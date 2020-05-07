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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Esas Değerler

7 Mayıs 2020

Pus dağıldı, görüntü netleşiyor…

Takke ve kel olarak da yorumlayabiliriz ama kurumsal hayatın foyası sıyrıldı demek

daha olası sanki.

Tüm Dünyayı sevgili beyaz yakalılar var ediyordu,

elde kahve, havalı gözlükler, elmalı bilgisayarlar vs. derken her şey pek bir özeldi,

havada uçuşan raporlar, KPI’lar, hedefler, ekonomiye katkılar derken çarkı bu bembeyaz yakalar döndürüyordu,

hatta küçük dağları yaratmasalar da yaptıkları deriiiinn değerlendirmeler, stratejiler, planlamalar, geliştirmeler ile

insan evladına bütün imkanları onlar sunuyorlardı…

Uzun uzun binalarda hayatı şekillendiren ve çarkı döndüren dahiler, ki kurumsal insan onlara genius der,

her noktada limitsiz imkanlarla gezegeni döndürüyorlardı!

Ne oldu?

Yaşanan pandemi sürecinde sizce de esas çarkı döndürenler ortaya çıkmadı mı?

Gerçek güç sahipleri sizce de daha görünür değil mi?

Havalar sönüp, balonlar patlamadı mı?

Eve kapanan tüm beyaz yakalıların hayatı birçok noktası ile sizce de esas güç sahiplerinin elinde değil mi?

Sizce de sadece iki grup, temel meslek erbapları yani doktorlar, hemşireler, eczacılar, mühendisler vs ile

her zaman esas işi yapan emek sahipleri, yani işçiler, mavi yakalılar, yakası griye kaçanlar

değerlerini teyit etmedi mi?

Sağlık ocağındaki pratisyen, kasadaki genç kız, güne merhaba diyen güvenlik,

sokağı temizleyen işçi, o toplu taşımayı hareket ettiren şoförü & teknisyeni,

elektriği ya da interneti eve getirenler,

şehri dezenfekte edenler,

tarlaları halen canlı tutanlar, temel gıdayı üretenler,

markete indiğinde rafları dolu tutanlar

vs vs.

Daha birçokları…

Aman yanlış anlaşılmasın konu kimsenin değerinin azalması değil,

tam tersi değeri anlaşılanlara vurgu yapmak.

Ne dersiniz?

Beyaz yakalar şimdi de o kadar beyaz görünüyor mu?

ŞahapT.

 

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