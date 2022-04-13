Hangi konu olursa olsun HDP’nin desteğini isteyenler, hep İmralı’daki Öcalan’dan icazet almaya çalışırlardı.
...........
Şimdi ne oldu?
İmralı’nın pabucunu dama attılar... Edirne Cezaevi’nin kapısını aşındırmaya başladılar. Yeni icazet makamı orasıdır.
İkide bir gidip Selahattin Demirtaş’a yalvarıyorlar.
Cumhurbaşkanlığı için ondan HDP’nin desteğini istiyorlar.
***
Çok merak ediyorum.
Öcalan ne hissediyor acaba?
Düşünüyor mudur ki bazen:
- Ben niye buradayım? Ben niye bunca insanın kanına girdim? Niye bebek katili diye anılıyorum? Neydi ki derdim? Emrimdeki görevlilerin her biri adam olurken, içlerinde bir tek ben miydim aptal olan?
***
Öyle ya...
Ne için yola çıktı?
Şimdi nerde?
Üstelik ortada ne bir Kürdistan var, ne bir özerklik, ne de bir muhtariyet... Ortada sadece uygar görünümlü yeni bir kadro var.
Ama kapısını çalan yok.
Müebbet’ten beteri budur.
***
Tam burada...
Demirel’in bir lafını hatırladım:
“Siyaset, nezaket için yapılmaz.”
Yeni adres
Hey gidi günler.
Hangi konu olursa olsun HDP’nin desteğini isteyenler, hep İmralı’daki Öcalan’dan icazet almaya çalışırlardı.
...........
Şimdi ne oldu?
İmralı’nın pabucunu dama attılar... Edirne Cezaevi’nin kapısını aşındırmaya başladılar. Yeni icazet makamı orasıdır.
İkide bir gidip Selahattin Demirtaş’a yalvarıyorlar.
Cumhurbaşkanlığı için ondan HDP’nin desteğini istiyorlar.
***
Çok merak ediyorum.
Öcalan ne hissediyor acaba?
Düşünüyor mudur ki bazen:
- Ben niye buradayım? Ben niye bunca insanın kanına girdim? Niye bebek katili diye anılıyorum? Neydi ki derdim? Emrimdeki görevlilerin her biri adam olurken, içlerinde bir tek ben miydim aptal olan?
***
Öyle ya...
Ne için yola çıktı?
Şimdi nerde?
Üstelik ortada ne bir Kürdistan var, ne bir özerklik, ne de bir muhtariyet... Ortada sadece uygar görünümlü yeni bir kadro var.
Ama kapısını çalan yok.
Müebbet’ten beteri budur.
***
Tam burada...
Demirel’in bir lafını hatırladım:
“Siyaset, nezaket için yapılmaz.”