Evden Üretkenlik Halleri

Farklı çalışma sistemleri bir süredir yurdum iş dünyasında da
konuşulur olmuştu lakin,
bu kadar çabuk kazana düşeceğimiz kimsenin aklına gelmezdi sanırım ! Hep birlikte ilginç bir gerçekliğin içindeyiz.
Tüm çalışanlar olarak son gelişmelerin içine resmen düştük…
Üstelik herkes kendince düştü ve herkes kendi zorluğuna çözüm bulma halinde.
Dijitale tutunanlardan ara çözümler bulanlara, kurumunu hızla yeni standartlara hazırlayanlardan fiilen işinin başında olmak zorunda olanlara
herkes farklı bir adaptasyon aşamasında.
Uzaktan çalışmanın, dijital çözümlerin,
ev hali konseptli toplantıların,
uzun girizgahlara ihtiyaç duyulmayan net ve sonuç odaklı iş yapış şekillerinin,
hızla duruma adapte olmanın,
sürekli çevik ve çözüme yatkın olmanın, işe sahip çıkmanın test edilmiş en etkin örneğini gözlemliyoruz hep birlikte.
Şaşırtıcı ve umut verici…
Görünen o ki önümüzdeki zamanlarda çokça iş hayatı teorisi okuyacak ve gözlemleyeceğiz.
Hepsi doğru ve belki hepsi hatalı olabilir ancak
neyin belirleyici olacağını şimdiden konuşmak değerlendirme yapabilme yetimizi arttıracaktır düşüncesindeyim.
Hem çalışan hem kurum, yönetici ya da iş veren için konunun anahtarı iki kelimeden ibaret;
verimlilik ve üretkenlik.
…
Üretken; Üretme gücü olan, çok üreten.
Verimli; Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr.
…
İstediğimiz kadar binasız ve sınırsız çalışmanın cazibesini,
sistemlere uyumlanmayı,
kişilerin odaklanma gücünü, çalışan etkinliğinin kontrol ve yönetimini,
iş birliği kapasitesindeki artışı ya da sosyalleşememe sıkıntılarını,
insani bağ ve iletişimdeki değişimi,
toplantı ve operasyon yoğun çalışmayı,
vs konuşalım dönüp dolaşıp soracağımız konu üretkenlik ve verimlilik esaslarına göre hayatın ilerleyip ilerlemediği olacak gibi.
Örneğin; çok doğaldır ki uzaktan çalışmaya ekibini yönlendirince ofis giderinden avantaj sağlayacağını düşünen yönetim iş üretimini,
farklı yerlerde çalışma özgürlüğünü yaşamakta olan çalışan ise hem kişisel hem ekipsel verimliliğini
masaya zamanı gelince yatıracaktır.
Benim oyum bunca aktif ve çevik çözüm bulma becerisini gözlemledikten sonra sonucun olumlu olacağı yönünde :)
Aksi taktirde taraflardan birinin ya da ikisinin dönüşüme direnç göstereceğini öngörmek zor olmasa gerek.
Daha şaşırtıcı ve umutkar zamanlar bekliyorum.
Bakalım kısa vadede neler göreceğiz ?
ŞahapT.
Evden Üretkenlik Halleri
Farklı çalışma sistemleri bir süredir yurdum iş dünyasında da
konuşulur olmuştu lakin,
bu kadar çabuk kazana düşeceğimiz kimsenin aklına gelmezdi sanırım ! Hep birlikte ilginç bir gerçekliğin içindeyiz.
Tüm çalışanlar olarak son gelişmelerin içine resmen düştük…
Üstelik herkes kendince düştü ve herkes kendi zorluğuna çözüm bulma halinde.
Dijitale tutunanlardan ara çözümler bulanlara, kurumunu hızla yeni standartlara hazırlayanlardan fiilen işinin başında olmak zorunda olanlara
herkes farklı bir adaptasyon aşamasında.
Uzaktan çalışmanın, dijital çözümlerin,
ev hali konseptli toplantıların,
uzun girizgahlara ihtiyaç duyulmayan net ve sonuç odaklı iş yapış şekillerinin,
hızla duruma adapte olmanın,
sürekli çevik ve çözüme yatkın olmanın, işe sahip çıkmanın test edilmiş en etkin örneğini gözlemliyoruz hep birlikte.
Şaşırtıcı ve umut verici…
Görünen o ki önümüzdeki zamanlarda çokça iş hayatı teorisi okuyacak ve gözlemleyeceğiz.
Hepsi doğru ve belki hepsi hatalı olabilir ancak
neyin belirleyici olacağını şimdiden konuşmak değerlendirme yapabilme yetimizi arttıracaktır düşüncesindeyim.
Hem çalışan hem kurum, yönetici ya da iş veren için konunun anahtarı iki kelimeden ibaret;
verimlilik ve üretkenlik.
…
Üretken; Üretme gücü olan, çok üreten.
Verimli; Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr.
…
İstediğimiz kadar binasız ve sınırsız çalışmanın cazibesini,
sistemlere uyumlanmayı,
kişilerin odaklanma gücünü, çalışan etkinliğinin kontrol ve yönetimini,
iş birliği kapasitesindeki artışı ya da sosyalleşememe sıkıntılarını,
insani bağ ve iletişimdeki değişimi,
toplantı ve operasyon yoğun çalışmayı,
vs konuşalım dönüp dolaşıp soracağımız konu üretkenlik ve verimlilik esaslarına göre hayatın ilerleyip ilerlemediği olacak gibi.
Örneğin; çok doğaldır ki uzaktan çalışmaya ekibini yönlendirince ofis giderinden avantaj sağlayacağını düşünen yönetim iş üretimini,
farklı yerlerde çalışma özgürlüğünü yaşamakta olan çalışan ise hem kişisel hem ekipsel verimliliğini
masaya zamanı gelince yatıracaktır.
Benim oyum bunca aktif ve çevik çözüm bulma becerisini gözlemledikten sonra sonucun olumlu olacağı yönünde :)
Aksi taktirde taraflardan birinin ya da ikisinin dönüşüme direnç göstereceğini öngörmek zor olmasa gerek.
Daha şaşırtıcı ve umutkar zamanlar bekliyorum.
Bakalım kısa vadede neler göreceğiz ?
ŞahapT.