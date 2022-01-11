10 yıllık fotoğraf projesi

Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği yarışmanın başvuruları yarın başlıyor. Yarışmanın 37’nci yılında verilecek para ödüllerinin toplamı da 37 bin lira olacak. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat.
KALICI ESERE DÖNÜŞÜYOR
Henüz üniversite yıllarındayken foto muhabirliğine yönelen, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda kazandığı “fotoğraf ödülü” ile Hürriyet Gazetesi’nin kapılarını aralayan Selçuk Şamiloğlu, bu mesleğe olan tutkusunu, “Bir gün üzülüyorum, bir gün seviniyorum. Bazen korkuyorum, bazen heyecanlanıyorum. Bu meslek bütün duyguları en zirvesinde yaşatıyor” sözleriyle anlatıyor. Zaman zaman birlikte haber takip ettiğimiz genç meslektaşım, meslek hikâyesini ise şöyle anlatıyor:
GAZETE ALIŞKANLIĞIM VARDI
Bu haftaki yazımda da bu yarışma ve sergiden bahsetmek istiyorum; “Bir Fotoğraf, Bin Hikâye” Göç Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması. Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’te yarışmanın ödülleri sahiplerini buluyor ve sergi açılıyor. Deniz Kalaycı’nın birinci, Murat Bakmaz’ın ikinci, İsmail Coşkun’un olduğu yarışmada ödül alan fotoğraflar ile birlikte 41 fotoğraf daha sergide olacak.
TÜRKİYE SIĞINILAN LİMAN OLDU
Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.
Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.
İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:
İLK HATTA TEK TERCİHİMDİ
Ankara ve İstanbul’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmalarında ödül alan ve dernek arşivinde yer alan karelerden hazırlanan iki büyük sergi de Türkiye merkezli yaşanan göç hikâyeleri fotoğraflarla aktarılıyor. Ankara’nın en özel yapılarından tarihi Renda Köşkü, bundan böyle Türk Kızılay’ının kalıcı müzesi olarak hizmet verecek. Renda Köşkü’nde sergiler ve sanat alanındaki çalışmalar da sunulacak. Buradaki ilk sergide ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne Türkiye’nin göçmenlere yaklaşımı aktarılıyor. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak. İstanbul’da ise Müze Gazhane’de açılan “Hayat Yeniden...Umut tüm Felaketleri Yener...” adı ile açılan sergi yine Türkiye’nin yaşadığı göç ve göçmenlik merkezli hikâyeler, fotoğraflarla anlatılıyor. Geçtiğimiz gün Usta Coşkun Aral’ın belgesel gösterimi ve söyleşi ile yapılan açılışı yapılan sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;
ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.
Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.
FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Murat Yılmaz(Kars)
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor.
Mustafa Varol(Konya)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:
Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
ALEVLER ESİR ALDI
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:
NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
10 yıllık fotoğraf projesi
Sevgili okurlar, bu hafta sizlere uzun soluklu bir fotoğraf projesini aktarmak istiyorum, ‘Benİstanbul’. Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun 2014’te başladığı proje, her yıl yaklaşık 100 amatör fotoğrafçının katılımıyla yürütülüyor. Seçilen İstanbul fotoğrafları 8 yıldır, her yıl sonunda sergileniyor ve özel bir kitapla basılı hale geliyor. Hatta 2018’de yayınlanan kitabın ön sözünü de ben yazmıştım. ‘Benİstanbul’, 10 yıl sürecek, 2023 sonunda tamamlanacak ve geçen 10 yılın en iyi fotoğraflarının birleşimi ile büyük bir kitap yayınlanacak.
Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı Fotoğraf Gezginleri’nin kurucusu Niko Guido’nun yarattığı ‘Benİstanbul’un koordinasyonunu ise üniversite yıllarında aynı sınıfı hatta aynı evi paylaştığım yakın dostum Hakan Çağlav yapıyor. Fotoğraf Gezginleri’nin ve ‘Benİstanbul’un koordinatörü sevgili Hakan’la, Ankara’da yaşayan bir Antalyalı olarak hem doğduğum hem de yaşadığım kentler adına kıskançlıkla izlediğim bu projeyi önemli projeyi konuştuk...
SANAL DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜNDE KAYBOLMUYOR
“‘Benİstanbul’, en başında 10 yıllık bir proje olarak başladı. İstanbul’un tarihi, çağdaş, gelişen ve değişen yüzünü belgelemek, tüm dünyaya ve gelecek kuşaklara aktarılacak bir arşiv oluşturma amacıyla çıktık yola. 2023 sonunda tamamlanacak büyük bir sergi ile son bulacak. Her yıl Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde sergisi açılıyor ve kitap basılıyor. Şu ana kadar yedi kitap basıldı, sekizinci kitap hazırlanıyor. Toplamda 10 kitabın ardından proje, 10 yılın en iyi fotoğraflarının birleşimi ile büyük bir kitapla taçlanacak. İstanbul, çok fotoğraf üretilen, birçok eğitim ve fotoğraf grubunun olduğu büyük bir kent. Bu projenin en büyük özelliği ustalarla amatörleri bir araya getirirken, ortaya bir eser koyması ve insanları İstanbul’u fotoğraflamaya motive etmesi. Yani basılı eser bırakmak. Üretilen fotoğraflar sanal dünyanın çöplüğünde kaybolup gitmiyor, kalıcı bir eser olarak gelecek nesillere taşınıyor. Kimi fotoğrafta estetik kaygısı var, kimi fotoğrafta içerik gücü var, kimi mesaj içeriyor. 50 yıl sonra bu albüme bakacak olanlar, bir kent meydanında bu dönemin mimarisini, bugünün giyimini, günlük yaşamını ya da bugün için önemli olan mesajları görebilir. Sergi ve kitaplardaki fotoğraflarda aranan tek kriter İstanbul sınırları içerisinde çekilmiş iyi fotoğraf olması. Fotoğraf makinesi dışında çekilmiş fotoğrafları maalesef kabul edemiyoruz.
