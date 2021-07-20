Fotoğrafa sarıldı bir daha bırakmadı

Sevgili okurlar... Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına geçen hafta Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen 95. Gazi Koşusu yine muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. ‘Burgas’ adlı yarış atıyla birinci olan jokey Ahmet Çelik, bu zaferiyle Gazi Koşusu’nu üst üste 7’nci kez kazanarak rekor da kırdı. Ve bu girişin ardından gelelim asıl konumuza yani fotoğrafa...





Bu hafta sizleri, daha öncekilerde olduğu gibi 95. Gazi Koşusu’nda da fotoğraf çeken Türkiye Jokey Kulübü(TJK) fotoğrafçılarından Çağatay Kenarlı ile tanıştırmak istiyorum. Yarış atlarını, “Büyüleyici ve asiller” diyerek iki kelimede özetleyen Çağatay Kenarlı, son düzlükteki fotoğraf heyacanını ve at yarışı fotoğraflarındaki zorluğu ise “Hakem bayrağını indirdiği anda bir yarış 1.5–2 dakika sürüyor. Yarıştan gördüğünüz kareleri çektiğimiz süre ise yalnızca 7-8 saniye süren son 400 metre” diye aktarıyor. Atları, yarışları ve elbette bu köşenin olmazsa olmazı fotoğrafı konuştuğumuz Çağatay Kenarlı, bakın neler anlatıyor:







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