,

mottoları kuruma göre değişse de mutlu bir ekip yaratmak hep alt planda kendini hatırlatmalı,

kıdem ya da ünvanın sadece kurumsal apoletler olduğunu ve yeni dünyada bunu kimsenin umursamayacağını

tüm ekibiniz kanıksamalı ve egolardan sıyrılabilmeli.

Olmuyorsa işiniz tam anlamı ile çok zor.

Kapıya bir not asıp hemen bir bilene danışın derim.

Not: Geride kaldım geleceğim…

ŞahapT.

 

 

 

 

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