FOTOĞRAF ÜRETMEK İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR
Fotoğraf Gezginleri’nin ‘Benİstanbul’ projesinde sekiz yıldır 250 amatör fotoğrafçı yer aldı. Her yıl yaklaşık 100 fotoğrafçı oluyor, devam edenler var, eklenen isimler, çıkanlar var. Amatör derken yanlış anlaşılmasın. Aralarında çok profesyonel isimler de var. Ama bu projede yer alanlar doktorlar, mühendisler, öğretim üyeleri, iş adamları kısaca farklı meslek gruplarından ama fotoğraftan profesyonel olarak gelir elde etmeyen insanlar. Bir arada olma kültürü ve ortak bir paydada fotoğraf üretmek insanları birleştiren bir unsur. Bu yayınların ve sergilerin tüm masraflarını projede yer alan fotoğrafçılar kendileri karşılıyor. Türkiye’nin çok çok önemli ustaları projede yer alıyor. 20’den fazla isim bugüne kadar projede yer aldı. Hem fotoğrafların değerlendirmelerinde hem aylık ve yıllık fotoğraf seçimlerinde ustalar örnek bir model çiziyor. Eğitimler, çekimler, fotoğraf turları, ustalarla fotoğraf değerlendirmeleri ile yıl boyunca süren etkinliklerin ardından her yıl binlerce kare fotoğraf ortaya çıkıyor. Pandemi süreci hem Fotoğraf Gezginleri hem de ‘Benİstanbul’ için zor bir dönemdi. Ama bu dönemde bile ara vermedik. Eğitimlerimizi ve fotoğraf üretmeyi bırakmadık.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SERGİLENDİ
‘Benİstanbul’ sergileri, COVID-19 pandemisinden önce 2015’te Eskişehir ve Fransa’da, 2016’da Mersin ve Macaristan’da, 2017’de Kapadokya ve Midilli Adası’nda açıldı. Ayrıca 2016’da Fransa’nın Nancy şehrinde düzenlenen Uluslararası Sanat Bienali’ne davet edildik. ‘İstanbul Kontrast’ projesiyle bu bienalde de yer aldık.”
FOTOĞRAF GEZGİNLERİ VE SAYISIZ ETKİNLİKLERİ
Fotoğrafçı Niko Guido’nun 2013’te kurduğu Fotoğraf Gezginleri, bugüne kadar 70’nin üzerinde fotoğraf gezisi gerçekleştirdi, yurt içinde ve yurt dışında 50 sergi açtı, 20’nin üzerinde kitap yayınladı. 500 kişiden oluşan grup Roma, Lizbon, Moskova, Barselona, İstanbul, Berlin, Dublin, Sevilla, İsfahan, New York, Kudüs, Budapeşte, Stockholm, Valensiya, Venedik gibi şehirlerde fotoğraf maratonu yaptı. Ayrıca grubun 14 Şehir Rio, Tokyo, Buenos Aires, Sidney, Cape Town, Benİstanbul 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, İstanbul365Gün ve Küba kitapları yayınlandı. ‘From İstanbul to Amsterdam’, ‘İstanbul 365 Gün’ fotoğraf projeleri ve fotoğraf maratonu projeleri kapsamında bazı şehirler grubun belgesel çekimlerine konu oldu. Dünyanın önemli kentlerinde fotoğraf maratonları düzenleyen Fotoğraf Gezginleri, Edinburg ve Prag fotoğraf maratonlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Grubun üyeleri, uluslararası fotoğraf yarışmalarında da önemli derecelere imza atıyor. 250’ye yakın madalya ve 300’ün üzerinde mansiyonu olan grup, uluslararası yarışmalarda fotoğraf alanında Türkiye’yi gururla temsil etmeyi hedefliyor. www.benistanbul.com
HAKAN ÇAĞLAV KİMDİR?
Hakan Çağlav, 1977’de İstanbul’da doğdu. 1994-1999 arasında Hürriyet ve Sabah gazetelerinde foto muhabiri olarak görev aldı. 2005-2014 yıllarında İstanbul Cihangir’de açtığı stüdyosunda dergiler için editoryal çekimler ve reklam fotoğrafçılığı yaptı. Kanada merkezli stok fotoğraf sitesi ‘iStockphoto’nun özel fotoğrafçısı olarak çalışmayı sürdüren Çağlav, 2011’den bu yana fotoğraf eğitimleri veriyor, 2014’ten beri de Fotoğraf Gezginleri’nin düzenlediği projelerde koordinasyon görevini yürütüyor.