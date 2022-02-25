Sonu ne olur?

HDP ya masumdur, ya suçludur ya da şaibelidir. Ne ise ne...

Mahkeme aylardır uzun uzun neyi inceliyor? Allah aşkına, buna karar vermek çok mu zor?

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Öte yandan... HDP, savunma için yeni süre almış... Aylardır neyin savunması bu?

Futbol olsa, iki taraf da topları taca ata ata “zamana oynuyor” diyeceğim ama futbol değil ki bu.

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Hah... Hazır futbol demişken VAR Odası’na da değinmek isterim.

VAR Odası, bu kadar uzun uzun neyi inceliyor?

- Ofsayt mı, değil mi?