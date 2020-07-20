Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Evden Üretkenlik Halleri
"Şahap Bayram Tokgöz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahap Bayram Tokgöz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Evden Üretkenlik Halleri

20 Temmuz 2020

Farklı çalışma sistemleri bir süredir yurdum iş dünyasında da

 

konuşulur olmuştu lakin,

bu kadar çabuk kazana düşeceğimiz kimsenin aklına gelmezdi sanırım ! Hep birlikte ilginç bir gerçekliğin içindeyiz.

Tüm çalışanlar olarak son gelişmelerin içine resmen düştük…

Üstelik herkes kendince düştü ve herkes kendi zorluğuna çözüm bulma halinde.

Dijitale tutunanlardan ara çözümler bulanlara, kurumunu hızla yeni standartlara hazırlayanlardan fiilen işinin başında olmak zorunda olanlara

herkes farklı bir adaptasyon aşamasında.

Uzaktan çalışmanın, dijital çözümlerin,

ev hali konseptli toplantıların,

uzun girizgahlara ihtiyaç duyulmayan net ve sonuç odaklı iş yapış şekillerinin,

hızla duruma adapte olmanın,

sürekli çevik ve çözüme yatkın olmanın, işe sahip çıkmanın test edilmiş en etkin örneğini gözlemliyoruz hep birlikte.

Şaşırtıcı ve umut verici…

Görünen o ki önümüzdeki zamanlarda çokça iş hayatı teorisi okuyacak ve gözlemleyeceğiz.

Hepsi doğru ve belki hepsi hatalı olabilir ancak

neyin belirleyici olacağını şimdiden konuşmak değerlendirme yapabilme yetimizi arttıracaktır düşüncesindeyim.

Hem çalışan hem kurum, yönetici ya da iş veren için konunun anahtarı iki kelimeden ibaret;

verimlilik ve üretkenlik.

Üretken; Üretme gücü olan, çok üreten.

Verimli; Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr.

İstediğimiz kadar binasız ve sınırsız çalışmanın cazibesini,

sistemlere uyumlanmayı,

kişilerin odaklanma gücünü, çalışan etkinliğinin kontrol ve yönetimini,

iş birliği kapasitesindeki artışı ya da sosyalleşememe sıkıntılarını,

insani bağ ve iletişimdeki değişimi,

toplantı ve operasyon yoğun çalışmayı,

vs konuşalım dönüp dolaşıp soracağımız konu üretkenlik ve verimlilik esaslarına göre hayatın ilerleyip ilerlemediği olacak gibi.

Örneğin; çok doğaldır ki uzaktan çalışmaya ekibini yönlendirince ofis giderinden avantaj sağlayacağını düşünen yönetim iş üretimini,

farklı yerlerde çalışma özgürlüğünü yaşamakta olan çalışan ise hem kişisel hem ekipsel verimliliğini

masaya zamanı gelince yatıracaktır.

Benim oyum bunca aktif ve çevik çözüm bulma becerisini gözlemledikten sonra sonucun olumlu olacağı yönünde :)

Aksi taktirde taraflardan birinin ya da ikisinin dönüşüme direnç göstereceğini öngörmek zor olmasa gerek.

Daha şaşırtıcı ve umutkar zamanlar bekliyorum.

Bakalım kısa vadede neler göreceğiz ?

 

ŞahapT.

 

 

 

 

 

X
Şahap Bayram TOKGÖZ Şahap Bayram TOKGÖZ Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Beş dakikada Beşiktaşİlker YASİNBeş dakikada Beşiktaş20.07.2020
Hesaplaşma (2)Fuat BOLHesaplaşma (2)20.07.2020
İnsanın her güne gücü yeter miNil KARAİBRAHİMGİLİnsanın her güne gücü yeter mi?20.07.2020
Sahillerin en iyi butik otelleriSaffet Emre TONGUÇSahillerin en iyi butik otelleri20.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.