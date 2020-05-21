Ama normale değil, yeni normal denilen bambaşka bir yere dönüyoruz.
Demişlerdi zaten:
- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişlerdi.
Peki, nasıl olacak?
Henüz onu bilmiyoruz.
Ama şurası muhakkak ki, disiplinli bir hayat başlayacak.
Yani en başta ciddiyet.
***
Saate bakmak bile bir ciddiyettir... Randevu terbiyesi dahil her şey var içinde.
Kırmızı ışıkta durma alışkanlığı olmayanlar bile, artık hapşırma adâbı’nı mecburen öğrenecekler.
Tabii dolayısıyla da piknikte çöp falan bırakmayacaklar.
Nasıl?
Gözümüzde büyütmeyelim.
Fazla zor sayılmaz.
***
Hayat biçimine müdahale istemem diye yeri göğü inleterek geldik yıllardır.
- Müdahale istemem.
Evet... Ama müdahaleden
kasıt nedir?
Yok öyle...
“Benden sonra tufan” demek yok.
Sosyal Mesafe’ye her alanda riayet edeceğiz.... Kuyruğa girmesini öğrenecegiz. Gecenin
bir vaktinde müziğin sesini kısacağız... Havuza girerken mutlaka duş alacağız. Yalılardan denize çöp atmayacağız... vs... vs.
Bunlar çok mu zor?
****
Yeni normal denen düzen, bize anormal gelse de
adapte olacağız. Çare yok.
Korona diyor ki:
- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Kim diyor? Korona diyor.
Eh bu kadarcık iyiliği olsun bize... Tavsiyelerini dinleyeceğiz...
4 bin’den fazla can aldı ama kalan sağlar bari köklü bir eğitimden geçiyor.
Talim - Terbiye’nin 100 yıldır yapamadığını bir virüs nasıl becerdi, vallahi bravo.
Yeni haya
Yavaş yavaş dönüyoruz.
Ama normale değil, yeni normal denilen bambaşka bir yere dönüyoruz.
Demişlerdi zaten:
- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişlerdi.
Peki, nasıl olacak?
Henüz onu bilmiyoruz.
Ama şurası muhakkak ki, disiplinli bir hayat başlayacak.
Yani en başta ciddiyet.
***
Saate bakmak bile bir ciddiyettir... Randevu terbiyesi dahil her şey var içinde.
Kırmızı ışıkta durma alışkanlığı olmayanlar bile, artık hapşırma adâbı’nı mecburen öğrenecekler.
Tabii dolayısıyla da piknikte çöp falan bırakmayacaklar.
Nasıl?
Gözümüzde büyütmeyelim.
Fazla zor sayılmaz.
***
Hayat biçimine müdahale istemem diye yeri göğü inleterek geldik yıllardır.
- Müdahale istemem.
Evet... Ama müdahaleden
kasıt nedir?
Yok öyle...
“Benden sonra tufan” demek yok.
Sosyal Mesafe’ye her alanda riayet edeceğiz.... Kuyruğa girmesini öğrenecegiz. Gecenin
bir vaktinde müziğin sesini kısacağız... Havuza girerken mutlaka duş alacağız. Yalılardan denize çöp atmayacağız... vs... vs.
Bunlar çok mu zor?
****
Yeni normal denen düzen, bize anormal gelse de
adapte olacağız. Çare yok.
Korona diyor ki:
- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Kim diyor? Korona diyor.
Eh bu kadarcık iyiliği olsun bize... Tavsiyelerini dinleyeceğiz...
4 bin’den fazla can aldı ama kalan sağlar bari köklü bir eğitimden geçiyor.
Talim - Terbiye’nin 100 yıldır yapamadığını bir virüs nasıl becerdi, vallahi bravo.