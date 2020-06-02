İyi savunma yaptık.
-İlk maçı kazandık.
Şimdi deplasmana gidiyoruz.
Virüsü kendi sahasında da yeneceğiz.
Bu defa taktiğimiz: Hücum.
Ama şuursuzca değil.
Gayet akıllıca hücum.
Ve hiç faul yapmadan... Kuralları zerre ihlal etmeden... Bu maçı da alacağız.
Başka yolu yok.
*
Temizlenmiş bir hava.
Çöplerden arınmış bir deniz.
Yemyeşil bir tabiat.
-Gülen yüzler.
-Selamlaşan insanlar.
Şapur şupur öpüşmek yok. Ciddiyet var. Virüs’ün baş belasıdır ciddiyet...
Haydi bakalım, maskelerinizi takın.
Maske bizim formamızdır.
*
Bu maçı da alırsak, Avrupa ve Dünya Kupaları’na katılma hakkı kazanacağız.
Hem de bütün maçlarımızı Türkiye sahalarında oynayarak.
-Hastaneler otellerimizdir. Buyursunlar.
-Fedakâr doktorlar, müşfik hemşireler ve tüm sağlık çalışanları gururumuzdur. Emin ellere teslim.
-Yeni Normal’e hemen adapte olmuş bütün lokantalar, müzikholler, kafeteryalar, kebapçılar, tatlıcılar, simitçiler tertemizdir ve teminatımızdır.
Buyursunlar.
-Güneşimizi paylaşalım.
*
Evet, deplasmandayız.
-Şimdi hücum.
Ama hiç hata yapmadan hücum.
Rakibimizi tanıyoruz artık.
Ne kadar virüs varsa hepsinin inlerine gireceğiz.
Eğer kazanamazsak yaptığımız onca savunmaya da yazık olur. Allah korusun.
Bu maçı alacağız.
Başka yolu yok.
Şimdi hücum
Evlerimize çekildik.
İyi savunma yaptık.
-İlk maçı kazandık.
Şimdi deplasmana gidiyoruz.
Virüsü kendi sahasında da yeneceğiz.
Bu defa taktiğimiz: Hücum.
Ama şuursuzca değil.
Gayet akıllıca hücum.
Ve hiç faul yapmadan... Kuralları zerre ihlal etmeden... Bu maçı da alacağız.
Başka yolu yok.
*
Temizlenmiş bir hava.
Çöplerden arınmış bir deniz.
Yemyeşil bir tabiat.
-Gülen yüzler.
-Selamlaşan insanlar.
Şapur şupur öpüşmek yok. Ciddiyet var. Virüs’ün baş belasıdır ciddiyet...
Haydi bakalım, maskelerinizi takın.
Maske bizim formamızdır.
*
Bu maçı da alırsak, Avrupa ve Dünya Kupaları’na katılma hakkı kazanacağız.
Hem de bütün maçlarımızı Türkiye sahalarında oynayarak.
-Hastaneler otellerimizdir. Buyursunlar.
-Fedakâr doktorlar, müşfik hemşireler ve tüm sağlık çalışanları gururumuzdur. Emin ellere teslim.
-Yeni Normal’e hemen adapte olmuş bütün lokantalar, müzikholler, kafeteryalar, kebapçılar, tatlıcılar, simitçiler tertemizdir ve teminatımızdır.
Buyursunlar.
-Güneşimizi paylaşalım.
*
Evet, deplasmandayız.
-Şimdi hücum.
Ama hiç hata yapmadan hücum.
Rakibimizi tanıyoruz artık.
Ne kadar virüs varsa hepsinin inlerine gireceğiz.
Eğer kazanamazsak yaptığımız onca savunmaya da yazık olur. Allah korusun.
Bu maçı alacağız.
Başka yolu yok.