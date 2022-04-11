Siyasi yelpazede en kırık çizgi, SP lideri Karamollaoğlu’nun çizgisidir... Milli Görüş’ten öyle sapmıştır ki, geri dönmeye kalksa, yolu bulamaz... Bu yetmiyormuş gibi, Erbakan adına da ahkâm kesip bence rahmetlinin kemiklerini sızlatıyor.
*
Bir diğer kırık çizgi, DP lideri Gültekin Uysal’ın çizgisidir... Ne uğrunadır bilmem ama Menderes-Demirel mirasını çok ucuzlatıyor... Hem ayıp ediyor hem günah işliyor.
*
Bir diğeri de CHP lideri Kılıçdaroğlu’dur. Sırf Atatürk çizgisinden sapmakla kalmamış, İsmet Paşa-Ecevit-Baykal hattını tarumar etmiştir.
*
Masadaki diğer 3 lideri saymıyorum... Yani Akşener, Babacan ve Davutoğlu...
Onlar, kendi eserleri olan partilerinin çizgisini, kendileri çizdiler... Kimse karışamaz. İstedikleri kalıba girerler... Nitekim girmişlerdir...Yani öbür 3 lidere hiç benzemiyorlar... Yani hesap verecekleri bir kitle yok. Misyon da neymiş? Yeter ki vizyon sergilesinler.
*
6’lı masadaki durum böyle.
Masa dışındaki oluşumlara, etkili ve organize güçlere ayrıca geleceğim.
Daha vakit var.
Köprülerin altından çook sular geçecek.
Kırık çizgiler
Hangisinden başlasam?
Siyasi yelpazede en kırık çizgi, SP lideri Karamollaoğlu’nun çizgisidir... Milli Görüş’ten öyle sapmıştır ki, geri dönmeye kalksa, yolu bulamaz... Bu yetmiyormuş gibi, Erbakan adına da ahkâm kesip bence rahmetlinin kemiklerini sızlatıyor.
*
Bir diğer kırık çizgi, DP lideri Gültekin Uysal’ın çizgisidir... Ne uğrunadır bilmem ama Menderes-Demirel mirasını çok ucuzlatıyor... Hem ayıp ediyor hem günah işliyor.
*
Bir diğeri de CHP lideri Kılıçdaroğlu’dur. Sırf Atatürk çizgisinden sapmakla kalmamış, İsmet Paşa-Ecevit-Baykal hattını tarumar etmiştir.
*
Masadaki diğer 3 lideri saymıyorum... Yani Akşener, Babacan ve Davutoğlu...
Onlar, kendi eserleri olan partilerinin çizgisini, kendileri çizdiler... Kimse karışamaz. İstedikleri kalıba girerler... Nitekim girmişlerdir...Yani öbür 3 lidere hiç benzemiyorlar... Yani hesap verecekleri bir kitle yok. Misyon da neymiş? Yeter ki vizyon sergilesinler.
*
6’lı masadaki durum böyle.
Masa dışındaki oluşumlara, etkili ve organize güçlere ayrıca geleceğim.
Daha vakit var.
Köprülerin altından çook sular geçecek.